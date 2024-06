Eiskalt, mild, aromatisch Wie man Cold-Brew-Kaffee ansetzt

Zum ersten Mal bin ich kalt gezogenem Kaffee vor zehn Jahren in Australien begegnet. In einem Café in Melbourne, das vor mattem Chrom schimmerte wie eine Craftbeer-Bar, standen merkwürdige Apparaturen: Oben ein Glasballon, gefüllt mit Eiswürfeln und Wasser, darunter ein Filter mit gemahlenen Kaffeebohnen, am Boden ein Behälter, wieder voller Eis.