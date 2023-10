Happen-Hopping Was man sich bei der Berlin Food Week nicht entgehen lassen sollte

Ein Roter? Zu naheliegend, fand Christophe Lapouthe. Also Rosé, entschied der Geschäftsführer von „La Cave de Bacchus“ in Halensee. Mit seiner Genuss- und Weinhandlung in der Westfälischen Straße ist der gebürtige Lyoner in diesem Jahr Teil der Apéro-Reihe „French Affair“.