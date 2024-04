Einsatz in Uni-Bibliothek Mannheim Polizei schießt auf mutmaßlichen Randalierer

Die Polizei hat auf einen mutmaßlichen Randalierer in einer Bibliothek der Mannheimer Universität geschossen. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es sei ein größerer Polizeieinsatz gewesen.

Für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden. Hintergründe zu dem Vorfall nannte der Sprecher nicht. Die genauen Umstände seien nicht bekannt, die Ermittlungen stünden ganz am Anfang.

Ob der junge Mann polizeibekannt ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Wie schwer er verletzt wurde, blieb zunächst auch offen. Der Einsatz laufe noch. Wegen des Schusswaffengebrauchs ermittle auch das Landeskriminalamt.

Der Einsatz sei gegen 17 Uhr ausgelöst worden. Der Mann sei in der Bibliothek der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät gewesen. Auch Studenten seien vor Ort gewesen. Eine Gefährdung für andere habe nicht bestanden. (dpa)