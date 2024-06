Fünf Jahre nach der Eskalation in Hongkong „Die Regierung würde alles tun, um ihr Volk zu zerstören“

Im Sommer 2019 begannen rund eine Million Menschen in Hongkong, gegen ein geplantes Gesetz zur Auslieferung von Häftlingen an die Volksrepublik China zu demonstrieren. Die zunächst friedlichen Proteste eskalierten am 12. Juni 2019, als die Polizei massiv mit Tränengas und Gummigeschossen gegen die zumeist jungen Demonstrierenden vorging. In den folgenden Monaten eskalierten die Proteste zu gewaltvollen Straßenschlachten. Die Hongkonger kämpften für die Erhaltung der Demokratie und aller Freiheiten, die in der Sonderwirtschaftszone anders als auf dem chinesischen Festland seit Jahrzehnten galten.