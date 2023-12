Jetzt aber schnell Wo man noch Austern für Silvester bekommt

Letzte Chance: Wer Austern liebt, sie aber noch nicht über Weihnachten auf den Tisch bringt, hat noch ein paar Tage Zeit, welche für Silvester zu bestellen. Dazu am besten ein paar günstige Austernmesser besorgen und zusammen mit den Muscheln an die Dinnergäste verteilen – aufregender als Bleigießen, garantiert.

Die Fischtheke im KaDeWe (sechste Etage) bittet um Vorbestellungen am 27. Dezember (verbinden lassen über 030/21 21 0). Darüber hinaus sind die Sorten Fine de Claire, Oysri und Gillardeau verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Fines de Claire, Gillardeau, Sylter Royal

Um Technikfragen zu klären, schaut man an der Austernbar vorbei, wo man sich Sylter Royal aus Deutschland, Gillardeau, Utah Beach, Fines de Claire, Tsarskaya, Pléiade Poget und Boutrais Plates aus Frankreich sowie Oysri aus Irland (Preise zwischen 4,50 und 7,50 Euro pro Stück) über die Theke reichen lassen kann – bereits fachkundig geknackt. Stefan Wanzke, der hier oben seit 25 Jahren Austern öffnet und serviert, erklärt einem gern, wie es geht.

Frage der Technik: Mit den in Deutschland üblichen Austernmessern dringt man am besten am spitzen Ende der Auster ein. © Ferdinand Dyck

Für daheim gebe es zwei Techniken, sagt er: In beiden Fällen legt man die Auster mit der gewölbten Seite auf den Tisch, am besten auf ein Tuch, damit nichts verrutscht. Die Franzosen zwängen dann die Klinge ihrer eher breiten Austernmesser an der runden, geschwungenen Seite zwischen die Schalen, genau da, wo der Schließmuskel der Muschel sitzt.

Keine Angst: Austern sind robust

Mit den in Deutschland üblichen schmaleren Messern dagegen dringe man besser am spitzen Ende ein (durch die meist gut erkennbare Mini-Lücke zwischen den beiden Schalen) und bewege die Klinge erst dann zur Seite, um den Muskel zu durchtrennen. Anschließend lasse sich die flache, obere Schale problemlos aufhebeln.

Ein paar Splitter landeten dabei übrigens immer im Inneren, erklärt Wanzke, das sei nicht schlimm, sie ließen sich mit einem nassen Pinsel leicht entfernen. „Man muss sich einfach trauen und keine Angst haben, was kaputtzumachen, so eine Auster ist robust.“ Fischtheke und Austernbar, KaDeWe, sechste Etage, Tauentzienstraße 21-24 (Schöneberg), geöffnet Mo-Sa 10 bis 21 Uhr, kadewe.de

Auch bei „Frisch Gefischt“ in der Markthalle Neun in Kreuzberg gibt’s Austern, in der Regel vier oder fünf Sorten. Vorbestellen kann man aktuell zwei: wilde Wattaustern aus den Niederlanden (50 Euro für 12 Stück) und französische Gillardeau (60 Euro für 12 Stück). Die letzten Bestellungen für Silvester werden am 28. Dezember angenommen.

John Jones und das Team von „Frisch Gefischt“ in der Markthalle Neun demonstrieren gerne, wie man Austern öffnet. © Ferdinand Dyck

Das Hamburger Unternehmen hinter dem Fischstand, das sich darauf spezialisiert hat, nachhaltig gefangene oder gezüchtete Fische und Meeresfrüchte direkt vom Fischer oder Erzeuger an den Kunden zu bringen, gewährt Tagesspiegel-Leserinnen und -Lesern netterweise einen Silvester-Rabatt von zehn Prozent, erreichbar über: shop.frischgefischt.de/discount/FishForTagesspiegel10

Das Team in der Markthalle Neun erklärt Austern-Einsteigern ebenfalls gerne, worauf es im Umgang mit den feinen Muscheln ankommt. Etwa die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sorten und dass Austern sich bei den aktuellen Temperaturen problemlos eine Weile auf dem Balkon zwischenlagern lassen. Ein paar Zitronenspalten kann man sich zur Not auch einpacken lassen.

Jede Sorte dann aber am besten immer erst einmal roh probieren – oder zumindest einmal vom Meerwasser, in dem das Austernfleisch schwimmt, nippen: Näher kommt man dem Gefühl von Meer, Strand und Urlaub so schnell nicht. „Frisch Gefischt“ in der Markthalle Neun, Eisenbahnstr. 42/43 (Kreuzberg), Mi/Fr 12 bis 18, Do 12 bis 22, Sa 10 bis 18 Uhr, markthalleneun.de