Hochprozentiges Vergnügen Diese heiße Schokolade schmeckt auch Erwachsenen

Die Idee von der wärmenden heißen Schokolade nach einem langen Winterspaziergang ist in der Fantasie meist besser als in Echt. Vielleicht, weil meist Kamin und Hütte in verschneiter Landschaft fehlen. Ein fieser Spielverderber sind aber auch all die Varianten, die mehr nach zuckriger Süße als nach vollmundigem Kakao schmecken.