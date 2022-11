Weltweites Verbrechernetzwerk Europol zerschlägt „Super-Kartell“ im Kokainhandel

Die europäische Polizeibehörde Europol hat die Zerschlagung von einem „Super-Kartell“ im Kokainhandel verkündet. Zwischen dem 8. und 19. November seien in mehreren europäischen Ländern und in den Vereinigten Arabischen Emiraten koordinierte Razzien durchgeführt worden, teilt die Behörde auf Twitter mit. Dabei seien in fünf Staaten 49 Personen verhaftet worden und 25,1 Millionen Euro an Wertgegenständen beschlagnahmt worden.

Die meisten Verhaftungen gab es demnach in den Niederlanden, Spanien und in einer gemeinsamen Aktion in Frankreich und Belgien. Sechs „hochrangige Zielpersonen“ seien in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgespürt worden. Das „Super-Kartell“ soll seinen Sitz in Dubai gehabt haben und „rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa“ kontrolliert haben, erklärte die EU-Polizeibehörde.

Auf Videoaufnahmen von Europol finden sich mehrere Luxusautos, Motorräder, Anwesen sowie Uhren und Geld. Wie die Aufnahmen vermuten lassen, wurde mindestens eine Schusswaffe sichergestellt. Im Laufe der Ermittlungen hätten die Beamten mehr als 30 Tonnen Drogen sichergestellt, das sie dem Kartell zurechnen.

In Deutschland seien keine Polizeimaßnahmen ergriffen worden. Die USA sollen Geheimdienstinformationen bereitgestellt haben. Die Operation trug den Namen „Wüstenlicht“. (Tsp mit AFP)

