Restaurantkritik GapShap Wie kommen die Cornflakes in den Puffreis?

Moderne indische Küche also. Der leuchtende Korallenton des sardischen Roséweins (Flasche 26 Euro) erinnert an die fröhlichen Farben der Saris, mit denen sich Inderinnen gern kleiden. Vorweg grüßt die Küche mit einer schönen Nascherei: salzigen, in Kichererbsen-Mehl gewendeten Brotwürfeln.