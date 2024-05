Gegen die Übermacht der Bilder  „Wir müssen einen besseren Umgang mit unseren Emotionen finden“

Frau Urner, Sie fordern, dass wir unser „rationales Politikverständnis“ überdenken. Wie meinen Sie das genau?

Wir gehen für gewöhnlich davon aus, dass Emotionalität und Rationalität Gegensätze seien – aber das ist ein Trugschluss. Menschen können Entscheidungen nur treffen, weil sie gewisse Werte und Überzeugungen, also Emotionen haben. Ob ich mich dafür entscheide, mit einem roten oder blauen Stift zu unterschreiben, hängt davon ab, ob ich eine Vorliebe für rot oder blau habe. Nicht anders verhält es sich mit allem anderen, was wir tun.

Nun haben politische Entscheidungen aber eine etwas größere Tragweite als die Farbe eines Stifts. Wichtiger als die eigenen Überzeugungen sollte das Wohl möglichst vieler wiegen.

Richtig. Umso wichtiger ist es, dass wir ehrlicher darüber sprechen, dass auch jede politische Entscheidung immer durch Emotionen bestimmt wird. Wenn Politiker behaupten, dass sie ihre Entscheidungen rein rational treffen, sie also die einzig „richtige“ Lösung kennen, ist das nicht nur falsch. Es lässt vor allem jede Debatte kippen.

Je lauter die Forderung nach Rationalität, desto emotional aufgeladener die Debatten. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin

Inwiefern?

Eine solche Behauptung stößt alle vor den Kopf, die andere Meinungen vertreten. Dann wird es laut, unfair und unsachlich. Es entstehen Lager, die für sich in Anspruch nehmen, im Recht zu sein. Generell gilt: Je lauter die Forderung nach Rationalität, desto emotional aufgeladener die Debatten. Darum müssen wir einen besseren Umgang mit unseren Emotionen finden. Ich plädiere für eine emotionale Reifeprüfung in Politik und Gesellschaft.

Die Gesprächspartnerin © Lea Franke Prof. Dr. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und seit 2019 Professorin für Medienpsychologie an der Media University of Applied Sciences in Köln. 2016 gründete sie das erste werbefreie Online-Magazin „Perspective Daily“ für Konstruktiven Journalismus mit. Kürzlich erschien von ihr das Buch „Radikal emotional: Wie Gefühle Politik machen“ (Droemer Knaur).

Wie sollte so eine Prüfung denn aussehen und wer sollte sie abnehmen?

Die genaue Form gilt es gesellschaftlich auszuhandeln. Ich denke, es braucht einen Mix aus Theorie und Praxis. In der Theorie sollte es vor allem um ein besseres Selbstverständnis von sich selbst als stets emotionales Wesen gehen. In der Praxis könnte dieses Wissen in verschiedenen Diskussions- und Konfliktsituationen anwendet werden. Übergeordnet müssen wir uns bewusster mit unseren Emotionen auseinandersetzen und diese ehrlicher kommunizieren lernen. Das ist die Grundlage für konstruktive Diskussionen.

Wir erleben aktuell zahlreiche emotionalisierte Konflikte. Beispielsweise die propalästinensischen Proteste, wie sie dieser Tage regelmäßig vor Universitäten weltweit stattfinden. Ein konstruktiver Diskurs scheint angesichts der aufgeheizten Stimmung eine reine Wunschvorstellung zu sein.

Das Thema Nahost ist ein Paradebeispiel für zwei Seiten, die sich im Recht fühlen und nicht mehr in der Lage sind, in einen Austausch zu treten. Eine wichtige Rolle spielt aber auch die mediale Vermittlung und die darauf basierende individuelle Wahrnehmung der Konflikte.

Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen den Bildern, die bei den Protesten entstehen, und der Protestbereitschaft der Menschen?

Unser Gehirn liebt Gruppen, weil sie uns Zugehörigkeit und damit Sicherheit geben. Schließlich ist die wichtigste Aufgabe des Gehirns, uns am Leben zu halten; die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann dieses Überleben sichern. Jeder Mensch sucht also automatisch nach Möglichkeiten, sich zuzuordnen und im besten Fall klar zu positionieren.

Das setzt sich auch in der Medienberichterstattung und den von Ihnen angesprochenen Bildern fort. Wir Zuschauerinnen und Zuschauer sehen eine Gruppe, die eine andere bekämpft. Und statt einander mit Verständnis zu begegnen, Gemeinsamkeiten zu sehen und das Gespräch zu suchen, schlagen wir uns reflexartig auf eine Seite.

Ein Student bei Protesten in Washington D.C., USA © IMAGO/Middle East Images/IMAGO/Allison Bailey

Viele der propalästinensischen Protestierenden zweifeln das Existenzrecht Israels an und verwenden antisemitische Parolen. Das macht es schwer, Verständnis aufzubringen.

Auch das ist ein Indiz für die von mir beschriebenen Dynamiken. Denn je stärker das Gefühl der eigenen Gruppenzugehörigkeit, desto unkritischer werden sämtliche Überzeugungen der Gruppe akzeptiert. Als Neurowissenschaftlerin geht es mir vor allem darum, diese Prozesse besser zu verstehen – inklusive der Chancen für einen lösungsorientierten Umgang mit unserem Zugehörigkeitsdrang. Dazu gehört auch die Wirkung von Bildern, mit denen wir vor allem digital unentwegt konfrontiert werden.

Eine Buchseite voller Wörter wird uns niemals so emotional berühren wie ein Bild. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin

Was genau passiert dabei im Gehirn?

Die visuelle Verarbeitung nimmt im Gehirn einen eigenen, großen Bereich ein. Diese Region, der visuelle Kortex im hintersten Teil unseres Gehirns, ist hoch spezialisiert und unentwegt damit beschäftigt, visuelle Informationen zu verarbeiten. Das Erste, was ein Kind macht, ist, die Augen aufzuschlagen und die Welt um sich herum zu beobachten. Dabei werden Bilder viel intensiver verarbeitet als Texte. Eine Buchseite voller Wörter wird uns niemals so emotional berühren wie ein Bild.

Die Entwicklung unseres Gehirns ist erst in unseren Zwanzigern abgeschlossen. Inwiefern beeinflusst die ständige Konfrontation mit brutalen Bildern junge Menschen?

In den ersten Lebensjahren verändert sich das Gehirn am stärksten. Die bereits erwähnte Suche nach Zugehörigkeit und der eigenen Identität sowie Organisationen, Menschen und Zeichen, denen der junge Mensch vertrauen kann, sind in dieser Zeit besonders ausgeprägt. Hinzu kommt: Jede Information verändert unser Gehirn. Das heißt, alles, was wir tun oder sehen, hat einen Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen und verstehen. Aufgrund der maximalen Formbarkeit bei jungen Gehirnen und Menschen ist die Gefahr der Instrumentalisierung in frühen Jahren also besonders hoch.

Zahlreiche Studienergebnisse zeigen, dass die verstärkte Nutzung sozialer Medien enormen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns nimmt. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin

Das heißt, wenn junge Menschen immer wieder Bilder von eskalierenden Demonstrationen und vermeintlicher Polizeigewalt sehen, kann das theoretisch eine Radikalisierung befördern?

Das ist durchaus möglich. Denn auf der einen Seite zeigt es zunächst einmal die Option insgesamt auf, und auf der anderen Seite lernt unser Gehirn vor allem über Wiederholung. Natürlich spielen beim Thema Radikalisierung sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle, aber ein bewusster Umgang mit medialen Inhalten – also eine gewisse Medienhygiene – ist nicht nur für Kinder und Jugendliche sinnvoll.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien?

Zahlreiche Studienergebnisse zeigen, dass die verstärkte Nutzung sozialer Medien enormen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns nimmt. Hier spielen wieder die Suche nach Zugehörigkeit und auch die Angst, etwas zu verpassen, wichtige Rollen. Jeder Like und jeder positive Kommentar ist ein soziales Signal und aktiviert das Belohnungssystem. Das Gefühl von Zugehörigkeit ist präsent.

Und wieder geht es um Wiederholungen: Bekommt ein Gehirn dank der Algorithmen immer wieder die gleichen Informationen gezeigt, glaubt man irgendwann, was man da sieht. Der Mensch hinterfragt nicht mehr. Deshalb sind wir alle anfällig für Fake News – selbst, wenn wir es eigentlich besser wissen müssten.

Das Buch "Radikal emotional. Wie Gefühle Politik machen", Prof. Dr. Maren Urner, Droemer Knaur © Droemer Knaur Maren Urner: „Radikal emotional. Wie Gefühle Politik machen“. Droemer Knaur München, 288 Seiten, 22 Euro.

Unabhängig von den Protesten sind unsere Medien voll mit Bildern aus Kriegs- und Krisengebieten. Stumpfen wir dadurch ab?

Es kommt darauf an. Im menschlichen Gehirn findet eine Gewöhnung statt, je öfter wir etwas tun. Bei manchen Menschen führt die Dauerpräsenz von brutalen Nachrichten zum „Doomscrolling“. Das meint das suchtähnliche Verlangen nach erschreckenden, negativen Inhalten. Das wiederum kann nicht nur zu schlechter Laune, sondern auch zu Stress führen. Stress wiederum begünstigt bekanntermaßen alle möglichen Krankheiten. Bei anderen Menschen sorgen die schrecklichen Bilder für ein gegenteiliges Verhalten: Sie wenden sich von Nachrichten teilweise bis vollständig ab.

Die Herausforderung besteht in einer konstruktiven, kritischen Mediennutzung. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin

Sie sagten im vergangenen Jahr in einem Interview mit der Tagesschau, dass Sie inzwischen lieber Nachrichten hören, als sie zu schauen. Wollen Sie sich schützen?

Ja und nein. Die Bilderflut stresst mich natürlich auch. Der Hauptgrund ist aber, dass mein Gehirn Informationen besser einordnen kann, wenn ich mich auf das Auditive konzentriere. Und ich nicht durch krasse Bilder abgelenkt und in meinem Verständnis von der Welt beeinflusst werde.

Können wir uns überhaupt sinnvoll gegen die Macht der Bilder wehren?

Nicht in dem Sinne, dass wir unserem Gehirn sagen, wie es die Informationen zu verarbeiten hat. Viele Prozesse – wie der Fokus auf negative Inhalte – laufen automatisch und damit unbewusst ab. Unsere einzige Chance besteht darin, sich diese Funktionsweisen bewusst zu machen und sich dann einen besseren Umgang mit ihnen anzugewöhnen. Ich persönlich halte ein „Gar nicht“ für die falsche Antwort auf das „Zuviel“. Die Herausforderung besteht in einer konstruktiven, kritischen Mediennutzung. Aber auch Medienschaffende sollten sich verstärkt mit ihrer Verantwortung für die Nutzerinnen und Nutzer auseinandersetzen.



Sie schreiben, dass Sie nie gedacht hätten, als Neurowissenschaftlerin mal ein politisches Buch zu verfassen. Warum haben Sie es dennoch getan?

In meiner Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit der Frage, welche Prozesse in bestimmten Momenten im Gehirn ablaufen und wie diese uns verändern. Sobald zwei Gehirne aufeinandertreffen und miteinander kommunizieren, haben wir die biologische Variante von Politik. Das ist mir irgendwann bewusst geworden – und damit auch, dass eigentlich mein gesamtes Schaffen schon immer politisch war.