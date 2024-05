„Nach einem Hochwasser konnte man sie von den Bäumen schütteln“ Als Berlin Flusskrebs-Metropole war

Im 19. Jahrhundert boomt in Berlin der Flusskrebs: Fischer karren ihn auf Hundewagen aus dem Umland heran, verkaufen ihn auf den Märkten der Stadt. Der Krebshandel wird zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor für Berlin und Preußen. Einige findige Händler schicken Millionen Krebse mit der Eisenbahn nach London und Paris – bis eine aus Amerika eingeschleppte Seuche die Bestände dahinrafft.

Gerhard Scholtz, Jahrgang 1954, forschte von 1995 bis 2020 an der Humboldt-Universität als Professor für vergleichende Zoologie zu Morphologie, Embryologie und Evolution von Gliederfüßern. Unter anderem untersuchte er, ob Flusskrebse, die auf Meerestiere zurückgehen, heute aber auf der gesamten Erde nur im Süßwasser vorkommen, alle denselben biologischen Ursprung haben. Seine Ergebnisse: Der letzte gemeinsame Vorfahre aller heutigen Flusskrebse besiedelte bereits die Süßgewässer des Superkontinents Pangäa. Erst, als der vor über 200 Millionen Jahren zerbrach, entwickelten sich in Amerika, Europa und Australien eigene Arten.

Gerhard Scholtz forschte zu Flusskrebsen und arbeitet nun an einem Sachbuch über die Kulturgeschichte der Art. © Ferdinand Dyck

Auf einer Ausstellung zur Fischereigeschichte Berlins in der Stiftung Stadtmuseum begegnete Scholtz vor einigen Jahren den Berliner Krebskönigen. Weil ihre Geschichte weitgehend vergessen ist, nahm er die Recherche auf, studierte etwa alte Adress-Register und Publikationen aus der Zeit, kontaktierte auch den Ortschronisten von Hoppegarten, wo Friedrich Wilhelm August Micha, königlich-preußischer Hoflieferant und der größte unter den Krebskönigen, in den 1870er Jahren eine Villa inmitten von Krebsteichen errichtete.

Aus der Recherche soll nun ein Kapitel für ein Buch zur Kulturgeschichte der Flusskrebse entstehen. Aktuell sucht Scholtz nach einem Verlag, der das Projekt mit ihm umsetzt.

Herr Professor Scholtz, wann hatten Sie zum letzten Mal einen Flusskrebs auf dem Teller?

Das ist schon ein paar Jahre her. Wann und wo genau, fällt mir spontan nicht ein.

Es gibt ja mittlerweile mehrere Arten in und um Berlin, etwa auch den Roten Amerikanischen Sumpfkrebs, der immer mal durch die Medien geistert. Können Sie als Experte unterscheiden, welche Art Ihnen serviert wird?

Bei einem kompletten Tier geht das natürlich. Meist wird aber nur der geschälte Hinterleib angeboten, der sogenannte Schwanz, da kann man das nicht erkennen. Oft wird es auch gar nicht ausgewiesen. Ich habe an der Uni Jena mal einen Vortrag gehalten und wurde danach auf eine Pizza eingeladen, angeblich mit Flusskrebsschwänzen drauf. Es waren aber preiswertere Garnelen, das habe ich dem Ober auch gesagt. Weil ich eingeladen war, habe ich das aber nicht vertieft.

Woran erkennt man das?

Man kann sie ganz leicht unterscheiden. Garnelenschwänze, also Shrimps, sind seitlich abgeplattet, Flusskrebsschwänze von oben nach unten.

Von oben nach unten abgeplattet, nicht seitlich: Flusskrebsschwänze auf Brot und Dill. © Image Source RF - stock.adobe.com/Image Source/Tiina & Geir

Sie recherchieren gerade zur großen Geschichte der Flusskrebse in Berlin. Waren die hier mal Grundnahrungsmittel?

Nach der letzten Eiszeit bildeten sich durch Gletscherschmelze in der norddeutschen Tiefebene zahlreiche Seen, Sümpfe und Flüsse. Nördlich von Berlin gibt es zum Beispiel große Seengebiete, denken wir an die Müritz oder die Feldberger Seenplatte, aber auch an die Havel und ihre Seen. Dieser Landschaftstyp zieht sich über Pommern, Ostpreußen und Polen bis nach Russland und ins südliche Skandinavien. Überall herrschte dann bald ein extremer Reichtum an Flusskrebsen der Art Astacus astacus, dem Edelkrebs.

Und diesen Edelkrebs hat man seit Urzeiten gefangen und gegessen?

Bereits für die Jungsteinzeit existieren Hinweise für den Verzehr von Flusskrebsen in Europa. Auch die alten brandenburgischen Sagen thematisieren sie immer wieder. In Theodor Fontanes Roman „Frau Jenny Treibel“ von 1892 philosophiert eine Abendgesellschaft darüber, dass sie in Brandenburg hundert Jahre früher viel zahlreicher gewesen seien. Nach einem Oderhochwasser konnte man sie sogar zu Hunderttausenden von den Bäumen schütteln. Dann gibt es diese üblichen überlieferten Geschichten: Bedienstete hätten sich darüber beschwert, wenn sie mehr als dreimal die Woche Krebse vorgesetzt bekamen – diese Anekdote gibt es fast wortgleich zu anderen Delikatessen, die irgendwann mal eine Art Arme-Leute-Essen gewesen sein sollen, etwa Hummer und Hasenbraten.

Eine kulinarische Legende?

Meist war es den „niederen Ständen“ gar nicht erlaubt, auf eigene Rechnung Krebse zu fischen. Mittelalterliche Schriften belegen, dass Krebse eine Speise des Adels und des Klerus waren und von den Klöstern auch mit Gewinn vertrieben wurden. Mitte des 19. Jahrhunderts haben sie dann aber offensichtlich das Bürgertum erreicht, jedenfalls wurden sie damals von vielen kleinen Krebs-Händlern aus dem Berliner Umland, besonders aus der Havelgegend, mit Hundewagen auf die Märkte in der Stadt gebracht, etwa auf den Spittelmarkt, damals einer der großen Fischmärkte in Berlin.

Opfer der Krebspest: Die Bestände des in Europa einst heimischen Edelkrebses kollabierten, heute leben in Berliner Gewässern vor allem amerikanische Arten. © IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xstockfotoczx

Hundewagen heißt: Wagen, die von Hunden gezogen wurden?

Ja, das waren einfache Leute. Fischer, die sich mit den Krebsen ein kleines Zubrot verdienten. Krebse kann man gut in feuchtem Stroh transportieren, eine Zeit lang überleben sie das. Es gibt Anekdoten, dass die Händler von ihren Erlösen Zucker, Kaffee und Tabak eingekauft und auf ihren Dörfern weiter vertrieben haben, um zusätzlich Gewinn zu machen.

Wissen Sie, wie die Krebse traditionell zubereitet wurden?

Für unsere Region nicht konkret, da kann ich erst mit dem 19. Jahrhundert dienen. Das Kochbuch „Küchemaistrey“ von 1485 listet sieben Krebsrezepte auf, etwa Krebspasteten, gebackene Krebse oder Krebskuchen. Da wurden sie in allen möglichen Varianten verarbeitet, zunächst aber immer mit Salz in Wasser, Wein oder Essig gekocht. Es ging ja hauptsächlich um die muskulösen Krebsschwänze und die Muskulatur in den großen Scheren, wie man sie ja auch bei Hummern, recht nahen Verwandten der Flusskrebse, schätzt. Aber auch die Schalen wurden mit Gewürzen angebraten und zermörsert und zu einer Art Krebssuppe oder Fond verarbeitet.

Und wie wurde Berlin zur europäischen Krebs-Metropole?

Im Jahr 1848 gründete ein gewisser August Micha einen Krebshandel namens „A. Micha“ in der Wallstraße, im Zentrum Berlins. Davon berichtet sein Sohn Oscar am 5. Januar 1898 vor der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg zu Berlin. Sein Vortrag ist eine meiner wichtigsten Quellen. Dieser Friedrich Wilhelm August Micha – es hat mich einige Mühe gekostet, allein seinen vollständigen Namen herauszubekommen –, geboren 1826, fing wohl als einer dieser schon beschriebenen kleinen Krebshändler an. Um 1860 dann bestellte eine Kölner Firma bei ihm größere Mengen an Krebsen. Da ist er hellhörig geworden.

Verkaufsprofis: Die Michas sind die bedeutendsten unter den Berliner Krebskönigen, ihr Geschäft wird zum preußischen Wirtschaftsfaktor. © Kunstbibliothek

Was wollten die Kölner mit den Krebsen?

Sie sollten ins nahe Frankreich gebracht werden, wo sie damals einen kulinarischen Boom erlebten. Da hat sich Micha wohl gesagt: Es scheint einen großen Markt zu geben, wahrscheinlich ist es günstiger, wenn ich die Zwischenhändler in Köln überspringe und auch direkt nach Frankreich liefere. Das wurde sein Erfolgsrezept. Es machte ihn zum Berliner Krebskönig. Ein kometenhafter Aufstieg, der den gelernten Pantoffelmacher zu einer vermögenden Person des öffentlichen Lebens und zum königlich-preußischen Hoflieferanten machte.

Ist „Krebskönig“ ein stehender Begriff?

Es gibt verschiedene Krebshändler, die vom Volksmund so genannt wurden, etwa auch einen Franz Dohmgoergen, der seinen Sitz in Neuenhagen östlich von Berlin hatte. Aber Micha ist ohne Zweifel der erfolgreichste, eine Art König der Krebskönige.

Wie konnte er die Krebse nach Frankreich transportieren?

Das hängt mit der explosiven Entwicklung der Eisenbahn zusammen. In Deutschland fuhr der erste Zug 1835 zwischen Nürnberg und Fürth. Von 1850 bis 1890 wuchs das Schienennetz von 6.000 auf 42.000 Kilometer. Das nutzte Micha aus. Er verschickte die lebendigen Krebse gekühlt und mithilfe von feuchtem Stroh und Moos in Körben nach Frankreich. Zunächst regulär als Fracht mit der Reichsbahn, später benutzte er die preisgünstigere Post für den Transport.

Von welcher Größenordnung sprechen wir?

In der „Gartenlaube“, einer populären Illustrierten des 19. Jahrhunderts, gibt es 1877 einen ausführlichen Bericht über Herrn Micha, in dem auch sein Geschäft beschrieben wird. Etwa dass in den Markthallen von Paris täglich durchschnittlich 300 Körbchen, darin jeweils zirka 80 Krebse, auktioniert werden. Micha muss für diese Exporte Einfuhrsteuern von 15 Prozent der Einnahmen an Frankreich zahlen. Allein im Jahr 1870 beträgt die Summe 84.000 Mark. Laut Statistischem Bundesamt entspricht das einem heutigen Wert von 613.200 Euro. Michas Frankreich-Geschäft belief sich also in nur einem Jahr auf umgerechnet gut vier Millionen Euro. Und es war nicht sein einziges, er exportierte auch nach London.

„Krebs Micha“ in der Niederwallstraße, aufgenommen 1907: Links das Wappen der preußisch-königlichen Hoflieferanten und der Schriftzug „A. Micha“, die Einfahrt führt zum Geschäft. © Bildarchiv der BVG

Dort aß man auch gerne Flusskrebs?

Vielleicht, spannender ist hier aber der Aspekt eines frühen globalisierten Lebensmittelhandels. Die Krebse wurden in London hauptsächlich zu Konserven verarbeitet, die dann weiter verschickt wurden und unter anderem wieder in Berlin landeten. Mich erinnert das an die heutige Zeit, wo man Garnelen aus der Nordsee mit dem Kühllastwagen nach Marokko fährt, wo sie gepult werden, nur um sie dann zurück nach Europa zu schicken. Es gibt ein schönes Zitat zu Michas London-Handel aus der „Gartenlaube“, soll ich es vorlesen?

Unbedingt

Da heißt es: „England bezieht nur Krebsschwänze, von denen alljährlich mehr als 15.000 Schock, das sind 900.000 Stück, von Micha nach London expediert werden. Und kein Krebs hat sich im Gewässer Ostpreußens träumen lassen, dass er nach Hoppegarten wandern und von dort wenigstens teilweise nach London marschieren würde, um in irgendwelche Konserve gesteckt zu werden, dann aber noch immer nicht so wohl begnadigt, unter englischer Etikette wieder nach Berlin zurückreisen müßte, um hier endlich als viel Gewanderter seine Laufbahn an lukullischer Tafel zu beschließen.“ Ist das nicht wunderbar? Solche kleinen Details faszinieren mich an dem Thema.

Werden Krebse damals auch in Berlin gegessen, oder sind sie nun reine Exportware?

1884 führte Paris nach Schätzungen Oscar Michas 7.781.000 Flusskrebse ein. In Berliner Gaststätten und Privathaushalten wurden in derselben Saison, die traditionell von Mai bis Oktober dauert, aber auch 5.508.000 Krebse verzehrt.

Wie man sich einen Flusskrebs angelt Edelkrebse, wie sie die Krebskönige vor 150 Jahren verkauften, gibt es heute nicht mehr, ihre Bestände sind infolge der eingeschleppten Krebspest in ganz Europa kollabiert. Dafür leben nun amerikanische Arten in Berliner und Brandenburger Gewässern, etwa der Kamberkrebs, der bereits 1890 in der Nähe von Berneuchen angesiedelt wurde. Wer mehr über die verschiedenen Arten lernen möchte: Bei den stadtökologischen Führungen am Museum für Naturkunde geht es auch um Krebse, Termine können über bildung@mfn.berlin angefragt werden. In Berlin werden Krebse derzeit nicht gefangen. Ein Projekt der Umweltverwaltung des Senats, das von der EU als invasiv geführte Arten wie den Roten Amerikanischen Sumpfkrebs dezimieren sollte, wurde 2023 ausgesetzt. „Wir haben erkannt, dass wir die Bestände mit den bisherigen Methoden nicht nachhaltig reduzieren konnten“, so Derk Ehlert, Wildtierbeauftragter des Senats. Das liege wohl daran, dass immer nur eher große Krebse in den Reusen der mit dem Fang beauftragten Fischer landeten – die kleinen gediehen dank fehlender Konkurrenz umso besser. Bei Bedarf, etwa wenn die Tiere in den heißen Sommermonaten an Land steigen und gewässernaher Flora und Fauna zusetzen sollten, werde man aber reagieren und den Fang wieder aufnehmen. Kamberkrebse, die deutlich kleiner sind als Edelkrebse, bekommt man bei einigen Fischern in Brandenburg. Etwa bei der Fischerei Schröder in Havelaue, die zusätzlich Wollhandkrabben, eine aus China stammende invasive Art, anbietet (fischerei-schroeder.eu). Und beim Fischereibetrieb Berner in Werder (Havel), wo man Flusskrebse auch im eigenen Imbiss serviert (raeucherfisch-werder.de).

Der Berliner Krebshandel fällt schließlich einer menschengemachten Tragödie zum Opfer: der europäischen Krebspest. Was hat es mit ihr auf sich?

Es ist eine Art Pilzerkrankung, die durch die weichen Gelenkhäute in die Krebse eindringt, sie wie ein Geflecht durchdringt und dazu führt, dass sie innerhalb weniger Tage ihre Beine abwerfen und sterben. Die Krebspest gelangte in den 1860er Jahren mit Krebsen aus den USA nach Europa, wahrscheinlich im Ballastwasser von Schiffen. Zunächst trat sie in der Poebene auf. Von dort verbreitete sie sich über ganz Europa. Berlin erreichte sie bereits 20 Jahre später. 1881 verlor der Krebskönig Franz Dohmgoergen, nach eigener Aussage, in nur einer Nacht eine halbe Million Krebse. Er machte 100.000 Mark Verlust.

Ein Amerikaner in Preußen: Der Kamberkrebs (hier ein Exemplar aus dem Gefrierschrank von Gerhard Scholtz) wird 1890 in Berneuchen angesiedelt. © Ferdinand Dyck

Und Friedrich Wilhelm August Micha?

Der hat sein Geschäft da schon an seinen Sohn Oscar übergeben, der sich ebenfalls als talentierter Unternehmer erweist. Micha erleidet ebenfalls große Verluste. In seinen Teichen verendeten 1878 in wenigen Tagen zwei Millionen „schöne Krebse“. Er schafft es aber, das Geschäft aufrechtzuerhalten, indem er neue Fanggründe im Osten erschließt, die damals noch nicht von der Krebspest betroffen waren. Aus Skandinavien, Polen und Russland bringt er sie mit dem Zug bis nach Frankreich, indem er sogenannte Kontrollpunkte an Bahnstationen einrichtet: Da kamen die Tiere in Frischwasser und konnten durchatmen, bevor es weiterging. Außerdem diversifiziert er das Geschäft, handelt etwa auch vermehrt mit Meeresfrüchten.

Finden sich noch Spuren der Michas in Berlin?

1943 verschwindet das Unternehmen aus dem Berliner Adressregister. Die Villa der Familie in Hoppegarten steht noch, ist aber trotz Denkmalschutz in einem schlechten Zustand. August Micha starb 1883 unter großer Anteilnahme der Berliner Gesellschaft. Mehrere Zeitungen veröffentlichten umfangreiche Nachrufe, in denen neben seinem Erfolg immer auch seine Bodenständigkeit betont wird.

Welche Flusskrebse leben heute in den Berliner Gewässern?

Amerikanische Arten, die gegen die Krebspest weitgehend resistent sind, sie aber verbreiten können. Schon 1890 hatte Max von dem Borne, ein preußischer Kammerherr und Fischereiwirt, in der Nähe seines Gutes in Berneuchen Kamberkrebse, Orconectes limosus, aus Pennsylvania angesiedelt. Dieser Krebs fühlte sich hier so wohl, dass er sich in kurzer Zeit über ganz Europa ausbreitete und damit zur weiteren Ausrottung des Edelkrebses beitrug.

Großes Drama: Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs macht optisch einiges her, als er 2017 durch den Tiergarten spaziert, wird er zum Medienstar. © imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Dazu sind neue invasive Arten wie der Rote Amerikanische Sumpfkrebs und der Marmorkrebs, den sie erforscht haben, gekommen. Welche Bedrohung geht von diesen Arten für die Ökosysteme aus?

Die größte mediale Welle macht seit 2017 der Rote Amerikanische Sumpfkrebs. Damals wanderten die Tiere zu Hunderten durch den Tiergarten, wahrscheinlich, weil das Wasser im heißen Sommer ein bisschen sauerstoffarm war. Sie wurden in dramatischer Weise vor der Siegessäule fotografiert, mit ausgebreiteten Scheren. Dazu kamen reißerische Boulevard-Schlagzeilen, die die Krebse als gefräßige, aggressive Monster darstellten, die zuhauf Amphibien und Fische fräßen. In Wahrheit ernähren sich die neuen Arten wohl ziemlich ähnlich wie der Edelkrebs.

Kein großes Problem also?

Die Frage ist: Was ist so dramatisch daran, wenn hier Krebse heimisch werden, die eigentlich eine ähnliche Lebensweise haben wie die, die vorher da waren, aber durch Menschenhand ausgelöscht wurden? Der Berliner Verwaltung will ich aber keinen Vorwurf machen: Für Tiere, die die EU als invasive Arten listet, gilt ein Bekämpfungszwang. Man muss verhindern, dass sie sich etablieren und ausbreiten. Ich denke aber, der Zug ist abgefahren.

Jedenfalls spricht nichts dagegen, diese Tiere zu essen?

Überhaupt nichts. Dass es eine effektive Strategie sein kann, ihre Ausbreitung zu verhindern, glaube ich nicht. Aber dass die Roten Amerikanischen Sumpfkrebse schon als „Berlin Lobster“ vermarktet wurden, ist doch eine nette Verkaufsidee.