Experte für Bevölkerungs-Ethik „Wollen wir im Ernst auf zukünftige Menschen verzichten? “

Herr Henning, vergangenes Jahr hat die Menschheit die Acht-Milliarden-Grenze überschritten, je nach Prognose könnten wir sogar zehn Milliarden werden. Haben wir ein Problem?

Das bestreite ich nicht, aber wir sollten auch nicht vorschnell in Pessimismus verfallen. Ich erinnere an den Ökonomen Thomas Malthus, der Anfang des 19. Jahrhunderts als Erster über populationsethische Fragen sprach und vorhersagte, die Bevölkerung werde durch die industrielle Revolution anwachsen und alle würden verarmen. Tatsächlich ist das Bevölkerungswachstum exponentiell gestiegen, aber die Armut hat sich relativ und später sogar absolut verringert. Man weiß nie genau, was kommt und ob es so katastrophal sein wird.