Amtlich verbrieftes Kräuterwunder Grüne Soße aus der Hessischen Landesvertretung

Die Sonne blinzelt durchs Regierungsviertel. Auch die Hessische Landesvertretung, ein vierstöckiger Bau aus Quarzsandstein, Glas und Stahl, versinkt im warmen Morgenlicht. Durch die deckenhohen Fenster im Erdgeschoss fällt es in die gediegene „Hessenstube“, bricht sich in hellem Holz und dunklem Leder.

Drei der Fenster sind bemalt, in apfelweinseligem Madonnen-Stil. Frauen in bunten Kleidern tragen dekorierte Steinkrüge, die berühmten hessischen „Bembel“, in der Hand und auf dem Kopf „Gerippte“, mit kleinen Rauten gemusterte Apfelweingläser. Zu den Füßen der Frauen entdeckt, wer genau hinschaut, sieben Kräuter, die Elvira Bach, aus Hessen stammende Berliner Künstlerin, dort verewigt hat: Petersilie, Borretsch, Sauerampfer, Kerbel, Schnittlauch, Pimpinelle und Kresse. Der grüne Aromenakkord Frankfurts, mindestens.

Grüner Aromenakkord: In echte „Grie Soß“ gehören Petersilie, Borretsch, Sauerampfer, Kerbel, Schnittlauch, Pimpinelle und Kresse. © Ferdinand Dyck

„Die Landesvertretung ist das Schaufenster Hessens in Berlin“, lässt Manfred Pentz ausrichten, der Hessische Minister für Bundesangelegenheiten. „Zu unseren Aufgaben gehört auch, zu zeigen, was unser Land kulinarisch zu bieten hat: von Ahle Wurst bis Grie Soß.”

Seit 2016 ist „Frankfurter Grüne Soße“ eine von der EU geschützte geografische Angabe

Ahle Wurst ist eine nordhessische Spezialität, die luftgetrockneter italienischer Salami ähnelt. „Grie Soß“ ist Frankfurterisch für „Grüne Soße“. Mit der Ortsangabe „Frankfurter“ wird sie seit 2016 in der Liste jener regionalen Delikatessen geführt, deren geografische Herkunft die EU für besonders schützenswert hält. Dort steht die in ganz Hessen populäre, wundervoll cremige und kräuterlastige kalte „Soße“ – leicht frevlerisch könnte man auch Dip sagen – nun auf Augenhöhe mit Parmaschinken und irischem Whiskey, mit Glückstädter Matjes, schwäbischen Spätzle, Nürnberger Lebkuchen und Spreewälder Gurken.

Voraussetzung: Nur die sieben Kräuter vom bemalten Fenster kommen hinein. Und jedes einzelne – mit Ausnahme der allgegenwärtigen Petersilie – wurde vorher frisch in Frankfurt oder direkter Nachbarschaft geerntet. Traditionell werden sie in Hessen als Bündel in Papier eingeschlagen und zwischen Gründonnerstag und erstem Frost auf Wochenmärkten und in jedem besseren Supermarkt verkauft. Die EU spricht in feinstem Amtsdeutsch von „Kräutergebinderolle” und gibt vor, dass kein einzelnes Kraut mehr als 30 Prozent des Gesamtgewichts ausmachen darf.

„Je mehr Kräuter, desto besser“: Ejiro Kologbo, Küchenchef der Hessischen Landesvertretung im Berliner Regierungsviertel. © Ferdinand Dyck

Ejiro Kologbo nähert sich der Sache emotionaler. „Der Sinn des Kochens ist, dass die Menschen es mögen“, sagt der 45-jährige Küchenchef der Landesvertretung, während er sein Messer geduldig durch Berge von Borretsch, Kerbel und Sauerampfer wiegt. Seine Philosophie: „Je mehr Kräuter, desto besser schmeckt es am Ende meistens auch.“

An „Grie Soß“ allerdings dachte Kologbo dabei lange nicht. Der gebürtige Nigerianer lernte sein Handwerk in den Restaurantküchen renommierter Hotels. In Deutschland arbeitete er mehrere Jahre in der Versuchsküche des Bundesamts für Risikobewertung, bevor er bei den Hessen anheuerte, inspiriert von seiner Frau, die lange in Wiesbaden lebte. Nun ist er hier fürs tägliche Angebot im Bistro „Mainhattan“ verantwortlich. Es gibt Tafelspitz, Handkäs „mit Musik“, also Zwiebeln, und natürlich „Frankfurter Grüne Soße mit Bio-Eiern und Salzkartoffeln“ – gutbürgerliche Küchentradition im modern verglasten Gastraum.

Bistro Mainhattan In den Ministergärten 5, Berlin-Mitte, geöffnet Mo-Fr 11.30-15 Uhr, staatskanzlei-hessen.de Ein Bild von der Landesvertretung kann man sich beim Tag der offenen Tür am 3. Oktober machen, an dem auch andere Bundesländer teilnehmen, etwa Brandenburg, Rheinland-Pfalz und – direkt gegenüber – Schleswig-Holstein.

Wo er es für sinnvoll hält, würzt Kologbo nach, und zwar „nie nur mit Pfeffer und Salz“. Ans Rinderfilet kommt schonmal Ingwer. Im Ofen läuft ein besonderer Versuch: Pulled Pork, zum Zerrupfen zartes Schweinefleisch, mit Apfelwein und Äpfeln über Stunden gegart. „So gibt es das, glaube ich, noch nicht“, sagt Kologbo, sein kleines Küchenteam lächelt stolz.

„Ort des Netzwerkens“: Bei Veranstaltungen in der Hessischen Landesvertretung wird fast immer Grüne Soße serviert. © Ferdinand Dyck

Auch für die Veranstaltungen der Landesvertretung kocht Kologbo. Ein paar Dutzend Gäste passen in die „Hessenstube“, deutlich mehr in die großen Säle im Erdgeschoss und ersten Stock, draußen im Garten ist besonders viel Platz, den hübschesten Ausblick hat man da eh, etwa auf den klitzekleinen „Weinberg“, einen Hügel, auf dem typische Rebsorten wie Riesling und Saint Laurent wachsen.

Cremiger als „Grie Soß“ wird Soft Power selten

„Es ist ein Ort des Netzwerkens“, so Minister Manfred Pentz. Das Team der Landesvertretung, die zur Staatskanzlei in Wiesbaden gehört, sei dafür zuständig, politische Stimmungen aufzuspüren, bevor sie sich in Abstimmungen und Gesetzen niederschlagen. „Wir müssen erkennen, wo die Reise hingeht“, so Pentz. Aus den Bundestags-Ausschüssen wird zurück an die Landesregierung berichtet, dazu allen wichtigen Akteuren, etwa den Vertreterinnen anderer Bundesländer, auf den Zahn gefühlt. Eine überraschend wichtige Verbündete: die Grüne Soße.

Die typische Verpackung eines Sieben-Kräuter-Bunds, an den die Mitarbeiterinnen der Landesvertretung problemlos kommen: Sie pendeln zwischen Hessen und Berlin. © Ferdinand Dyck

Sie werde bei nahezu allen Veranstaltungen serviert, sagt Küchenchef Kologbo. Viele Stunden würden in der Küche dann immer erstmal Kräuter geschnitten, Pürieren im Mixer verbiete sich, wegen der dann dominanten Bitterstoffe. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die kürzlich im Haus tagte – Hessen hält aktuell den Vorsitz –, übernahmen ihre sieben Kräuter die Tischdeko. Am Ende durften alle ein aufgerolltes, mit Schleifchen dekoriertes Rezept mit nach Hause nehmen.

Wenn bei Abendveranstaltungen dann vielleicht noch ein Glas „Äppelwoi“ dazu gereicht wird: Man kann sich schon vorstellen, dass diese urige Inszenierung die Zunge lockert. Essen und Trinken gehören ins Feld dessen, was der Politologe Joseph Nye unter dem Begriff „Soft Power“ fasste: politische Machtausübung auf Grundlage kultureller Attraktivität, ohne dass dazu wirtschaftliche Anreize oder militärische Bedrohungen eingesetzt werden.

Ordentlich Substanz: Neben Schmand oder saurer Sahne kommen hartgekochte, kleingeschnittene Eier an die „Grie Soß“. © Ferdinand Dyck

Cremiger als Grüne Soße wird Macht in diesem Sinne schwer. Zart und fett legt sich Schmand oder saure Sahne, eventuell ergänzt um etwas Joghurt, auf die Zunge. Auch dank der hartgekochten Eier, die kleingeschnitten dazukommen, ergibt das soviel Substanz, dass es die Wucht an grüner Kräuterfrische, unterstützt von einem Hauch Zitrone, als Gegengewicht dringend braucht. Kein Wunder, dass sich der Rest des Tellers traditionell zurückhält. Meist werden zur hessischen Sommersoße nur Pellkartoffeln und Eier serviert. Mürber Tafelspitz passt auch, Schnitzel, das es immer häufiger dazu gibt, eher nicht.

Bleibt ein Problem, das Berliner Exil-Hessen schon länger zu schaffen macht: Dass man all die Kräuter fern der Heimat nur mit großen Anstrengungen zusammenbekommt, wenn überhaupt. Wer gleich mehrere Wochenmärkte abklappert, kann Glück haben. Ganz sporadisch gibt’s die in Papier eingeschlagene Original-Mischung auch in Super- oder Biomarkt. Oder man schummelt. Zitronenmelisse und Minze etwa bringen noch mehr Frische in die Sauce. Dem typischen Sauerampfer-Mundgefühl kommt man mit Spinat recht nahe. Dill ist in Nordhessen durchaus typisch. Salbei schmeckt auch gut, hat mit der traditionellen Aromatik aber nichts zu tun.

Alternativ schaut man im „Mainhattan“ im Erdgeschoss der Landesvertretung vorbei, kostet von Ejiro Kologbos Variante und erspürt dabei vielleicht sogar die eine oder andere politische Mikro-Stimmung.

Frankfurter Grüne Soße (Rezept von Ejiro Kologbo)

Klassiker im Bistro Mainhattan: Grüne Soße mit Pellkartoffeln und hartgekochten Eiern. © Ferdinand Dyck

Ejiro Kologbo schneidet die Kräuter eher grob, so schmecke man die unterschiedlichen Aromen klarer heraus, findet er. Sein Tipp für besonders grüne Grüne Soße: Einen kleinen Teil der Petersilie pürieren. Ansonsten aber unbedingt von Hand schneiden, sonst schmeckt es zu bitter.

Zutaten

4 Eier (L)

1 Päckchen Grüne-Soße-Kräuter (250 g, EU-Vorgaben: zu etwa 75 Prozent Petersilie, Borretsch, Sauerampfer und Kerbel, zu etwa 25 Prozent Schnittlauch, Pimpinelle und Kresse)

100 g Joghurt

400 g Schmand

1,5 TL Senf

1 EL Zitronensaft

7 g Salz

1 Prise Pfeffer (aus der Mühle)

1 Prise Zucker

Zubereitung

Eier 8-10 Minuten hartkochen, dann unter kaltem Wasser abschrecken.

Grüne-Soße-Kräuter verlesen, waschen, trockenschleudern, mit einem Messer entweder sehr fein hacken oder grob zerkleinern. 3 EL Joghurt zugeben. Dann mit Schmand, restlichem Joghurt und Senf glatt verrühren.

Eier pellen, grob hacken, behutsam unter die Soße ziehen, alles mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker würzig abschmecken, mindestens 30 Minuten, besser über Nacht, kühl gestellt durchziehen lassen. Vor dem Servieren erneut abschmecken.

500 g Kartoffeln gut abbürsten und waschen, gegebenenfalls schälen (wenn keine Pellkartoffeln gewünscht sind). Dann in einem großen Topf mit 1 Liter Wasser und 15 g Salz aufkochen und mindestens 15 Minuten oder länger garen, bis sich die Kartoffeln mit einer Gabel leicht durchstechen lassen.

Die gekochten Kartoffeln pellen und zusammen mit der Grünen Soße und nach Belieben hartgekochten Eiern servieren.