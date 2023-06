Seltene Kräuter „Schaut Euch diese Schönheit an“

Seine Vergangenheit merkt man Martin Rötzel an, sobald eine Kamera auf ihn gerichtet ist. In seiner Latzhose bringt er sich zwischen Stauden und Beeten in Position, die Linse immer im Blick. In früheren Leben war der 44-Jährige Schauspieler, Backgroundtänzer für Justin Timberlake, Bildender Künstler und Hotelfachmann.