Gynäkologie-Podcast Gyncast #51 Wie bereite ich mich optimal auf die Geburt vor?

Tief einatmen durch die Nase, kurz innehalten und jetzt die Luft in Stößen aus dem Mund pusten, sodass es klingt, als würde eine Lokomotive anfahren. Solche Techniken lernen angehende Eltern in Geburtsvorbereitungskursen. Sie sollen später bei der Entbindung helfen. „In der Geburtshilfe sagen wir Hebammen immer, dass ein offener Mund ein offener Muttermund ist“, erklärt Claudia Rheinbay. Seit mehr als 30 Jahren bietet sie selber solche Kurse an. In der unzensierten Podcast-Sprechstunde erläutert sie, warum es in ihren Gruppen zur Geburtsvorbereitung allerdings um deutlich mehr geht als nur kollektive Hechelübungen.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Im Gespräch mit Gynäkologie-Chefärztin Dr. Mandy Mangler und Anna Kemper (Zeit Magazin) gibt die leitende Hebamme einen Einblick, wie sie Mütter und Väter auf die Geburt ihres Kindes einstimmt und was man für eine möglichst selbstbestimmte Entbindung unbedingt wissen sollte. Denn nur, wer vorab umfassend über die Möglichkeiten moderner Medizin aufgeklärt werde und die eigenen Bedürfnisse überhaupt erst kennenlerne, könne später auch im Kreißsaal seine Wünsche gezielt benennen – trotz Wehen und Klinikstress.

Zusammen mit dem Gyncast-Team spricht Rheinbay darüber, wie sie in ihren Kursen Schwangere bei der Angst vor Schmerzen unterstützt, mit welchen Tricks sie Begleitpersonen, Partner*innen und insbesondere Väter für ihre Unterstützerrolle während der Geburt trainiert, und warum auch Gespräche über Sexualität in der Schwangerschaft einen Platz in ihren Gruppen bekommen.

Außerdem Thema im Podcast: Umschnall-Bäuche aus Silikon, Schallplatten im Elternschrank mit Aufnahmen von heftig atmenden Frauen und das jährliche Wiedersehen mit alten Kursteilnehmer*innen auf der Eislaufbahn.

