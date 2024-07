Essen, Kaufen, Reisen, Sport Wie KI-Apps längst unseren Alltag verändern

Susanne Renate Schneider hat eine Mission: Künstliche Intelligenz (KI) so einfach zu erklären, dass ihre Oma Renate es versteht. Inzwischen ist aus der Mission ein Beruf geworden. Auf Tiktok und Instagram folgen Renate.GPT rund 75.000 Menschen. Ihr Wissen über ChatGPT, die populäre KI von OpenAI, teilt Schneider auch mit Belegschaften in Unternehmen und spricht auf Konferenzen.

Auch Oskar Vitlif tauscht sich gern mit Menschen persönlich und in den Sozialen Medien über Künstliche Intelligenz aus. In seinem Blog schreibt er zudem über seine Erfahrungen mit generativer KI, testet regelmäßig neue KI-gestützte Apps und verschickt einen Newsletter.

Die Debatte um KI und wie man sie am besten anwendet, sei vor allem von beruflichen Themen getrieben, sagt Vitlif, der als Journalist und KI-Trainer arbeitet. „Dabei gibt es in unserem Alltag schon viele Bereiche, in denen wir KI nutzen können oder es manchmal sogar schon unwissentlich tun.“

Der Steaming-Anbieter schlägt eine neue Serie vor? Oder einen neuen Song? „Netflix, Spotify und alle anderen gängigen Dienste nutzen schon lange KI für ihre Empfehlungen“, sagt Susanne Renate Schneider. Die Software lerne von unseren Hör- und Sehgewohnheiten und könne dadurch immer individuellere Tipps geben.

KI und Datenschutz Wer KI-Instrumente im Alltag nutzt, sollte wissen: Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini und andere nutzen die Abfragen der Nutzer:innen auch zu ihrem eigenen Vorteil. Sie trainieren mit den eingegebenen Inhalten wie Texten und Fotos, um besser zu werden. Verbraucherschützer:innen raten deshalb zu einem bewussten Umgang mit persönlichen Daten, Hör- und Sehgewohnheiten, Bewegungsmuster. Wo Daten gespeichert werden, bestehe immer das Risiko, dass diese in falsche Hände geraten, warnen die Verbraucherzentralen. Viele der im Artikel erwähnten Apps haben kostenlose Testversionen. Nutzer:innen müssen jedoch in den meisten Fällen einen Account anlegen, geben dabei Daten an die betreibenden Unternehmen weiter und stimmen mit den Datenschutzbestimmungen auch häufig zu, dass Inhalte wie Fotos genutzt werden dürfen, um die Systeme zu trainieren.

„Wir sollten die Angst verlieren, uns mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen“, findet die gelernte Psychologin. Sie sei anfangs selbst überfordert gewesen von der Masse an Möglichkeiten durch ChatGPT, Gemini und andere sogenannte große Sprachmodelle.

Eine Hürde für viele, die die Modelle erstmals testen, stellt die Kommunikation. Denn damit KI gute Ergebnisse liefert, braucht sie genaue Anweisungen, sogenannte Prompts. Bevor die KI also viel Zeit spart, kostet sie erst einmal viel Zeit, in der man lernt, sie richtig zu bedienen.

Aber längst nicht jeder müsse in die Tiefen der KI vordringen, sind sich beide Fachleute einig. „Für viele Alltagsanwendungen gibt es schon eine schöne Auswahl an Apps, die KI integrieren oder sogar darauf basieren“, sagt Schneider. Wir haben die Expert:innen nach ihren Lieblingsanwendungen im Alltag gefragt.

Kochen

„KI kann einen super Ernährungsplan schreiben“, sagt Oskar Vitlif. Er selbst bekomme jede Woche eine Gemüsekiste vom Bauern, bei der die Sorten je nach Saison stark variieren. „Wenn ich ChatGPT sage, es soll mir aus den Zutaten Rezepte für die gesamte Woche erstellen, ist das Ergebnis abwechslungsreich – und ich spare eine Menge Zeit.“ Das funktioniere mit anderen KI-Sprachmodellen wie Gemini von Google ganz genauso wie mit dem der Microsoft-Beteiligung OpenAI, betont Vitlif.

Susanne Renate Schneider empfiehlt, einfach den Kühlschrank abzufotografieren und ChatGPT mit der Rezeptsuche zu beauftragen. „Mir jedenfalls macht das großen Spaß und die Ergebnisse sind sehr brauchbar.“

Wenn man sich die eigenen Prompts sparen will, könne man auch auf Apps wie ChefGPT, Yummly oder Restegourmet zurückgreifen und diese testen, schlagen die Expert:innen vor. Solche Apps erstellen ebenfalls Rezepte, Wochenpläne und lernen teils über die Zeit die Vorlieben ihrer Nutzer:innen.

Einkaufen

Wer keine Lust auf Resteessen hat oder einen leeren Kühlschrank, muss vor dem Kochen natürlich einkaufen. Der Einkaufszettel lässt sich auf altbewährte Weise mit Stift und Papier erstellen. Oder man macht es wie Oskar Vitlif.

Der KI-Fachmann sammelt alle benötigten Artikel während der Woche über die Listenfunktion seines Smartphones und übergibt sie dann an sein bevorzugtes Sprachmodell. „Die KI sortiert mir die Artikel gleich nach Abteilung im Supermarkt.“ Auch damit spare er wieder viel Zeit.

Parallel gibt es eine breite Palette an Anwendungen in den App-Stores, die einfache Einkaufslisten mit KI-Funktionen kombinieren. „Ich selbst nutze beispielsweise Bring“, sagt Susanne Renate Schneider. Die App lerne von den Gewohnheiten der Nutzer:innen, erstelle auf dieser Basis Einkaufszettel und schlage dazu passende Angebote von den Supermärkten aus der Umgebung vor. Die letztgenannte Funktion ist allerdings noch nicht überall verfügbar, wie die Entwickler:innen in den Bewertungen der App-Stores auf entsprechende User-Fragen antworten.

Wocheneinkauf und Nachhaltigkeit verbinden – diesen Ansatz verfolgt Ecocheck. Verbraucherschützer empfehlen die App des Start-ups aus Schleswig-Holstein, mit der man Shoppinglisten anlegen, Lebensmittel scannen und somit seinen CO₂-Abdruck beim Wocheneinkauf checken kann.

Sport

Was für Einkaufslisten und Rezepte funktioniert, könnte auch im Fitnessbereich klappen. „Viele meiner Freunde experimentieren mit Trainingsplänen, die die KI zusammengestellt hat“, berichtet Oskar Vitlif. Will ich abnehmen oder Muskeln aufbauen? Trainiere ich auf Ausdauer oder Kraft? Wie bereite ich mich individuell auf einen Marathon vor? Mit solchen Parametern und einigen Angaben zu Alter, Gewicht und Vorerkrankungen können KI-Modelle laut Vitlif etwas anfangen.

„Das kann einen echten Trainer sicher nicht ersetzen“, schränkt er ein. Aber mindestens gute Impulse für den Einstieg geben.

Professioneller geht es den Expert:innen zufolge mit KI-gestützten Fitness-Apps. Dabei versuchen sich einige sogar als Personal Trainer, indem sie nicht nur körperliche Eckdaten und Ziele abfragen, sondern auch per Videoanalyse kontrollieren, ob die Bewegungsabläufe stimmen. Populäre Apps wie Freeletics, Seven oder Zing kosten allerdings meist monatlich Geld oder finanzieren sich über Abomodelle.

Reisen

Der nächste Familienurlaub, die Weltreise nach dem Abi oder der romantische Wochenendtrip an die Mecklenburgische Seenplatte: Die Möglichkeiten, sich im Internet Reisen selbst zusammenzustellen, sind nahezu unbegrenzt. Genau das kann Auswahl und Entscheidung erheblich erschweren.

„Dieser Fall ist prädestiniert für den Einsatz von KI“, sagt Oskar Vitlif. Er empfiehlt zum Beispiel die KI-App Forgemytrip. Man gibt an, wohin man reisen will und in welcher Zeit und die KI erstellt einen Plan für die gesamte Dauer der Reise. „Man muss ja nicht alles genau so machen, aber man kann sich inspirieren lassen“, sagt Vitlif. Das Abo kostet im Monat sechs Dollar und ist jederzeit kündbar.

Nicht nur auf Reisen, aber insbesondere dann, können KI-gestützte Übersetzungstools hilfreich sein, wie Susanne Renate Schneider findet. Programme wie Google Übersetzer gebe es zwar schon lange. „So richtig gut sind sie aber erst durch KI geworden.“ Mithilfe der großen Sprachmodelle gelinge es den Tools, das Gesagte einzuordnen und in den richtigen Kontext zu setzen – und so eine sinnvolle Übersetzung anzubieten. Zu den erfolgreichen Programmen zählt unter anderem DeepL, ein Übersetzer aus Köln.

Klamotten online shoppen

KI als Modeberater? Oskar Vitlif schwört darauf. „Ich schaue mir gern Leute an und das, was sie tragen. Und frage mich, ob ich das auch tragen könnte.“ Manchmal befragt er deshalb KI-Apps wie Peach. Die sprachbasierte Anwendung erkundigt sich zunächst nach dem Hauttyp, um die besten Farben bestimmen zu können. Was sollte ich zum Beispiel als hellhäutiger Mann an einem Sommerabend in Berlin tragen? Die App empfiehlt Slim-Fit-Hosen oder dunkelblaue Jeans und dazu ein T-Shirt und Sneaker. Ziemlich allgemein.

Und doch wird KI die Art des Online-Shoppings verändern, glaubt Susanne Renate Schneider. „Unternehmen wie Zalando experimentieren ja schon mit KI bei der Modeberatung.“ Dabei geht es den Firmen nicht nur um Kund:innen, die schneller das passende Outfit für sich finden. Sondern auch darum, die für sie teuren Retouren zu reduzieren.

Einen Versuch wert ist auch Googles Foto-App Lens. Einfach ein cooles Kleidungsstück fotografieren, das jemand auf der Straße trägt, mit dem Finger einkreisen – und die Abfrage läuft: Diese Schuhe gibt es in jenem Shop zu diesem Preis. Die Bilderkennung von Google Lens geht allerdings über Mode weit hinaus. Die App erkennt Sehenswürdigkeiten, Bücher, Tiere oder Pflanzen und sucht passende Informationen zusammen.

Wer sich diesen Artikel noch einmal in Kürze zusammenfassen lassen will, für den hat Oskar Vitlif noch einen letzten Tipp: „Briefy ist ein KI-Tool, dass die wichtigsten Punkte aus langen Texten auf wenige Absätze verdichtet.“ Als Plug-in für den Browser funktioniert das kostenlos für bis zu 30 Texte im Monat.