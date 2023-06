Getötete Ayleen Prozess wegen Mord an 14-Jähriger beginnt

Rund elf Monate nach dem Fund der Leiche der 14-Jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg in einem hessischen See beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Gießen der Prozess gegen einen heute 30-Jährigen.

Die Anklage wirft dem aus Hessen stammenden Mann unter anderem vor, die Schülerin aus sexuellen Motiven ermordet zu haben. Beide hatten sich im April 2022 über eine Messengerapp kennengelernt.

Ayleen verschwand am 21. Juli in Gottenheim im baden-württembergischen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und wurde gut eine Woche später rund 300 Kilometer entfernt tot in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden.

Noch am selben Tag nahmen Spezialkräfte der Polizei den damals 29-jährigen Verdächtigen in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main fest.

Bei den Ermittlungen wurden unter anderem Handydaten sowie mehr als 30.000 Chats ausgewertet. Im September gestand der Mann die Tötung des Mädchens. (AFP)