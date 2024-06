Kulinarischer Kalender Genusstouren aufs Land und an die Mosel

Sommerzeit ist Brandenburgzeit: Gut Kerkow und Gut & Bösel sind landwirtschaftliche Betriebe, die erkunden, wie man es besser machen kann. Natur und Boden erhalten, dem Wassermangel trotzen, fair und nachhaltig ackern. Bei Farm-Menüs mit Küchenteams aus Berlin kann man vor Ort schmecken, was dahintersteckt. Außerdem im Angebot: eine Mosel-Winzerin zu Gast am Landwehrkanal. Unsere Genuss-Empfehlungen.

6. Juli: Holzfeuer auf dem Land

Ursprünglich genießen: Rindfleisch von Gut & Bösel, Alt Madlitz. © Gut & Bösel

Das Restaurant „ITA“ hat sich der Küche über Holzfeuer verschrieben. Für einen Abend verlässt das Team den heimischen Prenzlauer Berg und reist nach Alt Madlitz, auf den Hof von Benedikt Bösel. Gekocht wird mit dem, was Boden und Weide hergeben, gegessen auf der Sommerweide der Rinder. Vorher kann man von 14 bis 16 Uhr auf einer Tour mehr über Agroforst und Kompostwirtschaft erfahren.

18 Uhr, 108 Euro (Menü und Weine), 138 Euro (plus Hoftour), Tickets: shop.gutundboesel.org

11. Juli: Winzermenü mit Eva Clüsserath

Bewirtschaftet beste Trittenheimer Lagen: Mosel-Winzerin Eva Clüsserath. © RUTZ ZOLLHAUS

Besuch von der Mosel im „Rutz Zollhaus“: Winzerin Eva Clüsserath stellt ihre Trittenheimer Rieslinge im Rahmen eines 5-Gänge-Menüs vor. Zum Ceviche vom Saibling mit gebratenem Romanasalat schenkt sie im Gespräch mit „Rutz“-Sommelière Nancy Großmann ein Glas „Goldtröpfchen“ ein, zum Iberischen Schwein mit wildem Broccoli eine „Apotheke“ aus der Schatzkammer.

18.30 Uhr, 149 Euro (Menü und Weine), Tickets: rutz-zollhaus.de

13. Juli: An Angus to share

Und noch eine kulinarische Landpartie: Das Schöneberger Restaurant „Aerde“ kocht auf Gut Kerkow in der Uckermark und widmet sich dabei dem Thema Rind besonders nachhaltig. Unter dem Motto „An Angus to share“ kommen sieben Teile auf den Tisch, darunter auch Zunge, Herz und Mark. Am Nachmittag kann man an einer Hoftour teilnehmen, ein Transfer vom Bahnhof Angermünde wird angeboten (6 Euro).

19 Uhr, 96 Euro (Menü und Getränke), Tickets: aerde.de