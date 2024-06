Heirat nach 20 Jahren Lea und Karl haben Angst vor Bindung und können doch nicht ohne einander

Mit 17 stellt Lea sich ihre Traumhochzeit so vor: Statt im langen weißen Kleid mit Riemchen-Pumps möchte sie in Chucks vor dem Traualtar stehen. Ihr Bräutigam soll auch Chucks tragen und karierte Boxershorts. Sonst nichts. Während sie zum Altar laufen, singt die Band Tocotronic „Du bist der Jackpot meines Lebens“.

22 Jahre später geht ihr Teenagertraum in Erfüllung. Aber dieser Jackpot war schwer zu knacken.

Lea und Karl, die in Wirklichkeit anders heißen, wohnen in benachbarten Dörfern Sie sehen sich immer im Schulbus. Wenn Lea einsteigt, sitzt Karl schon hinten bei den coolen Kids. Er trägt bunte Trainingsjacken und hat den mittellangen Pony ins Gesicht gekämmt, wie die Jungs von Tocotronic, die Hamburger Band, die damals eine ganze Jugendkultur prägt. Das gefällt Lea.

Nach einer Weile fängt sie an, mit Karl und seiner Clique rumzuhängen. Das erste Mal küssen sie sich bei einer „Pulp Fiction“-Mottoparty, und hören an diesem Abend auch nicht mehr damit auf.

Sie sind nicht nur ein Liebespaar, sondern auch beste Freunde

Lea erzählt Karl von Büchern, die er dann begeistert liest. Karl spielt Lea auf der Gitarre Songs ihrer Lieblingsband vor. Anfang der 2000er gibt es noch keine Streamingdienste. Sie hängen in Läden rum, um sich neue CDs anzuhören, oder fahren auf Konzerte in die nächste Stadt. Lea und Karl grenzen sich ab von denen, die auf Faschingspartys gehen oder ins Bierzelt. „Wir sind raus, und wir sind stolz darauf“ – diese Tocotronic-Zeile wird ihr gemeinsames Lebensmotto.

Kurz nach Leas 18. Geburtstag werden die beiden ein Paar. In den nächsten drei Jahren gibt es viele Ups and Downs. Sie sehen sich ständig, streiten aber auch viel. Meistens, weil sie mit anderen Männern flirtet und er eifersüchtig ist.

Überhaupt ist das ein Problem in ihrer Beziehung: der Wunsch nach Freiheit einerseits, das Bedürfnis nach wirklicher Nähe andererseits. Sie möchten am liebsten jede Minute miteinander verbringen, gleichzeitig haben beide Angst, hinter dem anderen zu verschwinden. „Mit Anfang 20 muss man ja erst mal rausfinden, wer man selbst ist“, sagt Karl.

Die Beziehung ist instabil. Immer wieder trennen Lea und Karl sich, kommen wieder zusammen, dann zerbricht es erneut. Bei jeder Trennung merken sie, dass sie nicht ohneeinander können. Denn sie sind nicht nur ein Liebespaar, sondern auch beste Freunde.

Sie haben ihre Wut nicht unter Kontrolle

Aber beide haben ihre Wut nicht unter Kontrolle. Karl wird in Streits beleidigend und cholerisch. Lea reagiert überheblich und trotzig. Es eskaliert oft. Und dann stehen auch noch große Veränderungen bevor: Karl geht erst für ein halbes Jahr nach Südamerika, dann will er zum Studieren wegziehen in eine große Stadt.

Während Karl auf Reisen ist, schlafen beide mit anderen Leuten, vergessen einander aber nicht. Als er zurückkommt, geht es so weiter wie vorher: Sie sind nicht wirklich zusammen, aber eigentlich doch. Dann stirbt Leas Vater. Karl ist in dieser Zeit viel für sie da. Bis er wegzieht, um sein Studium zu beginnen.

Entweder wir entscheiden uns jetzt wirklich füreinander – oder wir müssen ganz aufhören, uns zu sehen. Lea zu Karl

Ein halbes Jahr später zieht Lea ihm hinterher. Sie hätte auch in eine andere Stadt gehen können, endlich einen Schlussstrich ziehen unter dieses ewige Hin und Her. Aber sie entscheidet sich für das, was sie kennt, für das Gefühl von Zuhause, das sie nur bei Karl findet. Ein paar Jahre leben sie nun in der gleichen Stadt, ohne zusammen zu sein, als Freunde, die ab und an miteinander schlafen, aber auch mit anderen.

Doch irgendwann reicht es Lea endgültig, sie setzt Karl ein Ultimatum: „Entweder wir entscheiden uns jetzt wirklich füreinander – oder wir müssen ganz aufhören, uns zu sehen.“ Karl hat erst Angst, dass sie sich wieder ineinander verlieren, aber hält es ohne Lea auch nicht aus.

Für eine Weile ist dann alles super. Sie versuchen beide, ihre Bindungsängste abzulegen, auch durch Psychotherapie. Sie ziehen zusammen nach Berlin. Er beginnt eine Fachausbildung, sie ein Masterstudium. Irgendwann wollen sie hier gemeinsam eine Familie gründen. Vielleicht heiraten, aber irgendwie finden sie das auch veraltet und beängstigend, beide stehen nicht gerne im Mittelpunkt, und wen lädt man da überhaupt ein? Jedes Mal, wenn sie darüber sprechen, verwerfen sie den Gedanken wieder.

Sie streiten drei Monate am Stück

Nach ein paar Jahren fällt Lea in ein Loch. Sie schafft es nicht, ihre Masterarbeit fertig zu schreiben, fühlt sich oft depressiv. Und Karl, der Zielstrebigere, weiß nicht, wie er mit der beruflichen Verlorenheit seiner Freundin umgehen soll. Er versucht, Lea zum Abschluss zu motivieren, die aber fühlt sich von ihm kontrolliert.

Die Zukunftsangst wächst, die Bindungsängste werden wieder stärker. Die Streits werden so schlimm und lang, dass Lea und Karl zwischendurch Streit-Pausen einlegen müssen, um zu essen. Das hat sich Lea von der Serie „How I met your mother“ abgeschaut. Sie streiten drei Monate am Stück, fast jeden Tag.

Dennoch ziehen sie zusammen in eine neue Wohnung, raus aus dem jugendlichen Neukölln in einen bürgerlichen Berliner Außenstadtteil. Gepflegter Altbau, drei Zimmer, der ideale Ort, um ein Kind großzuziehen. Denn trotz allem wissen sie ja, dass sie zusammenbleiben wollen. „Es hat auf jeden Fall geholfen, dass wir uns irgendwann verboten haben, im Streit Sachen zu sagen wie: Dann lassen wir’s halt“, sagt Lea, die nun auf dem großen Sofa in der großen Wohnung sitzt.

Die Streits lösen sich auf, als Karl lernt, dass Lea Raum braucht, um ihre Probleme zu bewältigen. Und als Lea sich nicht mehr so kontrolliert fühlt, nicht mehr denkt, dass sie für Karls Liebe eine Art Leistung erbringen muss. Sie sucht sich einen Job und gibt ihre Masterarbeit ab. Und sie erstellt eine Liste mit Dingen, die zukünftig beim Streiten nicht mehr erlaubt sind: Beleidigungen, Schlussmachen, Schreien.

Die gemeinsame Tochter hilft ihnen

Auch ihre gemeinsame Tochter, inzwischen zwei Jahre, hilft ihnen, Konflikte besser zu lösen. Sie wollen gute Vorbilder sein und fühlen sich jetzt noch mehr als eine Familie, als Team. Gewinnen ist nicht mehr so wichtig.

Als Karl dann seine Fortbildung abschließt, rät Lea ihm, eine Party zu feiern. Man müsse doch auch mal innehalten und Erinnerungen schaffen, sagt sie. Und dann denken beide darüber nach, dass ja man ja auch für die Beziehung mal eine Erinnerung schaffen könnte, eine, die heraussticht aus 20 Jahren Auf und Ab, aus 20 Jahren Liebe und Freundschaft. Ein paar Tage später macht Lea Karl einen Antrag.

Auf eine Duplo-Praline klebt sie die Worte „Willst Du mich heiraten?“ (das plo von Duplo ist überklebt) und steckt sie in die Schachtel. Als Karl nach Hause kommt, hält sie ihm die Packung hin und fragt, ob er Schokolade möchte. Er lehnt ab, weil er vorhat, seinen Süßigkeitenkonsum runterzufahren. Es kostet Lea einige Überredungskunst, bis er endlich das Duplo annimmt. Als er ihre Frage entdeckt, sagt er sofort: natürlich!

Weil man nach 20 Jahren Beziehung auch zwei Heiratsanträge machen kann, kauft er einen Ring und versteckt ihn in der Imbissbox, als die beiden mit ihrer Tochter einen Ausflug zum Tempelhofer Feld machen. Und Lea sagt ebenfalls: natürlich!

Diesen Sommer steht nun die große Hochzeitsfeier an. Karl darf dann eine Hose über seinen karierten Boxershorts tragen und ein Hemd. „Ich bin ja jetzt erwachsen und habe gelernt, mehr Dinge zu akzeptieren“, sagt Lea. Man muss seinem 17-jährigen Ich nicht alle Wünsche erfüllen. An den Chucks zum Hochzeitskleid hält sie aber fest. Und an dem coolen Jungen, aus dem mittlerweile ein Mann geworden ist.