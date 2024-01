Naturschutz à la carte Wasserbüffel schützen Ökosysteme, ihr Fleisch ist eine seltene Delikatesse

Wilhelm ziert sich erst, nach ein paar Minuten kommt er doch zum Elektrozaun getrottet. „Er will gekrault werden“, sagt Neele Vogel. Nur muss man sich das erstmal trauen: die Hand nach dem riesigen Schädel mit den massiven Hörnern dran auszustrecken. Dick wie Boxhandschuhe sind sie oben am Kopfansatz.

Da ist die junge Landwirtin schon über den Zaun geklettert, hat einen Arm um den Hals des mächtigen Wasserbüffels gelegt, mit der anderen Hand kratzt sie ihm das Fell, direkt unterhalb der Hörner. „Manchmal legt er sich vor Freude auf die Seite“, sagt die 23-Jährige. „Ich bin sogar schon mal auf ihm geritten.“

Brandenburger Büffel-Flüsterin: 21 Bullen, Ochsen, Kühe und Kälber halten Neele Vogel und ihr Vater. Auf Wilhelm ist sie schon mal geritten. © Ferdinand Dyck/TSP

Die Szene hat was von Bauernhof-Bilderbuch, an diesem eiskalten Januarmorgen in Busch bei Storkow, 45 Kilometer südöstlich des Berliner Zentrums. Die Büffel – der Bulle, elf Kühe, fünf Kälber – in zwei offenen Unterständen auf Stroh, drumherum glitzert der Raureif, die Morgensonne blinzelt in sanftem Gold auf Tier und Land herab.

Vor 6000 Jahren wurden die Tiere im Westen des indischen Subkontinents domestiziert

Doch Bilderbuch und Landwirtschaft, beides geht nur bedingt zusammen. „Man muss ein anderes, stärkeres Bolzenschussgerät verwenden, um die Büffel in der Schlachterei zu betäuben“, erklärt Neele Vogel, „ihre Schädelplatte ist zu dick für die, die man bei Rindern nimmt.“ Einen Streichelzoo betreiben sie hier in Busch also nicht, natürlich nicht. Asiatische Wasserbüffel sind Nutztiere, seit mehr als 6000 Jahren schon.

Wie aus dem Büffel-Bilderbuch: Im Winter leben die Tiere auf dem Hof, zwischen Mai und November pflegen sie die Ökosysteme. © Ferdinand Dyck/TSP

Damals wurden sie im Westen des indischen Subkontinents domestiziert – das unterscheidet sie von anderen umgangssprachlich „Büffel“ genannten Arten, etwa dem Wisent oder dem nordamerikanischen Bison, beides Wildtiere. Die Vorfahren der asiatischen Wasserbüffel lebten wohl bereits Hunderttausende von Jahren dort, wo heute Indien ist, auch in den subtropischen Regionen Ostasiens, bevor die Menschen sie vor den Pflug spannten, ihre Milch zu Quark und Käse verarbeiteten, sich von ihrem Fleisch ernährten. Durch die Kreuzung von Bullen und Kühen, die sich als friedlich und tüchtig erwiesen, entstand die Art Bubalus bubalis: umgängliche Tiere, wie Wilhelm.

Wohl gut 200 Millionen Wasserbüffel gibt es heute auf der Erde, man findet Herden auf allen fünf Kontinenten. In Italien etwa schätzt man ihre fette, energiereiche Milch, die Büffelmozzarella besonders cremig werden lässt.

Anderswo nutzt man die natürliche Lebensweise der Tiere zum Erhalt von Feuchtgebieten, die bei gleich mehreren ökologischen Zukunftsfragen Schlüsselrollen spielen: als Kohlenstoffsenken im Kampf gegen die Erderwärmung, als Pufferzonen gegen Hochwasser, als Horte der Biodiversität. Wasserbüffel halten die Vegetation dieser wertvollen Ökosysteme „offen“ – verhindern, dass sie zuwuchern. Sie kommen mit der oft kargen Nahrung zurecht, die um Seen und Sümpfe wächst, fressen etwa Schilf und Seggen, ein Sauergras, mit beidem können Rinder nichts anfangen.

Auch nach Storkow kamen die Büffel, um bei der Landschaftspflege zu helfen. Drei Kühe und ein Bulle aus den Niederlanden siedelte die Stadt 2010 mit der Hilfe des Bio-Landwirts Michael Kurz an. Sie sollten die Feuchtwiesen um die Burg wieder „öffnen“. Die Parzellen waren nach dem Mauerfall verwildert, was dem wichtigsten Saisongast Storkows Probleme bereitete: Erst seitdem die Büffel auf den Burgwiesen grasen, findet auch der Storch, Wappentier der Stadt, der ab dem Frühjahr in der Region nistet, dort wieder verlässlich Nahrung.

Nah am Wasser: Das Naturgut Köllnitz liegt am Groß Schauener See, die Wiesen drumherum eignen sich ideal für Büffel. © Ferdinand Dyck/TSP

Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass bereits geringe Büffel-Besatzdichten ausreichen, die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten deutlich zu steigern: Sie fressen die größeren Pflanzen und sorgen so dafür, dass auch die kleineren Licht abbekommen und wachsen können. Etwa Gräser, Kräuter und Klee. In den Suhlen der Tiere leben Insekten und Rotbauchunken.

2012 kamen die ersten „Storkower Burgbüffel“ nach Busch

Bio-Bauer Jan-Peter Vogel, Neele Vogels Vater, war zunächst skeptisch. „Na ja, wartet mal ab“, habe er damals gedacht, nachdem er sich Fernsehdokumentationen über die Wasserbüffel angesehen hatte. Zu wild erschienen sie ihm. Und überhaupt: Warum sollte man die Wiesen nicht auch mit Rindern pflegen können?

Er machte trotzdem mit, 2012 überwinterten die ersten „Storkower Burgbüffel“ auf seinem Hof. Das Projekt wird von der Brandenburger Flächenagentur gefördert. Da die Tiere einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz leisten, wird ihre Haltung über Ausgleichsgelder mitfinanziert, die Unternehmen zahlen müssen, wenn sie Boden versiegeln, etwa für den Bau einer Fabrik Wald roden.

„Irgendwann habe ich mich in sie verliebt“, sagt Jan-Peter Vogel heute. „Sie haben einen ganz anderen Charakter als Rinder.“ Viel ruhiger und entspannter seien sie. Blieben die Büffel mit einem Fuß im nassen, tiefen Boden stecken, zögen sie ihn einfach wieder heraus, suchten in Ruhe nach einem festeren Flecken zum Aufsetzen. „Rinder würden sofort in Panik geraten“, sagt die Tochter.

Gelassener Riese: Bulle Wilhelm möchte gekrault werden. Durch Züchtung wurden die Tiere friedlich und umgänglich. © Ferdinand Dyck/TSP

Die meiste Zeit des Jahres grasen die Büffel nun um die Burg in Storkow, an der Dahme in Wildau und bei Busch, wo dank ihrer Hilfe nun sogar wieder Orchideen auf den Seewiesen blühen. Auch die Blätter der Weide fressen sie. In denen steckt Ascorbinsäure, die gegen Kopfschmerzen und Endo-Parasiten hilft. „Sie heilen sich instinktiv selbst“, sagt Jan-Peter Vogel.

Etwa ab November kommen sie in die offenen Unterstände und ernähren sich dann den Winter über ausschließlich von Heu, erzeugt auf den eigenen, ökologisch bewirtschafteten Flächen. Kraftfutter, wie es in der Rindermast eingesetzt wird, bekommen sie nicht. Extensive Haltung nennt man das: Landwirtschaft mit geringem Maschineneinsatz, getragen vom eigenen Land und dem, was es hervorbringt.

Mitte 2023 verpachtete Vogel den Großteil seines Betriebs ans Naturgut Köllnitz, das zur Berliner Artprojekt-Gruppe gehört, unter anderem Gemüse nach den Methoden der regenerativen Landwirtschaft anbaut und den Groß Schauener See befischt. Auch seine Fleckvieh-Herde gab er ab.

Das Fleisch der Büffel wird über den Hofladen des Naturguts Köllnitz vermarktet und in der „Köllnitzer Hofküche“ in saisonalen Gerichten serviert. © Ferdinand Dyck/TSP

Nur die Büffel hält der 56-Jährige nun noch selbst, gemeinsam mit seiner Tochter, die an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde „Ökolandbau und Vermarktung“ studiert und jüngst als Teilhaberin einstieg. Auf 21 Tiere ist die Herde mittlerweile angewachsen.

Beim Fleisch der Büffel arbeiten die Vogels mit dem Naturgut zusammen. Man bekommt es nach Vorbestellung im Hofladen, immer wieder wird es auch im Restaurant serviert. Massen werden nicht erzeugt, nur ungefähr vier Büffel pro Jahr geschlachtet, jeweils im Alter von dreieinhalb bis fünf Jahren. Zum Vergleich: „Jungbullen“, die männlichen Nachkommen der Milchkühe, die den Hauptanteil des deutschen Rindfleisches liefern, werden etwa eineinhalb Jahre alt. Ihr längeres Leben merkt man dem Fleisch der Büffel an.

Naturgut Köllnitz Um Büffelfleisch zu kaufen, lässt man sich am besten auf den E-Mail-Verteiler setzen (über biohof-busch.friedhold.de). Wird ein Tier geschlachtet, schreibt Neele Vogel, welche Stücke zu haben sind, bestellt wird per Website. Im Hofladen des Naturguts (Di/Mi/Do/So 9 bis 15 Uhr, Fr/Sa 9 bis 16 Uhr) überreicht sie die Bestellungen, gibt Tipps und beantwortet Fragen zu den Storkower Burgbüffeln. In der „Köllnitzer Hofküche“ (Mi-So 11 bis 17 Uhr) gibt’s Büffel regelmäßig auf der regulären Karte. Und demnächst auch sechsmal im exklusiven Fine-Dining-Dinner (8 Gänge 149 Euro, Weinbegleitung 50 Euro): Bis Anfang März serviert Stefan Ziegenhagen es am „Chef’s Table“. Groß Schauener Hauptstraße 31, 15859 Storkow (Mark), koellnitz.de

Das Filetsteak etwa, das Küchenchef Stefan Ziegenhagen in der „Köllnitzer Hofküche“ brät, schmeckt intensiv, mit einer würzig-heuigen Note. Locker behauptet es sich gegen die kräftige Jus auf Basis von Büffel-Fond, die Röstnoten und dumpfen Töne des gebratenen Blumenkohls, die nussige Süße der Steckrübe, die cremig-crunchige Wucht der frittierten Kartoffel-Sellerie-Brandade. Auch in der Textur beweist es Charakter, durch die viele Bewegung der Büffel hat es ordentlich Biss.

„Nose to tail“-Ansatz: Küchenchef Stefan Ziegenhagen verwertet alle Teile der Tiere. © Ferdinand Dyck/TSP

„Für mich als Koch ist es ein Geschenk“, sagt Stefan Ziegenhagen. Am meisten freue er sich immer auf die Büffel-Bäckchen. Deutlich größer als die von Rindern seien sie, mit so viel Geschmack, „dass sich die Sauce von allein macht“.

Jan-Peter Vogel schätzt vor allem, dass Ziegenhagen nach dem „Nose-to-Tail“-Ansatz kocht, also von der Schnauze bis zum Schwanz alle Teile der Tiere verwertet. „Er hat uns am Anfang gleich auf einen Schlag alle Knochen abgenommen“, sagt er. Nun tüftelt der 38-jährige Küchenchef mit seinem fünfköpfigen Team daran, wie er auch die Innereien der Tiere so zubereiten kann, dass sie moderne Esserinnen und Esser überzeugen.

Hat ordentlich Biss: Filetsteak mit Sellerie-Kartoffel-Brandade, geröstetem Blumenkohl, Gemüse und Jus. © Ferdinand Dyck/TSP

Bis Ende Januar gibt’s nun erstmal einen Winter-Wohlfühl-Teller: mürben Braten aus der Keule, von Rosenkohl und Kartoffelpüree begleitet, mit Haselnüssen getoppt. Den gesamten Februar über serviert Stefan Ziegenhagen dann das Filetsteak.

Vielleicht wird er dem kernigen Fleisch dann noch die Säure und Erdigkeit des Sanddorns entgegenstellen, den er mit seinem Team im Spätsommer getrocknet und in Orangen-Zucker-Sud eingelegt hat. „Der Büffel verträgt es“, sagt der Koch, der im Sommer ein Büffel-Barbeque auf der Restaurantterrasse anbieten möchte und gemeinsam mit Jan-Peter Vogel einen Traum hegt: Mal eine der Kühe melken und die eigene Büffelmilch verarbeiten.

Draußen in der Natur begegnet man den Tieren dann wieder zwischen Mai und November, am einfachsten klappt das an der Burg in Storkow. Zwischen Horn und Ohren kratzen sollte man sie aber nur, wenn Neele Vogel dabei ist – mehrfach im Jahr organisiert sie Führungen zu den Büffeln, buchbar über die Burgverwaltung. Reitstunden werden nicht angeboten.