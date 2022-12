„Habe meinen Tiefpunkt erreicht“ Apple bringt Boris-Becker-Doku mit exklusivem Interview

Der US-Regisseur Alex Gibney gehört zu den profiliertesten Regisseuren im Bereich der Dokumentarfilme. Der Oscarpreisträger arbeitete die Geschichte der Plattform WikiLeaks auf, widmete sich der Sekte Scientology und befasste sich in „The Armstrong Lie“ mit dem berühmten Radsportler Lance Armstrong, der wegen Dopings gesperrt wurde. Nun ist Boris Becker dran.

Apple hat eine zweiteilige Doku-Serie über den ehemaligen Tennis-Star angekündigt. Hinter dem noch unbetitelten Projekt für den Streamingdienst Apple TV+ stehen Alex Gibney und der ebenfalls oscarprämierte Produzent John Battsek. Wann die Becker-Doku erscheint, wurde nicht bekanntgegeben, irgendwann 2023 dürfte es aber soweit sein. Im ersten, kurzen Trailer sehen wir Boris Becker, der 2022 wegen Insolvenzdelikten zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde:

„I’ve hit my bottom“, übersetzt: „Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht“. Das sagt ein sichtlich bewegter Boris Becker am Anfang des Videos. Am 29. April 2022 musste der Sportler seine Haft in Großbritannien antreten – und bis kurz vorher hatten Alex Gibney und sein Team Zugang zu ihm. Auch in der Woche seiner Verurteilung wurde ein exklusives Interview mit ihm geführt. Mehr als drei Jahre lang, so heißt es in der Pressemitteilung von Apple, wurde Becker von den Kameraleuten begleitet.

Nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA ist Boris Becker mittlerweile aus dem Gefängnis entlassen worden und werde aus Großbritannien abgeschoben.

Man darf mit einer umfangreichen Doku-Serie rechnen, die sich nicht auf Boris Beckers juristische Auseinandersetzungen beschränkt, zu der auch eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung gehört. Apple teilte mit, dass „jeder Aspekt“ in Beckers ruhmreicher Karriere behandelt werden soll. Mit nur 17 Jahren gewann er Wimbledon, damit ist er der jüngste Sieger in der Geschichte des Turniers. Insgesamt stehen 49 Turniersiege im Einzel und 15 Titel im Doppel zu Buche. (Tsp.)

