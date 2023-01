Eine Deutsche unter den Verletzten Eine Tote und zwei Schwerverletzte beim Skifahren in Österreich

Beim Skifahren in Österreich sind am Neujahrstag eine Frau ums Leben gekommen und zwei weitere schwer verletzt worden. Eine 28-jährige Niederländerin stürzte am Hintertuxer Gletscher im Zillertal auf einem Steilstück und prallte ungebremst gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Ihre 27-jährige Begleiterin stürzte ebenfalls und verletzte sich schwer.

Rund eine halbe Stunde später stürzte dann eine 55-jährige Deutsche an derselben Stelle und erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Sie wurde wie die verletzte Niederländerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (AFP)

