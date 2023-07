Fast zweitägiger Einsatz Rettungsteam kann abgestürzte Höhlenkletterin retten

Nach einem fast zweitägigen Einsatz ist eine verletzte Höhlenkletterin in Norditalien gerettet worden. Die 31-Jährige war am Sonntagnachmittag bei einer Exkursion in etwa 150 Metern Tiefe abgestürzt und hatte sich am Bein verletzt.

Am Dienstagnachmittag um 13.45 Uhr erreichten die Rettungsteams mit der auf eine Trage gebundenen Frau dann den Ausgang.

Ein Helikopter sollte die Frau daraufhin in ein Krankenhaus fliegen, wie die italienische Berg- und Höhlenrettung bei Twitter mitteilte. (dpa)