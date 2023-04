Faschisten? Kommunisten? Sabine? Ich? Wer sich fragt, was Ostdeutsche auszeichnet, kann sich nur wundern

Ich habe einen Google Alert „Ostdeutschland“, der mich auf dem Laufenden hält, was so über den Osten geschrieben wird. Wenn die E-Mails eintreffen, lese ich meistens nur die Schlagzeilen: „Politologe: Protest ist im Osten gut etabliert“, „Fachkräftemangel trifft Osten härter als Westen“, „In Westdeutschland ist der Gender Pay Gap dreimal so hoch wie im Osten“.