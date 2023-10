Veranstaltungstipps Nach der Weinlese: Wiedersehen mit Winzern

Die Weinlese ist beendet, die Winzer können wieder auf Reisen gehen, um ihre Weine vorzustellen. In den nächsten Tagen sind drei besondere Produzenten zu Gast in der Stadt – zu Verkostungen und Winzer-Menüs.

21.10. – Burgenland-Besuch

Blaufränkisch-Experten: Petra und Franz Weninger aus dem Burgenland mit. © Nicole Heiling

Petra und Franz Weninger ernten ihre biodynamisch gewachsenen Trauben auf beiden Seiten des ehemals eisernen Vorhangs, in Ungarn und Österreich. Obwohl die Weinberge nur wenige Kilometer trennen, sind die Weine von ganz unterschiedlichem Charakter. Das kann man erleben, wenn man Weningers wunderbare Blaufränkisch probiert, auch ihr Furmint ist eine Entdeckung. Die Winzer schenken von 13 bis 18 Uhr Kostproben bei ihrem Berliner Händler aus.

Viniculture, Grolmanstr. 44-45, Charlottenburg

26.10. – Rheingau-Dinner

Meister seines Terroirs: Winzer Gunter Künstler aus Hochheim am Main. © Weingut

Kaum ein Winzer erforscht seine Böden so akribisch wie Gunter Künstler. Sein Weingut in Hochheim am Main produziert seit Jahren präzise Spitzenweine. Zum Dinner im „Rutz Zollhaus“ bringt Künstler eine Weinauswahl mit, die vom Spätburgunder-Sekt bis zur Riesling-Spätlese reicht – und einen eigenen Gin dazu. Die Küche des „Rutz Zollhaus“ serviert u.a. Ceviche vom Saibling und geschmorte Ochsenschulter (139 Euro, Beginn 19 Uhr mit Sekt-Empfang).

Carl-Herz-Ufer 30, Kreuzberg, reservieren: rutz-zollhaus.de

28.10. – Lissabon-Abend

Vom Tejo an die Spree: Winzer David Picard von der Adega Belém. © Weingut

Catarina Moreira und David Picard haben ihre Urban Winery in einer ehemaligen Garage im Lissaboner Stadtteil Belém eingerichtet. Die Adega Belém bezieht ihre Trauben vom Weinberg der Universität und Winzern aus verschiedenen Regionen Portugals. Mit ihren wunderbar lebendigen Weinen reist das kommunikative Winzer-Paar in die „Kurpfalz-Weinstuben“ und präsentiert vier Weine zu drei Gängen, zum Beispiel Alvarinho zu lauwarmem Seeteufel mit Kürbis, Kernöl und Wildreis (79 Euro, Beginn 18 Uhr mit Espumante-Empfang).

Wilmersdorfer Str. 93, reservieren: kurpfalz-weinstuben.de