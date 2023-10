Historikerin Ute Frevert im Interview „Gibt es eigentlich irgendeine Dummheit, die Männer auslassen?“

Frau Frevert, Sie sind Historikerin und Expertin für die „Geschichte der Gefühle“. Neulich beschrieben Sie in einem Interview den gesellschaftlichen Zustand so: „verzagt, nölig, auf Krawall gebürstet“. Wie geht es Deutschland in diesen grauen Herbsttagen?

Eine öffentliche Erregung jagt die nächste: Der von rechtskonservativer Seite angeheizte Kulturkampf um das Heizungsgesetz ist abgeflaut, aber für viele ist und bleibt Robert Habeck der Gottseibeiuns. Die sanfte Ostsee verschlingt ihre Strände, aber für die AfD und ihre wachsende Anhängerschar ist der Klimawandel eine Erfindung der Grünen. Die Hamas schlachtet Menschen in Israel ab, aber auf unseren Straßen hört man laute „Free Palestine“-Rufe. Derweil bleibt die Unterstützung für Israel handzahm.