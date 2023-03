Eine Art Cancel Culture Warum es so wenig Frauen auf Wikipedia gibt

Die Zitronenpresse zum Beispiel. Was wüssten Sie über die außer, dass sie – nun ja, Zitronen presst? Sie hätten keine Ahnung, dass das kleine Küchengerät beim Wiener Feuilletonisten Peter Altenberg zu literarischen Ehren kam: Der Schriftsteller ließ einen Protagonisten in den höchsten Tönen von diesem Wunder an Alltagserfindung aus Pressglas schwärmen. Sie wüssten vermutlich auch nicht, dass eine berühmte Kölner Kirche wegen ihrer Form den Spitznamen „Zitronenpresse“ trägt, vielleicht nicht einmal, dass der französische Designer Philippe Starck ein Modell entworfen hat, das zwar praktisch nix taugt, aber trotzdem weltberühmt geworden ist.

