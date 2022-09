Fünf Tipps von Genießern So holen Sie das meiste aus dem Oktoberfest raus

Nach zwei Jahren ohne Oktoberfest haben sich am Samstag wieder die Tore geöffnet. Mit dem Fassanstich von Münchens Oberbürgermeister am Mittag ist das größte Volksfest der Welt offiziell eröffnet. Für echte Genießer beginnt es allerdings mit dem sogenannten Wiesn-Einzug. Der startet am ersten Sonntag um 10 Uhr am Maximilianeum, führt über Odeonsplatz und Stachus zur Theresienwiese.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden