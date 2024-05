Nach Alt-Berliner Art, á la Bordelaise, zum Rührei Flusskrebs-Rezepte von 1897

Etwa fünfeinhalb Millionen Flusskrebse verspeisen die Berlinerinnen und Berliner im Jahr 1884 – in der Saison, die traditionell sechs Monate dauert, von Mai bis Oktober. Dass man das heute noch so genau sagen kann, ist im Wesentlichen zwei Männern zu verdanken.

Zum einen dem „Krebskönig“ Oscar Micha, einem jener erfolgreichen Händler, die preußische Krebse im 19. Jahrhundert mit der Eisenbahn bis nach Paris und London exportieren – ein Millionengeschäft. Micha leitet den Berliner Krebskonsum damals aus den eigenen Verkaufszahlen ab und dokumentiert ihn so für die Nachwelt.

Zum anderen Gerhard Scholtz, emeritierter Professor für vergleichende Zoologie und Flusskrebs-Forscher an der Humboldt-Universität, der den Krebskönigen vor einigen Jahren in einer Ausstellung zur Berliner Fischereigeschichte der Stiftung Stadtmuseum begegnete – und sich daran machte, ihre ruhmreiche Geschichte zu ergründen.

Der Zoologe Gerhard Scholtz arbeitet an einem Sachbuch über die Kulturgeschichte der Flusskrebse. © Ferdinand Dyck

Es seien die vielen kleinen, längst vergessenen Details und Anekdoten aus der Zeit, die ihn so faszinierten, verrät Scholtz im Interview, zu dem man über den nachfolgenden Link gelangt. So reich waren die Flusskrebs-Bestände einst, dass man die Tiere nach einem Oderhochwasser zu Hunderttausenden „von den Bäumen schütteln“ konnte. In alten brandenburgischen Sagen begegnen sie einem ebenso wie in Theodor Fontanes Roman „Frau Jenny Treibel“ von 1892.

Derzeit arbeitet Gerhard Scholtz an einem Sachbuch zur Kulturgeschichte der Flusskrebse. Einige Fundstücke seiner Recherchen teilte er vorab mit dem Tagesspiegel. Etwa die Flusskrebs-Rezepte der österreichischen und Berliner Küche, die Oscar Micha 1897 zusammenstellt und veröffentlicht. Damals ist längst eine menschengemachte Tragödie über die preußischen Gewässer gekommen: die europäische Krebspest, eine mit amerikanischen Krebsen ursprünglich nach Italien eingeschleppte Pilzerkrankung, die bald in ganz Europa die einst reichen Bestände des heimischen Edelkrebses dahinrafft.

Flusskrebse in Berlin und Brandenburg Edelkrebse, wie sie die Krebskönige vor 150 Jahren verkauften, gibt es heute nicht mehr, ihre Bestände sind infolge der eingeschleppten Krebspest in ganz Europa kollabiert. Dafür leben nun amerikanische Arten in Berliner und Brandenburger Gewässern, etwa der Kamberkrebs, der bereits 1890 in der Nähe von Berneuchen angesiedelt wurde. Wer mehr über die verschiedenen Arten lernen möchte: Bei den stadtökologischen Führungen am Museum für Naturkunde geht es auch um Krebse, Termine können über bildung@mfn.berlin angefragt werden. In Berlin werden Krebse derzeit nicht gefangen. Ein Projekt der Umweltverwaltung des Senats, das von der EU als invasiv geführte Arten wie den Roten Amerikanischen Sumpfkrebs dezimieren sollte, wurde 2023 ausgesetzt. „Wir haben erkannt, dass wir die Bestände mit den bisherigen Methoden nicht nachhaltig reduzieren konnten“, so Derk Ehlert, Wildtierbeauftragter des Senats. Das liege wohl daran, dass immer nur eher große Krebse in den Reusen der mit dem Fang beauftragten Fischer landeten – die kleinen gediehen dank fehlender Konkurrenz umso besser. Bei Bedarf, etwa wenn die Tiere in den heißen Sommermonaten an Land steigen und gewässernaher Flora und Fauna zusetzen sollten, werde man aber reagieren und den Fang wieder aufnehmen. Kamberkrebse, die deutlich kleiner sind als Edelkrebse, bekommt man bei einigen Fischern in Brandenburg. Etwa bei der Fischerei Schröder in Havelaue, die zusätzlich Wollhandkrabben, eine aus China stammende invasive Art, anbietet (fischerei-schroeder.eu). Und beim Fischereibetrieb Berner in Werder (Havel), wo man Flusskrebse auch im eigenen Imbiss serviert (raeucherfisch-werder.de).

Inmitten der großen Krise beweist Oscar Micha ähnliches unternehmerisches Geschick wie zuvor sein Vater Friedrich Wilhelm August, der erste und wohl größte unter den Krebskönigen. Oscar erschließt neue Fanggründe im Osten, etwa in Russland, wo die Pest damals noch nicht wütet. Damit die Berliner seine Krebse weiterhin essen mögen, klärt er auf: Darüber, dass die Krankheit für Menschen ungefährlich ist – und wie genussvoll und vielfältig man Flusskrebse zubereiten kann.

Hier die Einleitung Oscar Michas und einige ausgewählte Rezepte, erschienen 1897 in „Wilhelm Dröscher: Der Krebs und seine Zucht. Zeitschrift für Fischerei und deren Hilfswissenschaften mit Einschluss von Fischwasser-Hygiene, Fischerei- und Wasserrecht“.

Kochlektionen und Rezepte von Oscar Micha, verfasst 1897

„Nachstehend folgen eine Reihe bewährter Rezepte für einfache und feinere Krebsgerichte. Dieselben entstammen teilweise der österreichischen Küche, teilweise den Mitteilungen eines bewährten Berliner Küchenchefs. Zu bemerken ist dabei, dass, wo es sich nicht nach ausdrücklicher Angabe um Tafel- resp. Solokrebse handelt, welche je nach Grösse mehr oder weniger teuer sind, nur kleine Krebse, sogenannte Suppenkrebse zu verwenden sind, deren Preis im Sommer selten 1,50 Mark (umgerechnet etwa 12,50 Euro, Anm. d. Red.) pro Schock (60 Stück) übersteigt und welche auch den Winter hindurch stets aus den Handlungen zu beschaffen sind.

Ganz grosse Edelkrebse sind in der ganzen Krebssaison recht knapp, daher teuer und werden stets ein Luxusartikel für reiche Leute bleiben. Die Verwendung von kleineren und billigen Krebsen zu feinen Krebsgerichten ist nicht so allgemein bekannt, wie es wünschenswert ist. Sehr gut eignen sich auch, namentlich zu Frikassees, Ragouts, Salaten u. dergl. die in jeder Delikatesshandlung käuflichen Krebskonserven (Krebsschwänze und Krebsbutter). Von der Verwendung der wertlosen und schlecht schmeckenden galizischen Teich- oder Sumpfkrebse (Astacus leptodacetylus) sollte gänzlich abgesehen werden.

Vielfach besteht noch die Unsitte, die lebenden Krebse mit kaltem Wasser auf das Feuer zu setzen und nun in dem allmählich sich erwärmenden Wasser langsam absterben zu lassen. Dieser Tierquälerei sollte ein für allemal ein Ende gemacht werden; man darf die Krebse stets nur in lebhaft kochendes Wasser geben; sie sterben dann sofort. Eine ebenso verwerfliche Unsitte ist es, den lebenden Krebsen mit der Mittelplatte (Telson) der Schwanzflosse den Darm herauszureissen. Vor dem Gebrauch sind die Krebse zu waschen und mit einer scharfen Bürste vom Schlamm und allen anhaftenden Schmutzteilchen zu säubern.“

Rezepte für ganze Krebse

Oscar Michas Rezepte beziehen sich auf den Edelkrebs, der der Krebspest zum Opfer fiel. Heute bekommt man meist den kleineren amerikanischen Kamberkrebs. © IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xstockfotoczx

Tafelkrebse, gekocht Wasser (für 30 Stück Krebse ca. 1 ½ - 2 Liter) wird mit viel Salz, etwas Petersilie, Kümmel, einer Zwiebel und etwas Dill, den man auch weglassen kann, ca. 10 Minuten lang gekocht, während des Kochens legt man die gut gereinigten Krebse hinein, lässt sie kurz überwellen bis sie rot werden und dann ca. 10 Minuten lang ziehen (eventuell unter Beigabe von frischer Butter). Man kann sie in der Brühe oder trocken servieren. Anstatt der Brühe, in der die Krebse gekocht werden, Butter zuzusetzen, kann man auch die aus der Brühe herausgenommenen heissen Krebse mit Butter schwenken.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Krebse nach Alt-Berliner Art Für 30 Stück Mittelkrebse (pro Schock = 60 Stück = 4-6 Mark) nimmt man 2 Liter Wasser, ¾ Pfund Salz, 1 Bündchen Petersilie, etwas Dill, eine kleine Zwiebel, 1 Löffel Kochkümmel, 1 Prise weissen Pfeffer. Das Ganze muss ¼ Stunde tüchtig kochen; dann thut man die Krebse hinein, lässt sie einmal tüchtig überwellen, stellt dann den Topf beiseite und lässt 20 Minuten ziehen. Dann giesst man die Hälfte der Brühe durch ein Sieb auf 50 Gr. frische Butter und richtet mit dieser Sauce die Krebse in einer Terrine an.

Krebse nach Spreewälder Art Man kocht die Krebse wie in No. 1 (dem Rezept für gekochte Tafelkrebse, Anm. d. Red.). Dann rührt man frische Butter mit Sahne klar, hackt Petersilie und Dill recht fein, verbindet das Ganze mit 2 Löffeln Weizenmehl, giesst die Hälfte der Krebsbrühe darüber, lässt diese Sauce aufkochen und serviert sie extra zu den Krebsen nebst neuen Kartoffeln.

Krebse à la Bordelaise Nachdem man 30 mittelgrosse Krebse sauber abgebürstet und gewaschen hat, kocht man sie mit Weisswein oder Wasser, dem man Zwiebelscheiben, Petersilie, Salz, Pfefferkörner, 1 Lorbeerblatt und 1 Thymianzweig zugesetzt hat, bei lebhaftem Feuer ca. 8 Minuten, deckt das Gefäss zu und stellt es gut warm. Dann schneidet man 2 Mohrrüben, 2 Zwiebeln in Würfel, schwitzt sie in Butter hellgelb, giesst 1 Glas Weisswein dazu, dünstet damit, fügt etwas braune Sauce oder Tafelbouillon und einen Teil der Krebsbrühe hinzu, verkocht die Sauce mit gehackter Petersilie und etwas Cayennepfeffer, streicht sie durch und serviert sie mit den Krebsen so heiss als möglich.

Rezepte für Flusskrebsschwänze

Kamberkrebse (hier ein Ansichtsexemplar aus Gerhard Scholtz’ Gefrierschrank) sind so klein, dass man nur die Schwänze, nicht das Scherenfleisch auslöst. © Ferdinand Dyck

Spargel (Brech- oder Stangenspargel) mit Krebsschwänzen und Morcheln Von 1 Schock gekochter Krebse werden Scheren und Schwänze ausgelöst und von den Schalen wird eine Krebsbutter bereitet. Eine entsprechende Menge gewaschener und gebrühter Morcheln werden in Butter und Fleischbrühe weich geschmort, die Sauce mit Mehl unter Beigabe von Petersilie verdickt und mit 2 Eidottern abgezogen. Dann richtet man den in Salzwasser gekochten und gut abgetropften Spargel in der Mitte einer Schüssel an, thut die Butter darüber und garniert ihn ringsherum mit den Krebsschwänzen und Scheren und den Morcheln.

Rührei mit Krebsschwänzen Ein nach bekannter Vorschrift bereitetes Rührei kann sehr gut über Krebsschwänzen angerichtet werden.

Krebssalat (Für 6 Personen) 3 Schock kleine Suppenkrebse werden in Wasser gekocht, die Schwänze ausgebrochen und, nachdem der Darm entfernt ist, 15 Minuten lang in Essig, Öl, Salz und Pfeffer mariniert. Dann werden die Krebsschwänze aus der Marinade lerausgenommen, mit Majonaise umgeben und auf einer Schüssel unter beliebiger Dekoration angerichtet. Die Krebsmarinade verwendet man zur Herstellung der Majonaise.