Hauptstadtfrage, Sommermärchen, Maskenaffäre Korruption in Deutschland – Chronik einer lukrativen Tradition

Die Grenzen sind mitunter fließend. Was ist handfeste Korruption? Wo verläuft der Graubereich? In manchen Fällen kann Vorteilsnahme, Betrug oder Bestechung zweifelsfrei festgestellt werden. Andere Beispiele aus der deutschen Geschichte bleiben dubios. Fest steht: Korruption hat hierzulande Tradition. Eine unvollständige Chronik.

Die Hauptstadtfrage 1948/49

Eigentlich als Provisorium gedacht, tagten Bundestag und Bundesrat von 1949 bis 1999/2000 im Bonner Bundeshaus. © imago/UIG

Bonn oder Frankfurt am Main? Im Mai 1949 sucht die Bundesrepublik einen neuen Regierungssitz. Mit knapper Mehrheit fällt die Entscheidung auf Bonn. Im sogenannten Spiegel-Untersuchungsausschuss wird später öffentlich, dass insgesamt zwei Millionen D-Mark an Abgeordnete zur Beeinflussung der Stimmabgabe geflossen sein sollen. Etwa hundert Abgeordnete seien mit unterschiedlichen Summen bestochen worden. Abschließend aufgeklärt wurde der Fall nie.

Die Steiner-Wienand-Affäre 1972

Karl Wienand, seinerzeit SPD-Fraktionsgeschäftsführer, 1973 vor dem Untersuchungsausschuss in Bonn. Der Vorwurf: Er habe den CDU-Politiker Karl Wienand bestochen. © imago/Sven Simon

April 1972. Um zwei Stimmen verfehlt Oppositionsführer Rainer Barzel (CDU) in einem konstruktiven Misstrauensvotum die Wahl zum Bundeskanzler. SPD-Regierungschef Willy Brandt kann im Amt bleiben. Karl Wienand, Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, wird beschuldigt, den CDU-Abgeordneten Julius Steiner bestochen zu haben, damit dieser nicht für Barzel stimmte. In den 1990er Jahren wird bekannt werden, dass Steiner Bestechungsgeld von der Stasi erhalten hatte. Ob er auch von Wienand Geld bekam, blieb letztlich unklar.

Die Flick-Affäre 1975

Verdeckter Spender: Eberhard von Brauchitsch, Manager des Flick-Konzerns, vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages. © imago images/Sven Simon

Als „Pflege der politischen Landschaft“ bezeichnet Eberhard von Brauchitsch, Manager des mächtigen Flick-Konzern, die verdeckten Parteispenden seiner Firma. Sie fließen an alle Parteien, die damals im Bundestag sitzen: CDU, CSU, SPD und FDP, unter anderem an den liberalen Wirtschaftsminister Hans Friderichs. Der zentrale Verdacht lautet, dass die Spendenzahlungen Entscheidungen des Ministeriums zugunsten des Unternehmens beeinflussen sollten. Von Brauchitsch sowie Friderichs und dessen FDP-Kollege Otto Graf Lambsdorff werden schließlich für Steuerdelikte gerichtlich verurteilt. Der Manager erhält eine Bewährungs-, die Politiker Geldstrafen.

Die Briefbogenaffäre 1993

Jürgen Möllemann trat als Wirtschaftsminister zurück, nachdem er mit Ministeriumsbriefkopf Pfandmünzen für Einkaufswagen empfohlen hatte. Das Unternehmen gehörte seinem Vetter. © picture-alliance / dpa/Franz-Peter Tschauner

Mit dem offiziellen Briefkopf seines Ministeriums empfiehlt Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann mehreren deutschen Handelsketten einen Kunststoffchip als Pfandmünze für Einkaufswagen. Das Unternehmen hinter dem Chip wurde von einem Vetter Möllemanns geführt. Nach Bekanntwerden tritt der FPD-Politiker zurück.

Möllemann ließ später zudem seinem Landesverband von 1996 bis 2002 Sach- und Barspenden über umgerechnet rund 2,2 Millionen Euro zukommen, deren Herkunft er verschleierte. Unter anderem finanzierte er ein anti-israelisches Flugblatt aus anonymen Quellen, also rechtswidrig.

Die Siemens-Affäre 2006

Die Ex-Vorstände der Siemens AG Heinrich von Pierer (r.) und Klaus Kleinfeld stolperten über den milliardenschweren Schmiergeldskandal. © dpa/A9999 DB SIEMENS

Dubiose Projekte, fragwürdige Zahlungen, schwarze Kassen – bei Siemens werden 1,3 Milliarden Euro eingesetzt, um Amtsträger zu bestechen und Aufträge im Ausland zu erlangen. Im November 2006 führen Polizei, Steuerfahnder und Staatsanwälte eine Razzia in sämtlichen Büros des Großkonzerns durch. Der Schmiergeldskandal gilt als einer der größten der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Die Sommermärchen-Affäre 2005

WM-Organisationschef Franz Beckenbauer stand im Zentrum der Sommermärchen-Affäre, hier 2006 nach dem Spiel um Platz 3 mit Torwart Oliver Kahn. © imago/HJS/imago sport

April 2005. Der DFB tätigt über die Fifa eine Überweisung von 6,7 Millionen Euro an den Unternehmer Robert Louis-Dreyfus. 2002 hat der Schweizer dem deutschen WM-Organisationschef Franz Beckenbauer einen Kredit in gleicher Höhe gewährt. Diese Summe ging von Beckenbauers Konto noch im selben Jahr über die Schweiz nach Katar auf Konten des damaligen Fifa-Funktionärs Mohamed bin Hammam. Mit dem Geld soll die Fifa-Entscheidung gekauft worden sein, die WM 2006 in Deutschland auszutragen. Die genauen Details der Überweisungen sind bis heute unklar.

Die VW-Affäre 2005

Angeknackst: Der Automobilkonzern wurde von dem Korruptionsskandal 2005 stark lädiert. © picture alliance / Ulrich Baumgarten/Ulrich Baumgarten

Sonderzahlungen, Luxusreisen und Dienstleistungen von Prostituierten – so bestechen die Firmenleitung von Volkswagen über zehn Jahre lang Mitglieder des Betriebsrates, damit diese Beschlüsse des Vorstands mittragen. Zusätzlich sollen Manager über Tarnfirmen unsaubere Geschäfte mit dem eigenen Konzern abgewickelt haben. Im Juli 2005 kommt es ans Licht.

Die Lkw-Affäre bei MAN 2002–2005

Der MAN-Vorstandsvorsitzende Hakan trat im Zuge der 2009 bekannt gewordenen Lkw-Affäre zurück. © PICTURE ALLIANCE / ASSOCIATED PRESS/Uwe Lein

Mitarbeitende des Maschinenbau- und Nutzfahrzeugkonzerns MAN kurbeln den Verkauf von Lkw und Bussen mit Schmiergeld an. Das Geld geht an Einkäufer von Kundenfirmen. Von 2002 bis 2005 sollen Zahlungen innerhalb Deutschlands von einer Million Euro sowie 15 Million Euro im Ausland geflossen sein. Die Affäre kommt 2009 ans Licht. Die Staatsanwaltschaft München lässt deutschlandweit Geschäftsräume des Konzerns sowie Privatwohnungen dreier Beschuldigter durchsuchen. Der Vorstandsvorsitzende Hakan Samuelsson tritt zurück. Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts der Beihilfe zu Bestechung werden 2013 eingestellt.

Die Aserbaidschan-Affäre 2012–2021

Kaviar-Diplomatie? Politiker der Unionsparteien erhielten Geldzahlungen aus dem autokratischen Aserbaidschan, hier die Skyline von Baku. © imago/HochZwei

Von 2017 an wird bekannt, dass mehrere EU-Politiker der CDU und der CSU Geldzahlungen aus Aserbaidschan bekommen haben. Der Vorwurf des Lobbyismus für den vorderasiatischen Staat wird laut. Unions-Abgeordnete ließen sich unter anderem luxuriöse Reisen von dem autoritär regierten Land finanzieren – ein Vorgehen, das vielfach als „Kaviar-Diplomatie“ bezeichnet wird.

Die Amthor-Affäre 2020

Philipp Amthor gab nach Bekanntwerden der „Augustus“-Affäre seinen Rücktritt von der Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU Mecklenburg-Vorpommern bekannt. © picture alliance/dpa/Jens Büttner

Der CDU-Politiker Philipp Amthor setzt sich 2018 beim Bundeswirtschaftsministerium, das damals von seinem Parteikollegen Peter Altmaier geführt wird, für das US-Unternehmen Augustus Intelligence ein. 2020 wird Kritik gegenüber dem Bundestagsabgeordneten laut. Der Vorwurf: Bestechlichkeit sowie Bestechung von Amtsträgern. Amthor hatte wertvolle Aktienoptionen erhalten und war in den Aufsichtsrat des Konzerns berufen worden.

Auch Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg (CSU), damals Mitglied im Vorstand des Unternehmens, warb gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für die Firma. Amthor, der weiter im Bundestag sitzt, kandidiert auf die Vorwürfe hin nicht mehr für die Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern. Das Verfahren gegen ihn wird jedoch eingestellt, da juristisch kein Rechtsverstoß nachweisbar ist.

Die Maskenaffäre 2020/2021

Nach dem Maskenskandal wurden die Regeln für Nebeneinkünfte von Mandatsträgern geändert. © imago images/Michael Weber

Mehreren Bundestags- und Landtagsabgeordneten der CDU und CSU wird Vorteilsannahme sowie Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern hinsichtlich der Beschaffung von Atemschutzmasken während der Corona-Pandemie vorgeworfen. Die Regeln für Nebeneinkünfte werden geändert, juristisch werden die Beschuldigten aber freigesprochen.

