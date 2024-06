Hier hast du einen Roboter, Mama! Wie die Pflegekrise meinen Blick auf meine Kinder verändert

Wenn es ums Altsein geht, verwendet man in Deutschland Begriffe, mit denen sonst Tragödien beschrieben werden. Da hört der Spaß auf. 2022 erschien ein Sachbuch mit dem Titel „Der Pflege-Tsunami“. In der Verlagswerbung wird ergänzt: „In der Pflege ist Deutschland auf dem besten Weg in eine humanitäre Katastrophe.“ Wer bekommt da keine Panik vorm Altsein?

In den Abendnachrichten hörte ich neulich Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu. Der SPD-Politiker sprach von einem „explosionsartigen“ Anstieg von Pflegebedürftigen im vergangenen Jahr. „Explosionsartig“? Was ist das für eine Sprache, mit der man über Menschen redet?

Es ging darum, dass statt einem erwarteten Zuwachs von 50.000 Pflegebedürftigen pro Jahr 300.000 Menschen zusätzlich Bedarf gemeldet hatten. Erstmals gebe es zwei Generationen, die gleichzeitig auf Pflege angewiesen seien, die Boomer und ihre Eltern, so die Erklärung Lauterbachs.

Später stellte sich heraus, dass offenbar nur der Minister von dem Anstieg überrascht worden war. Durch eine Gesetzesänderung 2017 war der Kreis der derjenigen, die auf Gelder aus der Pflegeversicherung Anspruch haben, größer geworden.

Wenn es gut läuft, bin ich in 20 bis 30 Jahren pflegebedürftig, mein Mann womöglich früher, weil er älter als ich ist. Wer wird sich um uns kümmern? Wenn ich Herrn Lauterbach richtig verstanden habe: niemand.

Laut dem Deutschen Pflegerat fehlen derzeit mehr als 100.000 Pflegekräfte, bis 2034 könnten es eine halbe Million sein. Versuche, Personal aus dem Ausland anzuwerben, laufen schleppend. Ein im vergangenen Jahr geschlossenes Abkommen mit Brasilien liegt bereits wieder auf Eis.

Ahnen sie, was auf sie zukommt? Werden sie mich füttern?

Am Morgen nach den explosiven Nachrichten machte ich meinen beiden Kindern Frühstück. Und mein Blick auf den Neunjährigen und die Siebenjährige änderte sich: Werden sie mir, wenn ich alt bin, Frühstück machen? Werden sie mich mit dem Löffel füttern, wenn ich orientierungslos und dement bin, so wie ich sie als Kleinkinder gefüttert habe?

Wenn ich mich in der Kleinkindzeit bei kinderlosen Bekannten über schlaflose Nächte beschwerte, sagten die: „Immerhin bist du im Alter nicht allein.“

Ich habe es nie für selbstverständlich gehalten, dass Kinder sich später automatisch um ihre Eltern kümmern. Kinder sollten doch hinaus in die Welt, an anderen Orten leben und keine Verpflichtungen spüren. Zur Not würde der Sozialstaat helfen, dachte ich.

Doch ich sehe jetzt, dass diese Zeit, in der der Staat sich kümmert, zu Ende geht. Man wird mehr und mehr auf sich selbst und seine Familie zurückgeworfen, vor allem, wenn man kein Vermögen hat.

Pflegeplätze werden teurer, alles andere auch, wer kann sich das leisten?

Ein Platz im Pflegeheim kostet bereits immens viel. Wer wird sich das in zwei, drei Jahrzehnten leisten können, wenn angesichts der Bevölkerungsentwicklung alles teurer werden wird, Versicherungen, Steuern?

Ich sah meinen Sohn im Schlafanzug an, der sich am Küchentisch genüsslich ein Nussnugat-Brot schmierte. Ahnte er, was auf ihn zukommt? Wusste er unbewusst von dem Prozess meines Verfalls, der unweigerlich drohte? Müsste man Kinder nicht schon jetzt darauf vorbereiten, dass sie eine Verantwortung haben, der sie sich weniger leicht entziehen können?

Eine Freundin, deren Vater kürzlich gestorben ist, sagte neulich zu mir, man bekäme im Alter das von den Kindern zurück, was man ihnen in der Kindheit gegeben habe. Vielleicht kümmern sich deshalb heute so viele Eltern intensiv um ihre Kinder und unterstützen sie lange. Als eine Art unbewusste, private Pflegeversicherung für später?

Oder ich muss auf die Weiterentwicklung der Pflegeroboter hoffen. In Japan werden sie bereits erfolgreich eingesetzt. Ich sehe meinen Sohn vor mir: „Hier, Mama, ich habe dir einen Roboter zum Unterhalten mitgebracht. Tschüs.“