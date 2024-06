Pflanze, Pulver, Sauce, Gericht Was genau ist Curry – und was nicht?

Manish Bahukhandi öffnet die Curry-Schatztruhe. Er zieht eine Kühlschublade aus dem Unterschrank der Küche des „India Club“ in Berlin-Mitte, wo der 42-jährige Küchenchef aus Neu-Delhi Klassiker seiner nordindischen Heimat in eleganter Grandhotel-Atmosphäre serviert. Sechs Edelstahlwannen verbergen sich in der Schublade, darin cremige Spielarten eines der populärsten Gerichte des Planeten – und eines der am häufigsten missverstandenen.

Die erste Variante glänzt in samtenem Orange-Rot. Sie schmeckt intensiv nach Tomate, begleitet von ordentlich Chili-Schärfe und tief herzhaften Noten von Garam Masala und Koriander, dazu kommen die grasigen, süß-erdigen Aromen des Bockshornklees, alles zusammengehalten in derart schmelziger Cremigkeit, dass es die Wohlfühl-Rezeptoren im Gehirn kurz in die Knie zwingt. „Von der Butter“, sagt Bahukhandi und grinst.

Cremige Spielarten eines der populärsten Gerichte des Planeten: indische Currys. © Ferdinand Dyck

Diese Sauce ist sowas wie die Basis des nordindischen Sonntagsbratens: Butter Chicken (bei Bahukhandi heißt es nach Familientradition „Buttered Chicken“). Hähnchenfleisch wird an langen Spießen im Tandoor-Ofen geröstet und in der reichen Tomatensauce – dem Curry – serviert.

Vom Prinzip genauso funktioniert es mit Kichererbsen. Die kocht Bahukhandi in schwarzem Darjeeling-Tee, bevor er sie erst unmittelbar vor dem Anrichten mit einem „Chana masala“-Curry auf Basis von Tomate, dem schwefeligem Steinsalz Kala namak, Mangopulver und Koriander vermischt. Statt Curry könnte man in diesem Fall auch „Gravy“ sagen, meint Bahukhandi – es kommt der europäischen Idee einer Sauce, die zur Hauptsache gereicht wird, am nächsten.

Bringt die Küche seiner nordindischen Heimat nach Berlin: Manish Bahukhandi, Küchenchef im „India Club“. © India Club

Der Gegenentwurf ruht in den beiden hinteren Wannen: In der einen liegt „Mutton Curry“, saftige Ziegenfleisch-Stücke in sämiger Sauce, in der Zimt, Kardamom und Nelken mitklingen. In der anderen geröstete, von der Schale befreite Auberginen, die sich mit Tomaten, roten Zwiebeln und Gewürzen beinahe schon zu einer Einheit verbinden. In beiden Fällen steht Curry hier für das Gericht als Ganzes: Fleisch und Auberginen wurden in der jeweiligen Sauce gegart, das Ergebnis ist eine Art Eintopf.

Kern der Verwirrung: Was genau ist Curry – und was nicht?

Beide Techniken lassen sich quasi endlos abwandeln. „Jede Region, jedes Dorf kennt eigene Gewürze und Currys“, sagt Manish Bahukhandi. In der Regel werde im Alltag mit eher wenigen Gewürzen gekocht, meist ausgehend von grünem Kardamom, Koriander und Kreuzkümmel. Gern bildeten in der Pfanne mehr oder weniger intensiv geröstete Zwiebeln die weiche Basis, genauso wichtig seien Tomaten. Man könne auch beides kombinieren – oder ganz weglassen und etwa durch Cashew-Mus ersetzen.

Dazu kommen regionale Zutaten und Aromen. Im persisch geprägten Norden, etwa Punjab, isst man gern Fleisch und tierische Produkte wie Butter, Ghee – das indische Butterschmalz – und Rahmkäse. An den Küsten Fisch aus dem Indischen Ozean.

Frisch aus dem Tandoor-Ofen: Das am Spieß geröstete Hähnchenfleisch wird später mit cremiger Tomaten-Gravy zum „Buttered Chicken“. © Ferdinand Dyck

In den südlichen Bundesstaaten gibt es vor allem vegetarische und vegane Kost. Für die Cremigkeit der Currys ist dort oft Kokosmilch verantwortlich. Butter und Käse nimmt man aber auch, mancherorts dominieren gar scharfe Lamm-, Ziegen- oder Hähnchen-Currys – kurz: Man muss sich verdammt gut auskennen im 1,4-Milliarden-Einwohner-Staat, um die vermeintlichen Widersprüche seiner Regional- und Lokalküchen zu entschlüsseln.

Der Kern der Verwirrung: Wenn es schier unendlich viele Varianten gibt, was genau ist Curry dann – und was nicht?

Nicht selten stecken mehr als zehn Gewürze in einem Gericht

Die Antwort liegt in der Geschichte Indiens, die seit jeher mit dem wertvollsten Gut des Subkontinents verknüpft ist: seinen Gewürzen. Schon vor etwa 3000 Jahren werden in Mesopotamien Pflanzen kultiviert, deren Aromen man heute weltweit schätzt: Knoblauch, Pfeffer, Zimt, Ingwer, Safran, Kurkuma, Senf und Kardamom zum Beispiel. In Indien finden sie zusammen, werden aus geschmacklichen, medizinischen und spirituellen Gründen in beispielloser Vielfalt kombiniert.

Nicht selten stecken zehn Gewürze und mehr in einem einzigen Gericht. Als „Masalas“, Gewürzmischungen, werden sie auf Märkten gehandelt oder von Familien frisch zubereitet. Zu den populärsten gehören etwa Garam Masala aus meist Nelken, Zimt, Koriander, Kreuzkümmel, Muskat und lieblich-parfümierten grünem sowie eher erdigem schwarzen Kardamom; oder Chai Masala, das Tee warmen Aromen von Zimt, Nelke, grünem Kardamom, Pfeffer, Fenchel, Ingwer und Muskat schenkt.

Gewürz-Wannen im „India Club“: Unverzichtbar sind etwa Chili, Bockshornklee, Kreuzkümmel, Kurkuma und Koriander. © Ferdinand Dyck

So begehrt sind diese Gewürze, dass sie Eroberer anlocken: Die Portugiesen kamen im 16. Jahrhundert, nachdem Vasco da Gama Indien 1498 erstmals auf dem Seeweg erreicht hatte. Christoph Kolumbus hatte sich sechs Jahre zuvor noch um 14.000 Kilometer vertan – eine kulinarisch schicksalhafte Irrfahrt: Die neuen Früchte aus Amerika gelangen schon bald auch nach Indien. Chili, Kartoffel und Tomate werden zu Grundnahrungsmitteln, denen man heute zuhauf in Currys begegnet.

Anfragen zu den Kochkursen über india-club-berlin.com (weil das Restaurant dafür schließen muss, haben nur große Gruppen eine Chance)

Im 18. Jahrhundert erwacht der Hunger der britischen Kapitalisten. Die East India Company, eine Aktiengesellschaft, dominiert mit militärischer Gewalt und ökonomischer Macht erst Indien, später weite Teile Asiens – das ausdrückliche Ziel: den Gewürz-Reichtum der fernen Länder und Kulturen auszubeuten.

Prägte das Verständnis von indischer Küche weltweit: gelbes „Curry“-Pulver

Als die Soldaten und Kaufleute, die den Raubzug exekutieren, zurück nach Großbritannien kommen, bringen sie ihren Appetit auf die indische Küche mit. Bereits 1810 eröffnet in London das erste indische Restaurant. Gut 70 Jahre später weist Queen Victoria ihre Palastköche an, zweimal pro Woche Huhn-, Fisch- und Ziegen-Currys aufzutischen – und ihre Untertanen eifern ihr nach. Etwa 12.000 „Curry Houses“ gab es laut Financial Times 2016 in Großbritannien. Chicken Tikka Masala, das auf einen pakistanischen Koch in Glasgow zurückgehen soll, gilt heute als „inoffizielles Nationalgericht“.

Doch es ist eine andere britische Erfindung, die das Verständnis von indischer Küche weltweit prägen soll wie keine andere: Das unvermeidliche gelbe „Curry“-Pulver. Ende des 18. Jahrhunderts wird es zunächst in England gehandelt. So setzt sich nun auch der Name Curry durch – ein Anglizismus des tamilischen „kari“, das für bestimmte Würzsaucen Südindiens steht, in denen Blätter des Currybaums verarbeitet sind. Was mit den meisten Currys wenig zu tun hat, weder historisch noch, was die Zutaten angeht.

Manish Bahukhandi sieht die Sache gelassen. „Wenn man sich die Zutaten von Currypulver anschaut“, sagt er im India Club, „dann sind sie schon sehr ähnlich zu dem, was man in Indien verwendet.“ Etwa Senfpulver, Kreuzkümmel, Koriander und Bockshornklee. Doch natürlich ist das Pülverchen eine Verkürzung.

Zum einen ist Curry nicht Kurkuma-gelb, nicht immer jedenfalls. Rote Currys auf Tomaten- und Chili-, sowie braune auf Zwiebel-Basis sind weiter verbreitet. Zum anderen kämen Gewürze in Indien nicht alle auf einmal an ein Gericht, erklärt Bahukhandi. Neben geschmacklichen Säulen wie Kreuzkümmel oder Koriander würden immer individuelle Aromen zu ganz bestimmten Punkten des Garvorgangs eingesetzt.

Schon Queen Victoria war Fan: „Mutton Curry“ mit Ziegen- oder Lammfleisch. © Ferdinand Dyck

„Das ist die Schönheit eines indischen Gerichts“, sagt Bahukhandi. „Man muss genau wissen, wann man welches Gewürz dazugibt.“ Koche man alle von Anfang an mit, schmecke man am Ende keines mehr besonders intensiv. Deshalb kommen die Aromen, die besonders präsent sein sollen, am Ende dazu. Zum Beispiel grüner Kardamom. Oder Garam Masala, das manchmal erst direkt vor dem Anrichten übers Curry gesprenkelt und bloß noch einmal untergerührt werde.

Eine Currywurst ist nichts Schlechtes Manish Bahukhandi, Küchenchef im „India Club“

Außerdem sind Gewürze in Indien mehr als bloß Aromastoffe. Sie sind eine Art Alltagsmedizin, steuern – nicht nur im Ayurveda – das Wohlbefinden. Im heißen Sommer Neu-Delhis, sagt Bahukhandi, verwende seine Mutter andere Gewürze für ihre Tees, zum Beispiel den lieblichen grünen Kardamom und erfrischenden Ingwer, als im kalten Winter, wenn es kräftigere Aromen wie Zimt brauche.

Es dauere, bis man das Spiel mit den Gewürzen beherrsche. Auf Erfahrung und Gefühl komme es an, genau abgemessen werde in Indien selten. Einen Einstieg in die hohe Kunst vermittelt Bahukhandi hin und wieder mit exklusiven Kochkursen im India Club, die den Blick auf die verblüffende Curry-Vielfalt öffnen.

Nordindische Küche in eleganter Grandhotel-Atmosphäre: Gastraum des India Club. © India Club

Die findet man längst auch außerhalb Indiens. Mit den Briten kamen die Aromen Punjabs und Bengalens bis nach Afrika und Jamaika, wo Garam Masala und Ziegen-Curry zur Alltagsküche gehören. Eine schöne Übersicht über die bunte, hocharomatische und mitunter scharfe Welt der Saucen und Eintöpfe bietet das Kochbuch „Curry. Die 120 besten Rezepte von Indien bis Afrika“ des britisch-indischen Kochs Vivek Singh (DK Verlag 2022). Je zwei seiner Rezepte und zwei aus dem India Club finden sich über den ersten Link in der folgenden „Mehr zum Thema“-Box.

Doch ganz so weit müsse man gar nicht in die Ferne schweifen, findet Manish Bahukhandi. Eine Berliner Currywurst sei für ihn nämlich auch ein Curry. Genauer: Die Ketchup-Reduktion, ergänzt ums Currypulver, das am Ende drüber gestreut wird, bilde in diesem Fall die Curry-Gravy, analysiert er. Die gebratene Wurst übernehme den Part, der beim Buttered Chicken dem gerösteten Hühnchen zufällt.

Spätestens beim Blick in seine magische Kühlschublade versteht man, dass das ein höfliches Urteil ist.