Nicht von der Stange Vier Spargel-Tricks vom Sternekoch

Bereits seit Anfang April läuft die Spargelsaison in Brandenburg – Zeit für ein Upgrade. Sternekoch Francesco Contiero widmet der Leidenschaft der Deutschen für das Edelgemüse im „Irma la Douce“ ein eigenes Menü. Hier vier Tipps, wie man die bleichen Stangen auch zu Hause perfekt hinbekommt.

1 Einkaufen am Stand

Der Spargel im „Irma la Douce“ kommt vom Premium-Lieferanten Rungis Express. Die gleiche Qualität zum gleichen Preis sei aber auch bei den mobilen Straßen-Verkaufsständen der Spargelhöfe aus Beelitz – beispielsweise Klaistow – zu haben, sagt Contiero. Bei Supermarktware rät er, die Frische besonders gründlich zu kontrollieren, dann könne man auch dort Glück haben. Verfärbungen in rosa oder lila seien kein Problem, nur graue oder dunkle Stellen sollte der Spargel auf keinen Fall haben.

Mag grün, kann weiß: Francesco Contiero aus dem „Irma la douce“ in der Potsdamer Straße. © wibes agentur

2 Im Fond garen

Das Wichtigste überhaupt beim Zubereiten von Spargel? „Er muss auf den Punkt gegart sein”, sagt Contiero. Für die perfekte Knackigkeit in seinem aktuellen Menü hat sich der Küchenchef dazu entschieden, den Spargel zu kochen. „Die Ofen-Variante ist für andere Rezepte aber nicht schlechter.” Contiero verwendet dafür nicht einfach Wasser mit Salz und Zucker, sondern kocht einen Fond aus den Abschnitten mit Butter, Salz, Zucker, Zitrone und Piment. Den Spargel bindet er zum Bund von jeweils zehn bis zwölf Stangen und kocht ihn anschließend – je nach Dicke – für sieben bis zwölf Minuten. Vor dem Servieren glasiert er den Spargel noch einmal mit Butter und Spargelfond in der Pfanne.

Spargel im „Irma la Douce“ Das viergängige Spargel-Menü kostet 99 Euro pro Person. Das Restaurant ist Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet. Potsdamer Str. 102, Tiergarten. Reservierungen per E-Mail: irma@irmaladouce.de.

Beim Schälen verfährt der Italiener nach dem Prinzip „mehr ist mehr”. Nach dem Garen könne hier zur Not noch nachgearbeitet werden. Während der Spargel sich dann leicht gelblich gefärbt habe, seien Schalenreste durch ihre weiterhin weiße Farbe erkennbar.

Mit mutigem Kontrast: Grünen Spargel serviert Contiero mit Kiwi und Mimolette. © wibes agentur

3 Experimente wagen

„So etwas wie in Deutschland habe ich noch nicht erlebt”, sagt Contiero über die Spargelverrücktheit seiner Gäste. In Italien sei mittlerweile grüner Spargel populärer, deshalb verwendet er auch ihn in seinem Menü. Für einen Salat zum Start kombiniert er ihn mit Kiwi und nussig-würzigem Mimolette-Käse. Wer über die Farbe des Spargels hinaus experimentieren möchte, könne mit Erdbeeren oder Zitrusfrüchten für einen Salat arbeiten oder Rhabarber zusammen mit Spargel braten.

4 Die perfekte Hollandaise rühren

Im Hauptgang serviert Contiero weißen Spargel mit Kartoffeln, Sauce hollandaise und wahlweise Loup de Mer, Lammkarree oder Entrecôte. „Unsere Gäste feiern das Klassische”, sagt der Kochprofi. Und dazu gehört eine perfekte Sauce hollandaise. Wer einen Thermomix habe, solle gerne darauf zurückgreifen, sagt der Wahlberliner. Für alle anderen gilt: Die richtige Temperatur abpassen und rühren, rühren, rühren.

Zutaten für vier Personen: 180 ml Weißweinreduktion, 220 g Eigelb (etwa 8 Stück) 10 g Salz, 200 g flüssige geklärte Butter

(Für die Reduktion: 270 ml Weißwein, 2 Schalotten gewürfelt, 1 Blatt Lorbeer, 5 schwarze Pfefferkörner)

Zubereitung: Die Zutaten für die Reduktion in einem Topf zum Kochen bringen und um ein Drittel einkochen. Durch ein Sieb passieren und zur Seite stellen (kann auch vorbereitet und eingeweckt werden).

Für die Hollandaise Reduktion, Eigelb und Salz in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen glatt rühren. Wasser in einem großen Topf bis unter den Siedepunkt erhitzen, Eiermasse in einer Metallschüssel über dem Wasserbad erhitzen, dabei die ganze Zeit mit dem Schneebesen rühren. Falls das Wasser zu heiß wird und im Topf Wasserdampf entsteht, die Schlüssel herausnehmen und weiter rühren, dann wieder ins Wasser stellen. Erwärmen, bis die Masse dickflüssig geworden ist. Das passiert bei 80 Grad, bei mehr Hitze stocken die Eier. Vom Herd nehmen und die geklärte Butter unter ständigem Rühren langsam hineingießen. Sofort servieren.