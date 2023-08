Vegane Spitzenköchin „Was wir jeden Tag essen und trinken, hat einen starken Einfluss aufs Klima“

Zineb „Zizi“ Hattab, Köchin mit marokkanisch-spanischen Wurzeln, betreibt seit 2020 das „KLE“ in Zürich. Für ihr rein pflanzliches Menü wurde sie mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – das war in der Schweiz noch keinem veganen Koch gelungen. 2021 eröffnete sie das „DAR“, ihr zweites Restaurant, ebenfalls in Zürich beheimatet, unlängst kam mit dem „Cor“ noch eine Weinbar hinzu, in der Hattab vegane Pinchos serviert. Die Küchenchefin ist sich sicher: „Gemüse ist die Zukunft!“