Erwachsene Söhne, die bei ihren Müttern wohnen „Wann zieht er endlich aus?“

Eigentlich möchte sich Katharina verkleinern. Sie hat ein hübsches Haus mit Garten im Südwesten Berlins. Doch der 60-Jährigen wird das alles zu viel. „Ich würde mir gern eine kleinere Wohnung suchen“, sagt sie, „aber was soll ich mit Andreas machen?“

Andreas ist Ende 20 und wohnt wieder bei der Mutter. Er hat einige Semester außerhalb Berlins studiert, Corona hat ihn in sein Elternhaus zurückgetrieben. Seit drei Jahren wohnt und arbeitet er nun von zu Hause aus. Die Tochter ist längst ausgezogen, Vater und Mutter leben getrennt. Katharina – die wie alle Mütter und Söhne in diesem Text in Wirklichkeit anders heißt – wünscht sich, dass auch Andreas endlich auf eigenen Beinen steht. „Jeden Tag denke ich, wann zieht er endlich aus?“, sagt sie.

Junge Deutsche ziehen im Schnitt mit 23,8 Jahren aus

Eigentlich gehören junge Bundesbürger im EU-Vergleich zu denen, die ihr Elternhaus vergleichsweise früh verlassen. Nach Schätzungen der EU-Statistikbehörde Eurostat sind junge Deutsche im Schnitt 23,8 Jahre alt, wenn sie ausziehen. In Italien liegt das Durchschnittsalter bei 30 Jahren. Doch offensichtlich reißt auch Italienerinnen allmählich der Geduldsfaden. Im vergangenen Herbst zog eine Rentnerin vor Gericht, um ihre 40 und 42 Jahre alten Söhne aus dem Nest zu werfen. Mit Erfolg.

Was auffällt: Auch in Deutschland werden Töchter eher flügge als ihre Brüder. Während junge Frauen im Schnitt mit 23 Jahren einen eigenen Haushalt gründen, passiert das bei jungen Männern erst mit 24,5 Jahren. Insgesamt lebten 2022, neuere Zahlen gibt es nicht, mehr als ein Viertel der 25-Jährigen noch im elterlichen Haushalt. Von den 30-Jährigen waren es immerhin noch gut neun Prozent.

In Berlin ist die Nesthocker-Quote noch höher. Im vergangenen Jahr wohnten fast 30 Prozent der 18- bis 30-Jährigen noch bei ihren Eltern, auch hier betrifft das deutlich mehr junge Männer als Frauen. In Brandenburg waren es sogar über 40 Prozent der jungen Erwachsenen, die den Absprung nicht geschafft oder gewollt haben, die Männer überwiegen.

Das sagen die Söhne

Erwachsene Söhne rechtfertigen das Zusammenleben mit sachlichen Argumenten. „Meine Mutter hat eine große Wohnung“, sagt Chris. „Da wäre es doch Quatsch, wenn ich mir eine eigene Bude suche“. Chris ist 26. Vor 13 Jahren ist der Vater gestorben, seitdem leben er und seine Mutter Sandra allein in einem großen alten Fachwerkhaus im Ruhrgebiet. Sandra ist Ärztin und hat viel zu tun. „Ich helfe Mutter“, sagt Chris, „sie soll sich nicht um alles kümmern müssen.“ Er kauft ein und kocht.

Im Gegenzug verschafft sich Chris Raum. Er hat sein Kinderzimmer verlassen und ist in das ehemalige Wohnzimmer gezogen. Zimmer nach Zimmer nimmt er in Beschlag. Sandra sieht das nicht gerne, aber sie arrangiert sich. Das Zusammenleben sei wie eine WG, betont sie, jeder habe seine Arbeit und seinen Bereich „Wir sehen uns maximal eine Stunde am Tag“.

Ich werde niemals sagen können: Geh weg. Sandra, 62 Jahre

Doch ganz so einfach ist das nicht. Anders als bei einer WG wird sie ihren Sohn nie vor die Tür setzen können. „Ich werde niemals sagen können: Geh weg“, sagt die 62-Jährige. Würde ihr Mann noch leben, wäre Chris wahrscheinlich längst ausgezogen. Aber jetzt ist das anders, Sandra will dem Sohn nicht wehtun. „Nach dem Tod des Vaters hat er Angst, mich auch noch zu verlieren.“

Sind die Argumente nur vorgeschoben?

Natürlich gebe es externe Faktoren, warum junge Männer noch oder wieder bei der Mutter leben, weiß Claus Koch. In der Pandemie seien viele Studenten wieder zu ihren Eltern gezogen, hinzu kämen die hohen Mieten in Städten wie Potsdam oder Berlin. Und auch Bequemlichkeit könne eine Rolle spielen, warum sich Söhne im Hotel Mama einquartieren. Doch so richtig überzeugt keines der Argumente den Diplom-Psychologen.

„Eigentlich haben Kinder das Bedürfnis, sich ein eigenes Leben aufzubauen“, gibt Koch zu bedenken. Er ist Mitbegründer des Pädagogischen Instituts Berlin und hat ein Buch über das Leben und die Bindung junger Menschen zwischen 18 und 30 Jahren geschrieben. „Und auch wenn äußere Zwänge für ein Zusammenleben sprechen, muss man den Absprung schaffen“, mahnt er.

Das Problem der „Bumerang-Generation“

Denn nur in seltenen Fällen funktioniert das Zusammenleben reibungslos. Voraussetzung ist, dass sich Eltern und Kinder auf Augenhöhe begegnen. Aber häufiger ist es, dass Eltern und Kinder wieder in alte Rollen zurückfallen. „Man kann sich von Freunden trennen, aber die Eltern bleiben immer die Eltern, und Kinder bleiben die Kinder“, sagt der Experte.

Ein junger Mann, der mit 30 noch zu Hause wohnt, hat Schwierigkeiten, selbstständig zu werden und eine Partnerschaft aufzubauen. Claus Koch, Psychologe

Eine Studie der London School of Economics zeigt, dass Eltern leiden, wenn Kinder nach einem Auszug wieder bei ihnen einziehen. Die „Bumerang-Generation“ schränke die Lebensqualität der Eltern massiv ein. „Wenn Kinder das Elternhaus verlassen, verbessern sich die ehelichen Beziehungen und die Eltern finden ein neues Gleichgewicht“, berichtet Marco Tosi, einer der Studienautoren. Sie genießen diese Lebensphase und finden neue Hobbys. „Wenn erwachsene Kinder wieder bei ihnen einziehen, ist das eine Verletzung dieses Gleichgewichts.“

Genervte Eltern? Das Thema trifft offensichtlich einen wunden Punkt. Denn wer will schon seine Kinder vor die Tür setzen? Hollywood hat das Nesthocker-Problem aufgegriffen und gibt im Blockbuster „Zum Ausziehen verführt“ mit Starbesetzung mehr oder weniger hilfreiche Tipps.

Söhne nehmen die Rolle des Vaters ein

Wenn schon zwei Elternteile zu kämpfen haben, so ist es für Mütter umso härter, das Problem allein zu lösen. Denn häufig binden sich die Söhne an ihre Mütter, wenn der Vater nicht (mehr) da ist. Kinder alleinerziehender Mütter haben von Anfang an kein Vatervorbild. „Solchen jungen Männern fällt es oft schwerer, selbstständig zu werden“, sagt Psychologe Claus Koch.

So sieht es rechtlich aus Volljährige Kinder haben keinen Anspruch darauf, gegen den Willen der Eltern auf unbestimmte Zeit im elterlichen Haushalt zu bleiben. Sobald das Kind 18 Jahre alt ist, endet die elterliche Sorgepflicht. Da Sie als Eltern über das Hausrecht verfügen, können Sie von Ihren volljährigen Kindern verlangen, dass sie ausziehen. Ausnahmen bestehen zum Beispiel, wenn Ihr Kind aufgrund gesundheitlicher Probleme oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, heißt es auf der Internetseite Anwalt.de. Eltern sollten mit ihren Kindern sprechen und Vereinbarungen treffen. Wenn man nicht weiterkommt, kann ein Mediator helfen. Zieht das erwachsene Kind trotzdem nicht aus, können Eltern den Rechtsweg beschreiten: eine Frist für den Auszug setzen, Räumungsklage beim Amtsgericht einreichen und dann die Zwangsräumung durchsetzen. Doch ehrlich gesagt: Wer macht denn so was?

Ähnlich ist es aber auch, wenn der Vater die Familie verlässt oder stirbt und das in einer Phase geschieht, in der der Sohn in der Pubertät oder bereits auf der Schwelle zum Erwachsenwerden ist. „Der Sohn nimmt dann ein Stück weit die Rolle des Vaters ein und fühlt sich verantwortlich für die Mutter“, beobachtet Koch. „Er will sie nicht enttäuschen und wird zum Beschützer, ist damit aber meist überfordert“.

Warum die Bindung den Söhnen schadet

Die enge Bindung schränkt nicht nur die Mutter ein, sie kann auch dem Sohn schaden. „Ein junger Mann, der mit 30 noch zu Hause wohnt, hat Schwierigkeiten, selbstständig zu werden und eine Partnerschaft aufzubauen“, warnt Koch.

Kinder durchlaufen normalerweise zwei Phasen auf dem Weg, selbstständig zu werden. Die erste Phase beginnt in der Pubertät, die zweite mit dem Auszug aus dem Elternhaus. Kinder bauen dann oft eigene Partnerschaften auf, stehen auf eigenen Füßen. „Verpasst der Sohn diesen Moment, kann das den Prozess der Verselbstständigung stören“, warnt Koch.

Wie löst man das Problem?

Mütter und Söhne müssen jeweils ihr eigenes Leben führen, sagt er. Aber wie kann das gelingen?

Man sollte ehrlich miteinander sprechen, rät Koch. „Es war schön mit dir, du kannst jederzeit vorbeikommen, aber du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen“, wäre eine Möglichkeit, das Gespräch zu beginnen.

Doch was ist, wenn die Probleme ernster sind? Oft kämpfen die jungen Männer mit uneingestandenen Verlustängsten, Angst vor Einsamkeit und Depressionen. Das Loslösen von der Mutter und aus der gewohnten Umgebung ist angstbesetzt.

„Das ist doch mein Zuhause“, sagt der 30-jährige Sven, der zwar eine eigene Wohnung hat, aber trotzdem jeden Tag zur allein lebenden Mutter in die einstige Familienwohnung kommt. Hier fühlt er sich sicher und geborgen. „In schwierigen Fällen, etwa wenn Depressionen im Spiel sind, sollten sich Mutter und Sohn therapeutische Hilfe suchen“, rät Psychologe Koch.