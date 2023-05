Grenzübergreifender Europol-Einsatz Polizei nimmt 18 Menschen fest

Bei einem grenzübergreifenden Einsatz gegen Drogenhandel und Geldwäsche hat die Polizei in mehreren europäischen Ländern 18 Menschen festgenommen. Die Polizei habe in dieser Woche neben den 18 Festnahmen „ein Dutzend Fahrzeuge sowie Bargeld und Güter im Wert von rund 500.000 Dollar beschlagnahmt“, teilte die schwedische Polizei am Freitag mit.

Die Einsätze liefen von Dienstag bis Donnerstag in Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden.

Einsatzleiter Mats Palmgren von der schwedischen Polizei lobte den internationalen Informationsaustausch mithilfe der europäischen Polizeibehörde Europol und sagte, der Fokus habe auf „Ein- und Ausreisen mit krimineller Absicht“ gelegen – drei der Festgenommenen gehörten demnach internationalen kriminellen Netzwerken an. Unter den beschlagnahmten Fahrzeugen ist nach Angaben der schwedischen Polizei neben zahlreichen Fahrrädern auch eine gestohlene Jacht. (AFP)