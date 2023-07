Gewitter und Hitze am Wochenende Deutscher Wetterdienst warnt vor möglichem Starkregen und bis zu 37 Grad

Schwerverletzte, abgedeckte Dächer und Zehntausende Haushalte in Bayern ohne Strom: Das ist die Bilanz der Gewitter, die Dienstagabend und Mittwochnacht Teile von West- und Süddeutschlands erfasst haben.

In Norddeutschland wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch ab Donnerstagnachmittag blitzen und donnern. An den Alpen sind mittags einzelne Gewitter mit Starkregen möglich – bevor es Samstag in Deutschland wieder großflächig krachen könnte. Zeitgleich sollen die Temperaturen ansteigen.

Gewitter am Wochenende

Samstag

Ab Samstagnachmittag geht der DWD derzeit von teils kräftigen Gewittern aus. Sie bilden sich zunächst im Westen und greifen nachts auch auf den Osten und Südosten über. Gebietsweise sind Unwetter möglich.



Starkregen in Deutschland Starkregen ist in den vergangenen 20 Jahren heftiger geworden. Das heißt: Es häufen sich Starkregenereignisse, bei denen die Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit zugenommen hat. Quelle: Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes

Sonntag

Am Sonntag werden im Süden und Osten anfangs noch lokaler Starkregen und einzelne Gewitter erwartet, die Gewitter sollen am Vormittag abziehen.

erwartet, die Gewitter sollen am Vormittag abziehen. Sonntag sind am Nachmittag und Abend – mit geringer Wahrscheinlichkeit – erneut einzelne kräftige Gewitter südlich der Donau möglich. Vereinzelte Unwetter mit Hagel und Starkregen sind nicht ausgeschlossen.

Auch im Nordwesten und Norden sind kurze Gewitter möglich – lokal eng begrenzt mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen.

Im Nordseeumfeld sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Achtung: Gewitter-Vorhersagen sind ungenau Der genaue Ort eines Gewitters (Stadt oder Gemeinde) kann erst ein bis zwei Stunden vorher mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt werden. Grund: Die Vorhersagemodelle sind nicht kleinräumig genug, die Bildung und Verlagerung von Gewittern ist chaotisch.

Quelle: Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes

Hitze am Wochenende: 31 bis 37 Grad

Samstag

Am Samstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet (außer im Westen und Nordwesten). Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem möglichen Temperaturanstieg auf 31 bis 37 Grad.



Sonntag

Am Sonntag sollen die Temperaturen im Nordwesten auf 21 bis 25 Grad und sonst auf 24 bis 29 Grad sinken (von der Lausitz bis nach Südostbayern sind bis zu 31 Grad möglich).