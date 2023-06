Erfrischend wie ein Sprung ins Freibad Wie die Berliner wieder zur Weißen fanden

Ein Freitagabend in Wedding, die Luft drückt. Vor dem Ausschank-Lokal der Brauerei Schneeeule in der Ofener Straße stehen Biertische, auf ihnen kelchige Stielgläser, die aussehen wie irgendwas zwischen Eisbecher und fränkischem Schoppen-Glas. Darin: Bier, unverkennbar, strohgelb, perlig, mit zartem Schaum. Auf der Zunge prickelt es, schmeckt säuerlich und fruchtig zugleich, schon der erste Schluck schlägt eine Schneise in die Schwüle. Wer einmal eine echte Berliner Weiße probiert hat, will den ganzen Sommer nichts anderes trinken.