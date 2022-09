Exilautor Arkadi Babtschenko im Interview „Die Russen haben verloren“

Herr Babtschenko, Sie analysieren den Krieg in der Ukraine seit dem Überfall Russlands, an manchen Tagen beinahe minütlich. Am 24. Februar, um 10.13 Uhr, schrieben Sie: „Der Blitzkrieg ist eindeutig gescheitert, dieser Anfang war lahm und unsicher, für Russland ist das ein Fehler, das ist bereits der Beginn seiner Niederlage.“ Die russischen Truppen waren gerade erst fünf Stunden vorher einmarschiert. Woher nahmen Sie Ihre Überzeugung?

Ich habe als Soldat in zwei Kriegen im Kaukasus in der russischen Armee gedient. Jetzt lebe ich seit einigen Jahren in der Ukraine. Aus allen Informationen, die ich hatte, ließ sich schließen, dass es bei den Russen nicht gut lief. Gar nicht gut.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden