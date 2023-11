Großeinsatz in einer Schule in Offenburg Jugendlicher schießt Mitschüler an – Opfer „sehr schwer“ verletzt

Einen Tag nach dem Großeinsatz in einer Hamburger Schule hat es am Donnerstag auch in Offenburg in Baden-Württemberg einen Polizeieinsatz an einer Schule gegeben.

Ein jugendlicher Schüler soll in einer Schule im badischen Offenburg einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Der Verletzte sei von Rettungskräften versorgt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Opfer ist laut Polizei sehr schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Tatmotiv im persönlichen Bereich

Der minderjährige, deutsche Tatverdächtige konnte demnach im Rahmen eines Großeinsatzes festgenommen werden. Er werde kriminaltechnisch untersucht, wie die Ermittler sagten. Das Motiv für den Angriff dürfte im persönlichen Bereich liegen.

Die etwa 180 Schüler blieben zu ihrer Sicherheit zunächst in ihren Klassenräumen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann wurden sie aus der Schule gebracht und durch geschultes Personal betreut.

Die Schule liegt in der Nordstadt der Kommune im Ortenaukreis.

Vorfall an Hamburger Schule

Erst am Mittwoch hatte es an einer Hamburger Schule einen Vorfall gegeben. Am Mittwochmittag hatten zwei Jungen an einer Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese in einem Klassenraum eine Lehrerin mit einer Art Schusswaffe bedroht. Damit wurde ein Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Nach vier Stunden konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Fast zeitgleich gab es zudem an einer anderen Schule im Stadtteil Bahrenfeld erneut Alarm wegen einer Bedrohungslage. Auch hier wurde eine pädagogische Kraft bedroht.

Die Polizei konnte in dem Zusammenhang fünf Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren festnehmen und zwei mutmaßliche Spielzeugwaffen sicherstellen. Zwei der Jungs könnten den Angaben zufolge auch für die Bedrohung in Blankenese verantwortlich sein. (dpa/AFP)