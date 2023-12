Last Minute, aber lecker Abokisten für Käse, Wein und Schokolade

Aboboxen haben zwei unschätzbare Vorteile: Erstens lassen sie sich in letzter Sekunde vor der Bescherung online bestellen und noch als Gutschein ausdrucken, wenn schon die Kerzen am Baum brennen. Und zweites kann sich die oder der Beschenkte gleich mehrmals freuen. Beim Überreichen – und dann immer wieder aufs Neue, wenn das Paket geliefert wird. Vier Boxen, die anhaltend Freude bereiten.

Schweizer Käse: Cheezy

Wer bei dem Start-up einer Milchbauern-Genossenschaft mit über 4000 Mitgliedern eine Abobox bestellt, darf sich regelmäßig über ein Gruezi aus der Schweiz freuen. Jeden Monat schickt eine der kleinen, familiengeführten Käsereien des Netzwerks ein Paket mit wahlweise drei, sechs oder acht Sorten. Allesamt handwerklich produziert und immer aus wechselnden Kantonen, so dass sich ein kleiner Einblick in die große Käsevielfalt des Landes vermittelt. In jeder Lieferung sind Käse-Kärtchen, die über den milden bis würzigen Inhalt informieren.

Herzhaftes im Monatstakt: Das Schweizer Start up Cheezy verschickt Käse aus allen Kantonen. © PR/Cheezy

Oder man bestellt nur einmal. Zum Beispiel die Raclette- oder Fondue-Boxen, wer mag, auch mit Weinen vom Kloster Eberbach. Die feinen Waren werden in einem Kühlsack aus Flachs geliefert, den man im Altpapier entsorgen kann. Auch praktisch: Das Abo endet automatisch nach drei, sechs oder 12 Monaten (drei Monate ab 110 Euro). cheezy-suisse.com

Käse, Wein, Charcuterie: Cantine d‘Augusta

Lieber ein monatliches Bonjour? Französische Käseboxen stellt die Cantine d‘Augusta aus Schöneberg zusammen. Vier Käsesorten aus dem Sortiment des Feinkostladens kommen am Monatsanfang per Post. Wer mag, kann Weine dazubuchen – und sogar Charcuterie. Da ist man schon auf dem halben Weg zum Fresskorb, ein Wort, das aus der Mode gekommen sein mag, inhaltlich bei kompetenter Befüllung aber nach wie vor große Freude macht.

Hübscher Nachschlag: Einmal im Monat veranstaltet die Cantine ein Online-Tasting, bei denen man alles rund um den feinen Inhalt erfährt. Für Unverbindliche: Man kann verschiedene Themenboxen auch nur einmal bestellen – oder verschenken. augustasbox.de

Schokolade: Theyo

Oder doch was Süßes? „Akesson’s“ aus Madagaskar, „Auro“ von den Philippinen, „Porcelana“ aus Venezuela, „Krakao“ aus dem Westen Balis: Die hübsch verpackten Schokoladen im Sortiment des jungen, auf den Versandhandel spezialisierten Unternehmens „Theyo“ sind echte Raritäten. Vor allem stammen sie alle aus fairer, nachhaltiger Produktion. Das Konzept dahinter heißt „Bean to Bar“, von der Bohne zur Tafel, und steht dafür, dass möglichst viele Verarbeitungsschritte in den Ursprungsländern erfolgen, also dort, wo der Kakao auch wächst. Das hilft den Produzenten, weil sie deutlich stärker an der Wertschöpfung beteiligt werden als üblich. Billig-Schokolade aus dem Supermarkt ist bis heute ein schmutziges Geschäft, Kinderarbeit, etwa in Westafrika, inklusive.

Das Unternehmen Theyo vermarktet nachhaltige und fair gehandelte Schokolade „from Bean-to-Bar“, direkt von den Erzeugerfarmen. © Theyo

Die Spezialitäten, die man als Schoko-Abos (drei Monate in Folge je einmal 400 Gramm für insgesamt 90 Euro) verschenken kann, schmecken aber auch ganz anders. Viel kakaoiger, meist weniger süß, auch mal recht anspruchsvoll, mit deutlichen Bitternoten. Um die Hintergründe der Aromen und die Fertigung der Schokolade zu verstehen, kann man an Onlinetastings teilnehmen: Man bekommt eine Box (zum Beispiel 5 Tafeln, insgesamt 400 Gramm, für 39 Euro) samt Verkostungsunterlagen, in der Mediathek auf der Website gibt es allerlei Zusatzinformationen, etwa zu Anbau und Erzeugerinnen. Ein durchdachtes, kleines Schoko-Universum. theyo.de

Weine: Pinard de Picard

Schon zwei Mal waren Pinard de Picard Weinhändler des Jahres. Perlen aus dem Programm verschicken die Sommeliers aus dem Saarland alle zwei Monate als Abo. In den Karton kommen je drei Flaschen. Wählen kann man zwischen drei möglichen Qualitätsstufen: Basis, Premium, Prestige. Thematisch und saisonal abgestimmt, mit immer neuen Winzern, Regionen und Rebsorten. Praktisch: Es gibt keine Mindestlaufzeit, das Abo ist jederzeit kündbar und bei größerem Durst auch nachbestellbar, mit zehn Prozent auf jede Flasche. pinard-de-picard.de