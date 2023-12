Gloria von Thurn und Taxis im Gespräch „Jetzt geht es vielen Leuten einfach zu gut“

Frau von Thurn und Taxis, wir leben in polarisierenden Zeiten. Sie hatten schon immer Lust auf Krawall, jetzt nennt Sie die „Neue Zürcher Zeitung“ das „Maskottchen der Rechten“, die DGB-Jugend in Regensburg „Fürstin Thurn und Toxisch“. Gefällt Ihnen diese Entwicklung?

Ich bin jetzt 63. Ich finde, wir hatten früher eine wesentlich tolerantere Gesellschaft. Heute ist sie gespaltener, es geht viel darum, zu welcher Gruppe man gehört, in welche Schublade man gesteckt wird. Aber man muss das ja nicht mitmachen.

Wie meinen Sie das?

Vor kurzem habe ich einen Freund zum Geburtstag angerufen, der arbeitet als Pfleger auf der Intensivstation, und nebenbei hilft er deutschen Schlagerstars beim Showbusiness. Der hat am Telefon gelacht und gesagt: „Ach, in meinem Bekanntenkreis sagen alle: Gloria mag dich nicht mehr, die mag keine Schwulen.“ Na ja, das wird kolportiert.

2022 haben Sie im Interview mit Ex-„Bild“-Chef Julian Reichelt noch gegen die „One Love“-Kapitänsbinde des DFB gewettert.

Ich habe überhaupt keine Vorurteile. Alle Menschen, die nett sind und sympathisch, sind bei mir willkommen. Eine Party besteht aus Menschen, die unerwartet sind. Also immer die gleichen Leute, the usual suspects, das ist total langweilig. Zum guten Gelingen einer Party ist es ganz, ganz wichtig, dass man so bunt wie möglich mischt.

Zur Person Gloria von Thurn und Taxis, 62, ist auch als Fürstin von Thurn und Taxis bekannt. Sie ist das zweite Kind von Joachim Graf von Schönburg-Glauchau und dessen erster Frau Beatrix Széchenyi de Sárvár-Felsövidék. Ihr Vater war Auslandskorrespondent, deshalb wuchs Gloria von Thurn und Taxis in Togo und Somalia auf, wo sie Benediktinerinnenschulen besuchte. 1970 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Nachdem sie in München Johannes von Thurn und Taxis begegnet war, heirateten die beiden 1980 in Regensburg und bekamen drei Kinder. 1982 erkrankte Johannes von Thurn und Taxis schwer, 1990 starb er. Seitdem verwaltet sie das Gesamtvermögen der Familie, das manche Experten auf mindestens eine halbe Milliarde Euro schätzen. Es geht auf die Erfindung des Postsystems im 15. Jahrhundert zurück. Gloria von Thurn und Taxis bei den Salzburger Festspielen. © picture alliance/FRANZ NEUMAYR

Sie waren auch oft der bunte Partygast. Viele erinnern sich noch an Ihre Auftritte als „Punkprinzessin“ bei „Wetten, dass ..?“, als Sie Deutschland mit Ihrer extravaganten Frisur schockten. In seiner letzten Sendung begründete Thomas Gottschalk seinen Abschied auch damit, dass er ja nicht mehr alles sagen könne.

Ich glaube, das ist ein Zeitgeist-Phänomen. Und ich verstehe Thomas Gottschalk. Er ist ein bisschen älter, aber wir gehören zur gleichen Generation: Wir sind wesentlich freier aufgewachsen. Also, wenn der Krieg schon mal vorbei ist, dann kommt der Aufschwung, dann der Wohlstand, dann die sexuelle Revolution – wir hatten einen großen Nachholbedarf. Jetzt geht es vielen Leuten einfach zu gut, da fängt man halt an, wieder ein bisschen zu stänkern. Wie Kinder, die sich aus Langeweile streiten.

Good Hair Day: Gloria von Thurn und Taxis 1986. © dpa/Werner Baum

Sie meinen aber jetzt nicht, dass es den Leuten generell zu gut geht? Viele haben stark zu kämpfen.

Sie haben schon recht, wir rutschen in eine schwere wirtschaftliche Krise. Die sozialen Schichten klaffen weit auseinander. So viele Bettler wie jetzt habe ich in Regensburg seit 1980 nicht gesehen. Wir geben in unserer eigenen Notstandsküche, dem barocken ehemaligen Refektorium der Mönche, jeden Tag ein warm gekochtes Menü aus Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise aus. Die Menschen, die zu uns zum Essen kommen, werden immer mehr.

Bereuen Sie eigentlich einige Ihrer Aussagen von früher? Gibt es etwas, dass Sie sich in der Rückschau lieber gespart hätten?

Ich bin keine Politikerin, sondern eine Privatperson, ein bunter Vogel. Ich konnte mir schon eine gewisse Narrenfreiheit rausnehmen. Das haben die Leute auch an mir gemocht, die haben das erwartet. Es ist ein bisschen wie beim Ping-Pong – es geht hin und her, dann schaukelt es sich richtig hoch. So richtig dolle Dinger habe ich doch gar nicht gebracht …

Dieser Blödsinn wird einfach behauptet und so oft wiederholt, damit es irgendwann tatsächlich geglaubt wird. Gloria von Thurn und Taxis

Sie haben Rassistisches und Homophobes geäußert, etwa ihren „Schnacksel“-Satz. Danach rudern Sie oft wieder zurück … jetzt schauen Sie empört.

Schwule und Lesben sind für mich Familie! Bei uns im Haus gingen Homosexuelle ein und aus! Keith Haring, BillyBoy, Bob Colacello, André Leon Tally. Als ich 18, 19 Jahre alt war, wollte ich natürlich nicht in die Hetero-Discos. Wenn Sie in diesem Alter nicht aussehen wie eine Mülltonne, machen die Männer Sie an, da hatte ich keine Lust drauf.

Also bin ich mit meinem schwulen Freunden in die Schwulenclubs, und zwar auch in Läden, in die normalerweise keine Frauen gingen, wie ins „Old Mrs. Henderson“. Da traf ich Freddie Mercury. Die Schwulenclubs waren die besten. Und in der „Deutschen Eiche“ war Rainer Werner Fassbinder … hat doch kein Mensch daran gedacht, jemanden danach zu beurteilen, ob er schwul oder lesbisch ist!

Auf der Harley: Gloria von Thurn und Taxis bei den Schlossfestspielen in Regensburg. © dpa/Armin Weigel

100 Vertreter der Regensburger Kulturszene haben dieses Jahr in einem offenen Brief zum Boykott der Regensburger Schlossfestspiele aufgerufen, deren Schirmherrin Sie sind. Angeblich hätten Sie sich „rechtskonservativ radikalisiert“. Stimmt das?

So ein Quatsch, das ist doch wieder mal Klischee. Dieser Blödsinn wird einfach behauptet und so oft wiederholt, damit es irgendwann tatsächlich geglaubt wird.

Theo Müller, Müller-Milch-Chef, trifft sich mit AfD-Chefin Alice Weidel. Wären Sie da auch gerne mal dabei?

Wieso? Ich könnte mich doch auch mit ihr alleine treffen?

Ihr Vermögen wird auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt. Sie leben in einem Schloss. Bekommen Sie überhaupt mit, was die Durchschnittsverdienenden umtreibt?

Natürlich, ich fahre ja auch mit U-Bahn und Bus. Ich erinnere mich, wie Prinzessin Diana gesagt hat, sie wisse nicht, wie man eine Telefonzelle benutzt. So etwas würde mir nicht passieren, weil wir von klein auf komplett normal sozialisiert wurden. Privatschulen gab es bei uns nicht. Und im Schloss wohne ich, weil es nun mal genutzt und erhalten werden muss. 50 Prozent sind vermietet, da sind Büros und Arztpraxen drin. 35 Prozent sind öffentlich zugängliches Museum.

Das Schloss ist ja auch nicht für eine Familie gebaut. Es war mal ein Kloster und kam zu uns als Entschädigung, weil sich der von Napoleon gebackene neue König von Bayern unsere Postrechte unter den Nagel gerissen hat.

Ich meine, es gibt andere in unserer Familie, die rennen weg und denken, hoffentlich sieht mich niemand. So bin ich nicht. Gott sei Dank. Gloria von Thurn und Taxis

Erinnern Sie sich noch an den Eindruck, den Sie hatten, als Sie zum ersten Mal ins Schloss kamen?

Ja, ich bin vom Fahrer meines Mannes reingefahren worden, und ich dachte: Potztausend! So ein großes Schloss habe ich noch nie gesehen. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich das irgendwann managen muss. Aber ja, ist halt passiert. Wenn ich hier Touristen sehen, bedanke ich mich immer, dass sie uns besuchen. Ich liebe die Menschen. Auch jetzt beim Weihnachtsmarkt. An der Wurstbude bin ich ja nicht anonym, sondern da kommen dann die Leute und reden mit mir, das finde ich herrlich.

Was wollen die von Ihnen wissen?

Können wir ein Foto machen? Ja klar, machen wir ein Foto! Auf dem Weihnachtsmarkt erkennt mich jeder, auch mit dicker Pelzmütze und Sonnenbrille. Es ist ein großer Vorteil, dass ich so ein Exhibitionist bin. Ich meine, es gibt andere in unserer Familie, die rennen weg und denken, hoffentlich sieht mich niemand. So bin ich nicht. Gott sei Dank.

Waren Sie früher auch mal schüchtern?

Nein, ich war noch nie schüchtern. Ich wollte immer im Mittelpunkt stehen. Und ich hab auch in meiner Klasse immer Radau gemacht, wollte einfach immer Action. Wenn mehrere Menschen da sind, mach ich auch im Bus Terror. Ja, ich bin einfach ein Clown.

Wenn Weihnachtsmarkt ist, singen Sie auch vom Balkon, haben wir gelesen.

Ich singe und tanze.

In Verkleidung?

Die Klamotten, die ich anziehe, können für manche Leute schon wie eine Verkleidung aussehen. Aber eigentlich bin ich ja ganz brav geworden.

Es ist ein bisschen ruhiger um Sie geworden.

Absolut, absolut. Alles hat seine Zeit, und ich würde mich heute niemals so frisieren wie früher, auch die Klamotten würde ich niemals anziehen.

Ihre Töchter müssen doch unheimlich dankbar sein für Ihren Klamottenfundus.

Die lieben den Fundus! Sie müssen aber sehr gut auf die Sachen aufpassen, es sind ja sehr seltene Stücke, die ich zum Teil von Designern geschenkt bekommen habe. Aber ich bin natürlich sehr stolz, dass meine Töchter meine Handtaschen tragen, aber auch die großen Ballroben, zum Beispiel die besonders opulenten aus Duchesse von Lacroix. Das Problem ist nur, dass die Sachen nach dem Tragen gepflegt werden müssen, das ist wahnsinnig aufwändig. They need maintenance!

Haben Sie da nicht …

… Ich habe eine Mitarbeiterin, die zuckt nur mit den Schultern, wenn da ein Fleck drin ist – und schon ist er weg. Pure Alchemie!

Alchemie und Gallseife wahrscheinlich.

Sie können nicht mit Gallseife auf Duchesse gehen!

Die Kinder haben gespielt, und sie hat mich ausgefragt, was ich so in Deutschland mache. Gloria von Thurn und Taxis über ihre Besuche bei Lady Diana

Wie finden Sie eigentlich die Serie „The Crown“?

Ich habe keine Zeit für Serien oder solchen Quatsch. Das würde ich machen, wenn ich mal Depressionen habe und mich ablenken muss. Aber die habe ich ja nicht. Die meisten Filme langweilen mich, ich kann gar nicht so lange sitzen. Ich bin viel zu wibbelig.

Wir wollten eigentlich zu Ihrer Freundschaft mit Lady Di überleiten.

Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie war mit Charles auf Staatsbesuch in Köln im Museum Ludwig. Alle gingen an ihr vorbei und machten einen kurzen Hofknicks. Kaum war das Defilee vorbei, standen wir wieder zusammen und haben gequatscht. Ich solle mich melden, wenn ich nach London komme. Hab‘ ich natürlich sofort gemacht. Ich durfte sogar mit meinem Sohn kommen. Die Kinder haben gespielt, und sie hat mich ausgefragt, was ich so in Deutschland mache.

Ich habe schon gemerkt, wie unfrei sie war. Dann kam aber die Ehekrise relativ rasch, dann war's leider Gottes vorbei mit den Besuchen.

Teilweise die Zukunft des britischen Adels: Kate, William, Harry und Meghan. © dpa/Kirsty O'connor

Wie wird es weitergehen mit dem britischen Königshaus?

William hat mit Kate eine Frau geheiratet, die ihre Aufgaben wirklich professionell wahrnimmt. Wenn Sie in so einem engen Korsett stecken, müssen Sie der Krone dienen. Also es geht weiter, und das ist toll für die Engländer, weil so eine Monarchie ein Alleinstellungsmerkmal ist.

Und was ist mit Harry?

Er ist der Ersatzmann. Seit Jahrhunderten ist es im Adel so, dass es Ersatzmänner und -Frauen gibt, geben muss, früher noch mehr als heute, weil man früh starb. Das kann ein Trauma sein. Bei Harry ist es so.

Gloria von Thurn und Taxis mit ihrem Mann, Johannes von Thurn und Taxis, und den drei Kindern Maria Theresia, Elisabeth und Albert (v.l.n.r.) im Juni 1983. © dpa/Horst Ossinger

Sie sind mit Anfang 20 Mutter geworden von drei Kindern. Gab es da auch mal Wochen, in denen Sie sich die Haare gerauft haben?

Es war natürlich schwierig, und zwar, weil ich einen sehr, sehr einnehmenden Mann hatte, der mich wirklich 24/7 haben wollte. Und ich war manchmal hin- und hergerissen zwischen seinen Bedürfnissen und denen der Kinder. Gerade beim Stillen zum Beispiel. Sie brauchen, wenn Sie stillen wollen, absolute Ruhe. Und dann darf man keinen Stress haben, dass ich zum Beispiel festlich gekleidet, mit Brosche und Ohrringen, zu einem Mittagessen gehen muss.

Es war schon schwierig, ihm zu sagen, ich komme zu spät zum Mittagessen, wenn Gäste da waren. Bei uns war immer was los, und ich wollte halt trotzdem für die Kinder da sein. Das war teilweise anstrengend, aber ich habe mich durchgesetzt. Ich konnte das managen.

Als Ihr Mann 1990 gestorben ist, war das eine Zäsur für Sie. Sie waren plötzlich verantwortlich für das Familienvermögen und den größten Privatwaldbesitz Deutschlands. Haben Sie BWL im Crashkurs gelernt?

Schon während der schweren Herzkrankheit meines Mannes habe ich ihn unterstützt. Und dann habe ich mir einfach einen Lehrer geholt. Zuerst haben wir betriebswirtschaftliche Schulbücher gehabt. So habe ich gelernt, die Bilanz zu lesen und Gewinn und Verlustrechnung und Cashflow und das alles.

Sie müssen es wissen. Macht Geld glücklich oder nicht?

Ich möchte Ihnen den Hinweis geben, dass das Leben gerecht ist: Ich habe noch keinen Superreichen gesehen, der glücklich war. Ab einer gewissen Summe ist Schluss mit lustig. Es gab einen Mann, von dem dachte ich zuerst, der hat es vielleicht geschafft. Das war der Didi Mateschitz von Red Bull. Der hatte seine ganzen Investments so aufgebaut, dass die Menschen im Grunde genommen an seinen Hobbys teilhaben durften. Aber es hat ihn trotzdem nicht glücklich gemacht.

Was macht Sie denn zufrieden?

Ich steh’ morgens schon glücklich auf und gehe glücklich ins Bett. Das ist ein fantastischer Zustand. Es gibt natürlich Tage, an denen ich nicht gut drauf bin. Das hat mit den Hormonen zu tun, schätze ich mal. Oder wenn irgendwas Schreckliches passiert ist. Aber im Regelfall darf ich von mir sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin.

Ein wunschlos glücklicher Mensch?

Ich bin sehr leicht zu beschenken, ich sammle ja 1000 Sachen. Krippen liebe ich wirklich. Dann hab’ ich auch gern Salatbestecke oder Cocktailshaker. Salz- und Pfefferstreuer sammle ich auch, alte Servietten, Besteck … Meine Haushälterin und ich sind beide verrückte Flohmarktmenschen. Ich bin zwar kein Messie, aber ich bin schon ein Horter.