Extrembergsteigerin nach Weltrekord „Ich habe meine Aufgabe auf den 8000ern erledigt“

Kristin Harila sitzt noch etwas verschlafen in einem Apartment, um sie herum wuseln zwei Hunde. „Die haben mir sehr gefehlt“, sagt sie und strahlt. Ein bisschen erkennt man über die Videokamera noch die sonnenverbrannte Haut in ihrem Gesicht, doch ansonsten merkt man ihr die Strapazen der vergangenen Monate nicht an. Nur ihre Rastazöpfe, die sie schon bei ihrem gescheiterten Weltrekordversuch 2022 trug, sind verschwunden. „Ich habe mir endlich mal wieder die Haare machen können“, sagt Harila. Nach drei Monaten im Hochgebirge seien kleine Dinge wie Haarewaschen etwas Besonderes.