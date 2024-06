Hype um Horoskope Warum die Gen Z so auf Sternzeichen abfährt

Früher waren die Leute, die auf Dinge wie Kartenlegen, Heilsteine und Astrologie abfuhren, unglamouröser als die deutsche Filmbranche. Nur Rentnerinnen mit lila Haaren und Katzen, frühberentete Sportlehrer oder Sozialarbeiterinnen interessierten sich für sowas.

Diese Zeiten sind vorbei. Heute hat der Lifestyle-Okkultismus längst seinen Weg ins Herz der trendsettenden Millennials und GenZs, in ihre Sprache, ihre TikTok Feeds, ihre Dating Apps und Alltag gebahnt.

Auf den Social-Media-Portalen floriert der Astro-Content schon seit ein paar Jahren, die Pandemie gab dem Trend den letzten Boost. Astro-Content wird auf Tiktok und Instagram millionenfach geklickt. Die dazugehörigen Hashtags: #heavenyes #zodiac #sternzeichen, #tarotread oder #whichtok haben Millionen Aufrufe.

Kapuzenpullis als „kosmischer Schutzschild im Alltag“

Der Account @all.zodiac.facts (40.000 Follower) sagt, welche Frauen das schlechteste Händchen mit romantischen Beziehungen haben (Krebs!). Der Account @glossy_zodiac (4,4 Millionen) klärt, welchen Stil die einzelnen Sternzeichen haben oder welche sich am wahrscheinlichsten auf einen unerreichbaren Crush einlassen (Wassermann!).

@Zodia.cboyfriend (3,1 Millionen) macht erfolgreiche Memes darüber, wie sich etwa die unterschiedlichen Zeichen verhalten, wenn sie gekidnappt werden (Stiere beschweren sich über die schlechte Qualität der Fesseln, Skorpione bitten darum, noch ein bisschen fester zusammengeschnürt zu werden).

Über die Autorin © privat Mia Gatow ist freie Autorin in Berlin. Einer ihrer ersten Jobs war Telefon-Wahrsagerin. Ihr Einstellungsgespräch bestand darin, der Chefin des Ladens zu ihrem Liebesleben die Karten zu legen. Ihre Einschätzung, ob ihr Liebhaber seine Frau für sie verlassen würde, überzeugte offenbar. Sie wurde eingestellt – und legte fortan per Telefon Leuten die Karten.

Zudem gibt es Tarot- und Astrologie-Influencerinnen, die so sagenhaft erfolgreich sind, wie sie jung sind. Astrologe und Tarot-Coach Chris Corsini (789.000) ist in seinen Zwanzigern und hat bereits ein gut gehendes Business mit sogenannten Energie-Readings und Monatshoroskopen.

Auch die Deutsche Moderatorin Palina Rojinski hat inzwischen ihr Astrologie-Business zu einem lukrativen Unternehmen ausgebaut; mit „Astrolinsky“ will sie uns „Halt geben“ und „herausfinden, warum wir sind wie wir sind“ und verkauft nebenbei in ihrem Online-Shop Kapuzenpullis für 120 Euro, die sie nach eigener Aussage mit „extra Supernovaglow“ aufgeladen hat, die „euer kosmischer Schutzschild im Alltag“ ist.

Oder Lori Haberkorn, eine engelsmähnige Influencerin mit fast 28.000 Followern und Coaching-Business. Haberkorn analysiert die Geburtshoroskope der britischen Royals (Harrys Exit aus dem Königshaus war demnach astrologisch vorherbestimmt), verkauft spirituelle Team-Events für „Guidance und Fun“ (Preis auf Anfrage), gibt Tipps, wie man nicht in Panik gerät, wenn der Merkur rückläufig ist – was bekanntermaßen für Chaos im Leben sorgen kann – und erklärt, wie man es dennoch schafft, Entscheidungen zu treffen.

Die Moderatorin Palina Rojinski ist zur Astro-Unternehmerin geworden, inklusive Webshop und Buch zum Thema. © Buchcover Palina Rojinski

Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich ein personalisiertes Geburtshoroskop erstellen zu lassen, sich per Zoom die Karten legen zu lassen oder bei Instagram Live-Readings mitzumachen.

Astrologie ist im digitalen Zeitalter angekommen

Die Astrologie und das Paranormale ist im digitalen Zeitalter angekommen; das bestätigt auch die Zahlen für Astro-Apps, deren Umsätze seit der Pandemie explodiert sind. Allen voran die populäre Horoskop-App Co-Star, die mit Daten der Nasa und künstlicher Intelligenz hyperpersonalisierte Tageshoroskope per Push-Nachricht liefert. Die App ist erst 2017 auf den Markt gekommen, wurde seither mehr als 26 Millionen Mal heruntergeladen und hat bereits kurz nach ihrem Launch Millionen an Investorengeld eingesammelt.

Soziale Medien, Apps und KI; die Art der Geschäftsmodelle zeigt schon, welche neue Ziel- und Altersgruppe für den Boom der Wahrsagerei verantwortlich ist: Besonders jüngere Menschen interessieren sich brennend für Paranormales.

Es sind die social-media-affinen GenZs und besonders die Millennials, die den Astro-Markt vitalisieren: Laut Statista glauben 61 Prozent der GenZ und der Millennials in Deutschland an Horoskope. Viele geben an, sich sogar in Beziehungs- und Jobfragen an den Sternen zu orientieren.

75 Prozent der Millenials glauben, dass ihr Sternzeichen akkurat ihren Charakter beschreibt.

Die Trendforschungsagentur Harris Poll, die eine Umfrage zur Rolle der Astrologie in der amerikanischen Gesellschaft gemacht hat, fand heraus, dass 62 Prozent der GenZ und 75 Prozent der Millennials glauben, dass ihr Sternzeichen akkurat ihren Charakter beschreibt.

Und auch in Deutschland wird Wahrsagerei beliebter: Wolfgang Steven, Vorsitzender des Deutschen Astrologen-Verbands, ließ verlauten, dieser habe aktuell die höchste Mitgliederzahl seit 15 Jahren.

Astrologie als Religionsersatz

Woran liegt es, dass Aberglaube in den letzten Jahren wieder so en vogue ist? Die populärste und häufig vorgebrachte These lautet: In Krisenzeiten suchen wir Trost, Halt und Sinn im Übernatürlichen, im Okkulten, im magischen Denken. Astrologie ist demnach ein Religionsersatz.

„Astrologie ist für die Millennials und die Gen Z ein Mittel, um sich selbst und ihren Platz in einer rätselhaften und unsicheren Welt besser zu verstehen“, bestätigt Sarah Owen, Senior Insight Strategist bei der Trendforschungsplattform WGSN.

Astrologie ist für die Millennials und die Gen Z ein Mittel, um sich selbst und ihren Platz in einer rätselhaften und unsicheren Welt besser zu verstehen. Sarah Owen, Trendforscherin

Religionswissenschaftlerin Isis Mrugalla forscht an der Uni Tübingen zum Okkultismus der Gegenwart. Sie sagt: Der Aberglaube biete „eine kosmische Ordnung, in der viele Menschen Orientierung für sich finden, in einer Welt, die wahnsinnig komplex und mehrdeutig ist“.

Diese These ist nicht neu. Sie wird immer vorgebracht, wenn Übersinnliches, Unbeweisbares oder schier Blödsinniges vermehrt Verbreitung findet. In Zeiten, in denen sich Menschen vermehrt Sekten anschließen, an Verschwörungsmythen glauben oder ohne Ehevertrag heiraten.

In einer kalten Welt, in der das Chaos regiert, sich Wichtiges willkürlich anfühlt und nichts kontrollierbar scheint, braucht der Mensch etwas, das ihm ein Gefühl von Zugehörigkeit, Zusammenhalt und Ordnung vermittelt. Es ist leichter, eine Bürde zu akzeptieren, die schicksalhaft ist, als eine, die einen einfach so heimsucht.

Doch erklärt das wirklich den aktuellen Trend? Schließlich ist der gesamtgesellschaftliche Krisenmodus ja eher eine menschliche Konstante als ein neues Phänomen.

Kapitalisierung bringt Kohle

„Ich glaube nicht, dass die Astrologie einen Aufschwung bekommt“, sagt die Astrophysikerin Cecilia Scorza von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie sieht das Interesse an Horoskopen als zyklischen Prozess, der mal mehr, mal weniger den Zeitgeist prägt, aber konstant seit Tausenden von Jahren vorhanden sei.

Was aber neu ist: Die überaus erfolgreiche Kapitalisierung des Marktes durch Influencer-Marketing.

Während man früher Tarotkarten und Heilsteine noch in muffigen kleinen Läden kaufen musste, in denen mittelalte Hausfrauen mit Henna-roten Haaren shoppten, sieht der Spiri-Lifestyle heute sehr, sehr stylish aus.

3,3 Milliarden Euro soll die Branche schätzungsweise pro Jahr umsetzen.

Laut „Harper’s Bazaar“ wird der Gesamtumsatz für „mystische Dienstleistungen“ — wie Astrologie-Charts, Tarot-Readings, Handlesen, Energiechanneling oder Auralesen — auf 3.3 Milliarden Euro weltweit geschätzt, Tendenz steigend.

Astrologin Jade Skyes hat hunderttausende Follower in den sozialen Medien und ein Modell, das 9,95 Dollar im Monat kostet und tausende Abonnentinnen hat. Sie hat sich kurz nach der Pandemie ein Apartment am Strand gekauft. Das verdanke sie alles dem Universum, schrieb sie auf Instagram.

Astro-Influencerin Lori Haberkorn verkauft Mondzeremonien, Astro- oder Tarot-Readings oder Geburtshoroskop-Coaching für 450 Euro die Stunde, Webinare für 349 Euro oder eine Zwölf-Minuten-Meditation für 11 Euro.

Die Vertreter:innen der Astro-Bewegung sind auffällig oft jung und normschön; viele stehen der Mode- und Lifestyle-Industrie deutlich näher als der Wellness- und Lebensführungs-Bubble, in der die Astrologie und Wahrsagerei ja traditionell angesiedelt ist.

Mode und Spiritualität – ein sagenhaftes Match

Mode und spirituelle Unternehmen sind ein sagenhaftes Match, und man findet die Parallelen überall: Banu Guler, Anna Kopp und Ben Weitzman, die Gründer:innen der erfolgreichen und sehr schick gestalteten App Co-Star lernten sich bei der Arbeit für die New Yorker Mode-Community VFiles kennen.

Viele Astro-Influencer:innen kommen aus dem Mode-Geschäft, und noch mehr machen Werbung für Fashion-Marken.

Viele großen Modelabels haben in den letzten Jahren eine Horoskop- oder Tarot-Kollektion herausgebracht; 2017 zeigte Dior Kleider mit Sternzeichen-Stickereien auf dem Laufsteg. Schauspielerin Zendaya ließ bei ihrer ersten Kollaboration mit Tommy Hilfiger 2019 Zodiac-Motive auf Jacken und Hosen drucken, Elsa Schiaparelli machte 2021 eine Sternzeichen-Schmuckkollektion,

Man könnte es auch eine betrügerische Branding-Übung nennen. Autorin Haley Nahman über das Mainstreaming der Astrologie

Wie so viele andere gesellschaftliche Phänomene oder Bewegungen wird nun auch die spirituelle Selbstfindung orientierungsloser Millennials vom allmächtigen Markt geschluckt und als inhaltsleere Formen an ihre Erfinderinnen zurückverkauft. Wie schon zuvor Nachhaltigkeit (Greenwashing), Diversität (Wokewashing) Feminismus (Pinkwashing) oder queerer Aktivismus (Rainbowwashing).

Nun also Cosmicwashing, wie die Influencerin Alexandra Kruse die Kapitalisierung der Alternativreligionen einmal genannt hat.

„Das Mainstreaming der Astrologie scheint, wenn nicht ein böses Omen, so doch zumindest repräsentativ für eine breitere intellektuelle Apathie zu sein“, schrieb die Autorin Haley Nahman kürzlich in ihrem Popkultur-Newsletter „Maybe Baby“. „Manche mögen es großzügig als eine tiefe, spirituelle Sehnsucht bezeichnen. Aber man könnte es auch (weniger großzügig) eine betrügerische, pseudoexistentielle Branding-Übung nennen.“

Sternzeichen als Stütze der Selbstbefragung

Es geht also, natürlich, um Markenbildung. Nicht nur für die Unternehmen und Unternehmerinnen. Für alle. In unserer hochindividualisierten und hochdiversifizierten Aufmerksamkeitsökonomie ist es notwendig, dass man sich mit seiner eigenen Marke auseinandersetzt, um sich auf den beruflichen und privaten Marktplätzen von anderen abzugrenzen.

In einer Welt, in der wir alle uns permanent positionieren, einordnen, eine Meinung haben müssen — wer bin ich, wofür stehe ich, was sind meine Werte? — sind die Kategorisierungen in Sternzeichen, Aszendenten und Geburtskarten eine Stütze bei der unentwegten Selbstbefragung.

Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur besonders häufig an Astrologie glauben. Ihnen gefällt die Idee, dass Sonne, Mond und Sterne allein um sie kreist. In der Pandemie, der Zeit, in der die Astrologie wieder zum Massenphänomen wurde, sind wir alle ein bisschen in den Narzissmus getrieben worden: Im Lockdown waren viele von uns ausgehungert nach menschlicher Verbindung. Wir streckten die Hand in digitale Communitys aus — nur, um immer wieder unser eigenes Bild im Spiegel der Screens zu finden. Man wurde geradezu gezwungen, um sich selbst zu kreisen.

Und weil Selbstbetrachtung, Selbstfindung und die quasi zwangsläufig daraus folgende Selbstdarstellung harte Arbeit sind, für die man Tools, Skills, Ressourcen und Mentor:innen braucht, nehmen wir dankbar jede Unterstützung, die wir kriegen können. Und wenn es personalisierte Horoskope, Geburtscharts und Energiereadings sind.