Geflüchtete vor Zypern geborgen Küstenwache entdeckt mehr als 100 Migranten

Die Küstenwache der EU-Inselrepublik Zypern hat am Sonntag rund 120 Migranten vor der Ostküste der Insel entdeckt. Die Menschen seien an Bord von zwei Booten aus dem Libanon gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Zyperns Rundfunk (RIK).

Diese Menschen wurden mit Fischerbooten und Patrouillenbooten der Küstenwache in Sicherheit gebracht.

Die Zahl der Migranten könnte weiter steigen. Auf den Schirmen der Radars der Küstenwache seien nämlich zwei weitere nicht identifizierbare Boote in der Ferne zu sehen, die sich aus dem Libanon kommend in Richtung Zypern bewegen, hieß es seitens der Polizei.

Alle Migranten seien in einem Lager westlich der Hauptstadt Nikosia untergebracht worden, teilten die Behörden mit. Die meisten stammten aus Syrien.

Gemessen an der Bevölkerungsgröße verzeichnete Zypern laut EU-Statistik in den vergangenen Jahren bei weitem die meisten Asylanträge pro Jahr im Vergleich zu anderen EU-Staaten. Die Registrier- und Aufnahmelager für Migranten auf der Insel sind überfüllt. Sie werden auch mit Geldern der EU ausgebaut. (dpa)