Mit Aubergine, Huhn, Ziege, Kochbanane Vier saftige Currys zum Nachkochen

Es ist eines der populärsten Gerichte überhaupt: Von Indien, wo Curry seinen Ursprung hat – in Nachbarländern wie Pakistan und Afghanistan gehört es ebenfalls zur Küchentradition –, eroberte es erst Großbritannien und das Commonwealth, dann den Rest des Planeten.

Doch die Sache ist vertrackt – weil missverständlich. Den Namen Curry haben die Briten groß gemacht, nachdem sie ihn vom tamilischen „kari“ abgeleitet hatten, was eigentlich nur für spezielle südindische Würzsaucen steht, in denen die Blätter des Curry-Baums verarbeitet sind. Jetzt muss er als Überbegriff für etwas herhalten, das vielleicht besser als universelle Zubereitungstechnik zu greifen ist, denn als bestimmtes Gericht oder gar Rezept.

„Im Grunde ist jedes Gericht, für das Fisch, Fleisch oder Gemüse mit Gewürzen in Flüssigkeit gegart wird, ein Curry“, schreibt Vivek Singh in „Curry. Die 120 besten Rezepte von Indien bis Afrika“. Es sei die Zusammenstellung der Gewürze, die den Unterschied mache. Die Garmethoden reichten von einfach bis raffiniert – manchmal würden die Zutaten schlicht in einer gewürzten Brühe geköchelt, manchmal auf aufwendige Weise gebraten und geschmort.

In seinem bemerkenswerten Kochbuch, das 2022 in überarbeiter Auflage beim DK Verlag erschienen ist, vermisst der britisch-indische Koch das schier unendliche Universum der bunten, hocharomatischen und mitunter scharfen Saucen und Eintöpfe. Im ersten Teil des Buchs erklärt er die Curry-Grundpfeiler, etwa essenzielle Gewürze sowie Zutaten einzelner Länder- und Regionalküchen. Man lernt, wie man das indische Butterschmalz Ghee selbst zubereitet, die koreanische Kräuterpaste Kroeung im Mörser stößt und was die feuchten Currypasten Thailands sehr grundlegend von den trockenen indischen Masala-Gewürzmischungen unterscheidet.

Singhs Rezepte für Kochbananen-Curry aus Südafrika („mild gewürzt, leicht“) und jamaikanisches Ziegen-Curry („mild, cremig, fleischbetont“), die wir in diesem Artikel mit freundlicher Genehmigung des DK Verlags veröffentlichen, geben nur einen vorsichtigen Hinweis darauf, was möglich ist. Die Einleitungstexte zu den Rezepten stammen jeweils aus dem Buch.

Jamaican Goat Curry

Aus Indien um die Welt: Ziegen-Curry (von der Redaktion nachgekocht) gehört in Jamaika, wie die Gewürzmischung Garam Masala, fest zur Landesküche. © Tagesspiegel/Ferdinand Dyck

In Jamaika darf auf keinem Fest ein Topf Ziegen-Curry fehlen. Ziegenfleisch wird in der gesamten Karibik gern gegessen, gilt aber vor allem als jamaikanische Spezialität. Ein anderes jamaikanisches Gericht ist mannish water, das aus allen Teilen der Ziege zubereitet wird und aphrodisierend wirken soll.

Traditionell wird das Fleisch mit Knochen gegart, denn Jamaikaner halten das Fleisch dicht am Knochen für besonders schmackhaft. Für dieses Rezept wird entbeinte Ziegenkeule verwendet, Sie können den Knochen jedoch vom Metzger zerteilen lassen und mitgaren, damit die Sauce kräftiger schmeckt. Sollten Sie kein Ziegenfleisch bekommen, verwenden Sie Lamm. In Jamaika wird das Curry mit Reis, Erbsen und gebratenen Kochbananen serviert.

Zutaten für 4-6 Personen

2 kg Ziegenkeule, entbeint (Knochen aufbewahrt), gewaschen, trocken getupft und in 2,5 cm große Würfel geschnitten, 2 EL fein gehackter Schnittlauch, 2 Scotch-Bonnet-Chilischoten, 1 Schote entkernt und gehackt, die andere ganz belassen, 4 noblauchzehen, fein gehackt, 1 TL gemahlener Piment, 1 kleiner Bund Thymian, Blätter gehackt, 4 EL karibisches Currypulver (Colombo-Curry), 2 EL Pflanzenöl, 2 Zwiebeln, fein gehackt, 1 EL geriebener frischer Ingwer, 1 TL Salz, 400 ml Kokosmilch

Einkaufstipps Exzellentes Ziegenfleisch bekommt man in Berlin vom Capriolenhof – freitags im Hofladen in Moabit (Bochumer Str. 11, Fr 14-18 Uhr) und samstags auf dem Marktstand auf der Domäne Dahlem (Königin-Luise-Straße 49, Sa 8-13 Uhr), capriolenhof.de Bonnet-Chilis (oder Empfehlungen für eine Alternative) gibt es etwa im Pfefferhaus in Friedrichshain (Niederbarnimstraße 11, Mo-Fr 12-20, Sa 11-20 Uhr, pfefferhaus.de Kochbananen sind in Afro-Shops und in gut sortierten Asia-Märkten erhältlich. Curry-Blätter und die meisten anderen Gewürze aus den Rezepten bekommt man ebenfalls im Asia-Markt, noch besser im indischen Supermarkt. Colombo-Currypulver bestellt man am besten rechtzeitig online.

Zubereitung

Die Fleischwürfel mit Schnittlauch, gehackter Chilischote, der Hälfte des Knoblauchs, Piment, der Hälfte des Thymians und 2 EL Currypulver vermischen und zugedeckt mindestens 4 Stunden durchziehen lassen, besser noch über Nacht.

Das Öl in einer großen feuerfesten Kasserolle erhitzen. Restlichen Knoblauch und Thymian sowie Zwiebeln und Ingwer darin etwa 5 Minuten braten, bis sich die Zwiebeln zu färben beginnen.

Am besten, die Knochen bleiben dran: „Jamaican Goat Curry“ aus Vivek Singhs Kochbuch. © DK Verlag

Das restliche Currypulver (2 EL) mit 4 EL Wasser vermischen, in den Topf geben und unter Rühren garen, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Die Fleischwürfel dazugeben und bei schwacher Hitze etwa 5 Minuten rundum anbraten, dabei ständig rühren, damit sie nicht ansetzen.

Knochen, Salz und ganze Chilischote hinzufügen, dann die Kokosmilch und 250 ml Wasser dazugießen. Den Topfinhalt zum Kochen bringen und nach Reduzieren der Hitze zugedeckt 2 Stunden köcheln lassen.

Den Deckel abnehmen und das Curry noch einmal etwa 30 Minuten garen, bis das Fleisch weich und zart und die Sauce dick und glänzend ist. Das Gericht heiß servieren.

Kochbananen-Curry

Vivek Singh: „Curry. Die 120 besten Rezepte von Indien bis Afrika“, 368 Seiten, 24,95 Euro, 2022 DK Verlag. © DK Verlag

In KwaZulu-Natal leben sehr viele Inder und folglich findet man hier zahlreiche indisch inspirierte Gerichte. Da Kochbananen preiswert und reichlich im Angebot sind, dienen sie vielen Einheimischen als Grundnahrungsmittel. Ein Curry aus Kochbananen kann als Beilage oder Imbiss gereicht werden.

Dieses Gericht ist leichter als andere Rezepte, weil die Bananen erst gedämpft werden, ehe man sie mit pfeffrigen Curryblättern und Senfkörnern brät. Das Curry ist wunderbar säuerlich und besonders lecker, wenn es mit eingelegten Chilischoten und Relishes serviert wird.

Zutaten für 4 Personen

4 Kochbananen, 3 EL Pflanzenöl, ¾ TL Senfkörner, ½ TL Kreuzkümmelsamen, 1 Zweig Curryblätter (etwa 1 EL Blätter), 1 Zwiebel, fein gehackt, 1 Stück frischer Ingwer (3 cm), fein gehackt, 2 grüne Chilischoten, entkernt und gehackt, 1 Prise gemahlene Kurkuma, 2 EL gehackte Korianderblätter, frisch gepresster Zitronensaft

Zubereitung

Die ungeschälten Kochbananen in einen auf einen Topf mit köchelndem Wasser gesetzten Dämpfeinsatz legen und etwa 10 Minuten dämpfen – sie sollten danach immer noch ziemlich fest sein.

In der Zwischenzeit die Masala zubereiten. Das Öl in einem karahi oder Wok erhitzen und die Senfkörner hinzufügen, dann Kreuzkümmelsamen und Curryblätter. Sobald die Samen aufplatzen und brutzeln, Zwiebel, Ingwer und Chilischoten dazugeben. Auf schwache Hitze reduzieren und die Zutaten zugedeckt etwa 10 Minuten garen, bis die Zwiebel weich ist.

Sobald die Kochbananen genügend abgekühlt sind, mit einem scharfen Messer schälen und in Längsrichtung lange Streifen abhobeln. Diesen Arbeitsschritt am besten unmittelbar, bevor die Kochbananen der Zwiebelmischung hinzugefügt werden, durchführen, da sich ihr Fleisch sehr rasch verfärbt.

Die Kurkuma in die heiße Masala geben und sorgfältig unterrühren. Die Bananenstreifen hinzufügen und 5–7 Minuten braten, dabei aber beobachten – sie sollen noch Biss haben. Sollte es so aussehen, als ob sie ansetzen könnten, etwas Wasser dazugeben.

Das Curry mit dem gehackten Koriander bestreuen und mit etwas Zitronensaft abschmecken, dann servieren. Dazu reicht man gekochten Reis.

Nordindische Klassiker aus dem „India Club“

Manish Bahukhandi, Küchenchef im India Club, serviert in diesem Artikel Auberginen-Curry und „Chicken Tikka Highway“. © India Club

Auch Manish Bahukhandi versteht Curry durchaus als internationales Phänomen. Er geht sogar so weit, die Berliner Currywurst dem Genre zuzurechnen. Den reduzierten Ketchup, ergänzt ums gelbe Curry-Pulver, interpretiert er seiner Funktion nach als „Gravy“ – als Würzsauce, die zur Hauptsache des Gerichts gereicht wird, in diesem Fall zur Bratwurst.

Wenn das kein Ritterschlag ist. Immerhin kochte der Mann, der aus Neu-Delhi stammt, schon in mehreren indischen Spitzenrestaurants, unter anderem im Club „Taj Mount Road“ in Chennai und dem 5-Sterne-Hotel „The Claridges“ in seiner Heimatstadt. Heute serviert er im „India Club“ in Berlin-Mitte Klassiker Nordindiens in eleganter Grandhotel-Atmosphäre: Sein „Buttered Chicken“ zum Beispiel, im Tandoor-Ofen geröstetes Hähnchenfleisch mit cremiger, scharf-aromatischer Tomaten-Gravy, das in der Regel „Butter Chicken“ genannt wird. Und das in Indien heißgeliebte „Mutton Curry“ mit Ziegen- oder Lammfleisch.

India Club Behrenstraße 72, Berlin-Mitte, Mo-Sa 17.30-23.30, So 17-23.30 Uhr, india-club-berlin.com

Wie man das Spiel mit den vielen Gewürzen meistert, die indischen Currys ihre unvergleichbar komplexen Aromen schenken, verrät er hin und wieder in exklusiven Kochkursen im Restaurant (weil das Restaurant dafür schließen muss, werden nur große Gruppen-Anmeldungen angenommen). Der entscheidende Punkt: Timing. „Das ist die Schönheit eines indischen Gerichts“, sagt Bahukhandi. „Man muss genau wissen, wann man welches Gewürz hinzufügt.“

Koche man alle von Anfang an mit, schmecke man am Ende keines mehr besonders intensiv. Deshalb kommen die Aromen, die besonders präsent sein sollen, ganz am Ende dazu. Zum Beispiel grüner Kardamom. Oder Garam Masala, das manchmal erst direkt vor dem Anrichten untergerührt werde.

Nordindiens Sonntagsbraten im India Club: Geröstetes Hähnchenfleisch, das mit cremig-scharfer Tomaten-Gravy zu „Buttered Chicken“ wird. © Ferdinand Dyck

Es brauche viel Erfahrung, abgemessen werde selten, es gehe um Gefühl. Wem das noch fehlt, der hält sich bei den beiden Rezepten einfach an Bahukhandis präzise Mengenangaben und Zubereitungsschritte.

Baingan bharta (Auberginen-Curry)

Auberginen-Curry Baingan bharta nach Rezept von Manish Bahukhandi, von der Redaktion nachgekocht. © Ferdinand Dyck

Das Auberginen-Curry Baingan bharta ist vegetarisch, ersetzt man Ghee mit Öl, sogar vegan. So oder so ein Genuss: Die reiche Aromatik zwischen herzhaftem Kümmel und grasigem, leicht bitteren Bockshornklee, zusammengehalten in der Cremigkeit der Auberginen.

Zutaten für 4 Personen

3 Auberginen, 5 g Knoblauch, 15 g Ingwer, 10 g grüner Chili, 150 g rote Zwiebel, 200 g Tomate, 5 g Kümmel, 3 g rotes Chilipulver, 3 g Kurkuma, 10 g Salz, 7 g getrocknete Bockshornkleeblätter, 5 g Garam Masala, 30 g Ghee, 15 g Korianderblätter

Zubereitung

Zunächst muss der Backofen auf 250 Grad vorgeheizt werden. Währenddessen mit einem spitzen Messer kleine Löcher in die Aubergine piksen. Anschließend mit Öl sorgfältig einpinseln. Dieser Schritt muss gründlich erfolgen, da sich sonst die Schale nicht komplett vom Fleisch löst.

Nachdem der Ofen seine Temperatur erreicht hat, die Aubergine auf das Gitter legen und für 25-30 Minuten backen. In der Zwischenzeit Knoblauch, Ingwer und grünen Chili in feine Würfel schneiden. Die roten Zwiebeln und die Tomaten werden in etwas gröbere Würfel geschnitten. Danach die Korianderblätter schneiden. Als Nächstes die Aubergine aus dem Ofen nehmen, kurz auskühlen lassen und von der Schale trennen. Das Fruchtfleisch anschließend mit einem Messer durchhacken. In einem Topf etwas Öl erhitzen und zunächst den Kümmel kurz anrösten und danach den Knoblauch, Ingwer und grünen Chili ebenfalls leicht mitrösten. Die Hitze etwas verringern, die Zwiebelwürfel zufügen und ebenfalls kurz mit anbraten. Rotes Chilipulver und Kurkuma unterrühren.

Zum Schluss die Hitze etwas verringern, die Tomatenwürfel zugeben und alles zu einem trockenen Curry anbraten. Danach die Aubergine zum Curry geben und gut vermischen. Alles zusammen mit Salz und getrockneten Bockhornkleeblättern nach Belieben abschmecken. Anschließend mit Ghee und Garam Masala würzen, den Koriander unterrühren und anrichten.

Chicken Tikka Highway

Very British: „Chicken Tikka Highway“ aus dem „India Club“. © India Club

Zur Krönung von Elizabeth II. im Jahr 1953 war das Currypulver im Coronation Chicken, einer Art royalem Hühnchensandwich, noch eine weltläufige Geste. Heute sind indische Aromen längst Teil der britischen Landesküche. Besonders beliebt: Chicken Tikka Masala. Unter den unzähligen Curry-Rezepten nimmt das „CTM“ eine Sonderstellung ein, erklärt Manish Bahukhandi. Es wurde wohl in den 1960er Jahren in Schottland erfunden, von einem Koch aus Pakistan. Das Hühnchen wird erst im Tandoor-Ofen gegart und dann in einer Tomaten-Joghurt-Sauce mit Masala-Gewürzmischung serviert, weil es den Briten damals so trocken erschien.

„In Indien hat kein Mensch einen Tandoor-Ofen zu Hause, auch keinen elektrischen“, sagt Bahukhandi, es sei typisches Restaurant-Essen. Einfacher nachzukochen sei ein anderer Klassiker, den er auch auf der Karte hat: Chicken Tikka Highway. Der kuriose Name des Gerichts aus dem Punjab im Nordosten des Landes stammt daher, dass es typischerweise in Raststätten auf den Fernstrecken nach Afghanistan serviert wird. „Die kochen dort immer frisch, wirklich gute bodenständige Küche. Wenn der Bus hält, schieben sie das marinierte Hühnchen in den Ofen.“

Zutaten für 4 Personen

1 kg Hähnchenkeulen, ausgelöst und ohne Haut, 30 g Ingwer-Knoblauch-Paste, 25 g rotes Chilipulver, 20 g Salz, 20 g Zitronensaft, 300 g abgehangener Joghurt (etwa Labneh), 75 g Scheiblettenkäse, 30 g Senföl, je 10 g Ingwer, Knoblauch und grüner Chili, alles gehackt, 10 g Garam Masala, 15 g Kadai Masala (Koriander, schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, getrocknete rote Chili), 20 g Koriander

Zubereitung

Für die erste Marinade das vorbereitete Hähnchen mit Ingwer-Knoblauch-Paste (gibt’s im Asialaden, oder im Mixer selbst pürieren), rotem Chilipulver, Salz und Zitronensaft einreiben, für 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Für die zweite Marinade das Hähnchen gleichmäßig mit Joghurt bestreichen, im Anschluss mit dem zerdrückten Scheiblettenkäse einreiben.

Anschließend Ingwer, Knoblauch und grünen Chili einarbeiten und die Kadai Masala und Garam Masala zugeben. Zuletzt noch den frischen Koriander unterarbeiten und das Hähnchen wieder für 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober- und Unterhitze) ca. 15-18 Minuten garen.