„Ich bin psychisch krank, verstehst du das nicht?“ Nuriahs und Saschas Liebe hat schon viele Abgründe überstanden

Als Nuriah und Sascha ein Paar werden, sagt sie zu ihm: „Ich gebe uns ein halbes Jahr, maximal.“ Niemand, davon ist sie überzeugt, könnte mit einer wie ihr zusammen sein wollen. Mit einer so innerlich kaputten Frau. Geschweige denn sie lieben.

Aber Sascha blieb. Das war das Kuriose.

Ein halbes Jahr vorher lernen sie sich kennen, bei einem Stammtisch für Fans der britischen Kultserie „Dr. Who“ in Hamburg. Ein Dutzend Leute sitzen da in einem Restaurant und unterhalten sich über die neueste Folge der Science-Fiction-Show um den mysteriösen Doktor.

Sie fand ihn nerdy. Sehr nerdy

Nuriah besucht den Stammtisch das erste Mal und kommt neben Sascha zu sitzen. Sie ist da 27, er 29 Jahre alt. Ob es wirklich Liebe auf den ersten Blick war, als sie sich neben ihn setzte, das weiß er nicht. Aber Sascha fand Nuriah sofort spannend. Sie haben die gleichen Hobbys und Interessen, mögen beide Gaming und schauen leidenschaftlich gern Horrorfilme. Nuriah fand Sascha nett, vor allem aber fand sie ihn nerdy. Sehr nerdy.

Sie werden Freunde und irgendwann mehr, eine Beziehung, das macht Nuriah gleich klar, will sie nicht. Die Beziehungen, die Nuriah bis dahin hatte, waren alles andere als stabil. Viel Online-Dating, eher on-off als etwas, das sich durchziehen würde.

Dass sie mit Sascha nicht ganz offiziell zusammen sein will, liegt an ihr, nicht an ihm. Als Nuriah das erste Mal den Stammtisch besucht, hat sie gerade eine Zeit hinter sich, die sie als Tiefpunkt ihres Lebens beschreibt. Drei Wochen war sie stationär in einer Klinik wegen Burnout und chronischer Schmerzen. Von ihrem damaligen Partner trennt sie sich in der Zeit, und ihre Freunde wenden sich ab. Eine mental kranke Freundin zu haben, passt nicht zu ihrem Lebensstil. Als Nuriah die Klinik verlässt, steht sie alleine da.

Jetzt, nach dem Klinikaufenthalt, fühlt sie sich wieder richtig bei sich, angekommen. Das Letzte, was sie eigentlich sucht, ist eine neue Beziehung. Kein Dating, keine Männer! Sie will sich lieber in Ruhe in ihrem neuen Leben orientieren, einfach mal nur für sich sein.

Ironisch, wie sich die Liebe gerade dann oft ins Leben schleicht.

Nuriah und Sascha, den Protas der neuen Liebeskolumne. Credit: privat © privat

Kurz bevor die beiden zusammenkommen, legt Nuriah bei einem Abendessen im Restaurant Fachliteratur vor Sascha auf den Tisch. Über Depression, über Traumaerfahrung, über psychische Erkrankungen im Allgemeinen. Bevor sie zusammenkommen können, sagt sie ihm, muss er die lesen.

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand jemanden will, der so kaputt ist. Nuriah über die Anfänge ihrer Beziehung

Dass Sascha sie mag, weiß Nuriah. Das sagt er ihr, das spürt sie. Aber glauben kann sie es nicht. Wenn Sascha erst einmal verstehen würde, was sie in sich trägt, da ist sie ganz sicher, würde er nicht mehr mit ihr zusammen sein wollen. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand jemanden will, der so kaputt ist.“ Und Sascha sagt: „Ist doch nicht schlimm.“ „Keine Ahnung hat der“, denkt Nuriah, „ich bin psychisch krank, verstehst du das nicht?“ Es ist schwer, Liebe zu ertragen, wenn man sie selbst nicht für sich hat.

Jedes halbe Jahr sagt sie: Bald haust du ab

Ein halbes Jahr also. Spätestens dann würde Sascha Reißaus nehmen. Jedes halbe Jahr prophezeit sie ihm das aufs Neue. Zehn Jahre ist das jetzt her.

Und die haben es in sich. Noch in ihrem ersten Jahr als Paar entwickelt Nuriah eine Autoimmunerkrankung. Ihr Körper erkennt ihre Augen nicht mehr als Teil von ihr an. Sie muss jetzt oft zu Ärzten, muss ständig ihre Augen mit Feuchtigkeit benetzen, kann keine Filme oder Serien mehr schauen. Irgendwann kann sie das Haus gar nicht mehr verlassen, nur im Dunkeln liegen, sie verliert ihren Job. Mit Anfang 30 wird Nuriah Rentnerin. Statt gemeinsam die Nächte durchzufeiern, dreht sich immer mehr ihrer Zeit um Pflege. Sie streiten sich oft, Nuriah ist wütend auf die Welt, auf Sascha, auf sich selbst. Aber zur Trennung kommt es nie.

Wir haben uns ja trotzdem die ganze Zeit verstanden, wir haben uns ja trotzdem geliebt. Sascha über die Phase von Nuriahs Krankheit

Als Nuriah an den Augen operiert werden muss, besucht Sascha sie jeden Tag. Von morgens bis Abends sitzt er da, liest Bücher, hilft bei der Pflege, versprüht Zuversicht, wenn Nuriah aufgeben will. Warum er nicht gegangen ist? „Nuriah war für mich so wichtig, dass sich mir die Frage nie gestellt hat“, sagt Sascha. „Natürlich war das eine scheiß Situation, aber natürlich bin ich für meine Freundin da in dem Moment. Wir haben uns ja trotzdem die ganze Zeit verstanden, wir haben uns ja trotzdem geliebt.“

Sascha bewundert Nuriahs Mut, wie sie sich nicht unterkriegen lässt, immer weiterkämpft. Mittlerweile hilft sie anderen Betroffenen, klärt auf und lässt andere von ihren Erfahrungen profitieren. Nuriah bewundert, mit welcher Gelassenheit Sascha die Dinge annimmt, wie sie kommen. Wie er es schafft, auch aus scheinbar ausweglosen Situationen das Beste zu machen. Er ist ihr Ruhepol.

Die Abgründe, die das Leben bereithalten kann

Wie geht eine junge Liebe mit Krankheit um? Ist es ungewöhnlich, dass sie daran nicht zerbrochen ist? Beide mussten früh echte Verantwortung füreinander übernehmen. Füreinander einstehen. Und haben das einfach getan. Das schweißt zusammen.

Auf eine Art wollen sie die Erfahrungen trotz allem heute nicht missen. Sie kennen jetzt die Abgründe, die das Leben bereithalten kann. Dass sie sie gemeinsam meistern, hat sie stark gemacht. Wenn sie heute beieinander sind, ist es selten still, sie lachen viel, einer hat dem anderen immer etwas zu erzählen.

Ins Herz: Die Liebeskolumne des Tagesspiegels. © Illustration: Tagesspiegel/Felix Möller

Mit der Corona-Pandemie wird es noch einmal ganz schlimm. Das erste Jahr geht noch irgendwie, im zweiten bricht Nuriah dann zusammen. Sie entwickelt Angststörungen, hat schwere Panikattacken. Sie sucht Hilfe in der Psychiatrie, doch in der Klinik sagt man ihr: „Von Angst stirbt man nicht.“

Statt therapeutischer Hilfe bekommt sie nur starke Beruhigungsmittel. Bis sie irgendwann so benommen ist, dass sie umfällt und sich das Sprunggelenk bricht. Isoliert zu Hause, ein gebrochener Fuß und keine Behandlung der psychischen Probleme – es ist das erste und einzige Mal, dass Nuriah zu Sascha sagt: „Das Leben macht für mich keinen Sinn mehr. Bring mich bitte um.“

Jetzt müssen wir herausfinden, wie das ist, einfach eine Beziehung zu führen. Nuriah über die gemeinsame Gegenwart mit Sascha

Seit zwei Jahren geht es Nuriah jetzt besser. Sie war endlich in einer guten Klinik. Der Aufenthalt dort hat ihr das Leben gerettet, sagt sie heute. Da sind Leute, die ihre Leiden sehen, ernst nehmen und behandeln. Sie bekommt Rente und hat eine psychosoziale Assistenz, die ihr im Alltag hilft. Ein Pflegegrad bringt zusätzliche Entlastung. Die Unterstützung gibt Raum, endlich einmal Paar zu sein – und nicht Pfleger und Gepflegte. „Unsere Beziehung hat einige Jahre ganz schön gelitten“, sagt Nuriah, „jetzt müssen wir herausfinden, wie das ist, einfach eine Beziehung zu führen.“

Statt wie früher ins Kino zu gehen, schauen Nuriah und Sascha sich jetzt Theaterstücke an oder spielen Brettspiele. Sie hören Podcasts und Hörspiele, und wenn sie doch einmal wieder die neueste Staffel „Dr. Who“ zusammen schauen, machen sie nach 20 Minuten Pause, damit Nuriahs Augen sich etwas erholen können. Sie haben neue Freunde gefunden, echte Freunde, solche, die bleiben. Irgendwann einmal wollen sie reisen und erweitern jetzt ihren kleinen Radius in Hamburg stetig ein kleines Stück weiter. Dieses Jahr noch wollen sie bis nach Berlin, in ein paar Jahren vielleicht noch weiter. Heiraten kommt nicht infrage, aber eine gemeinsame Patientenverfügung unterzeichnen sie bald.

Aus den sechs Monaten wurden zehn Jahre. Seit zwei Jahren kann Nuriah das auch endlich ein bisschen glauben. Dass Sascha einfach bleibt.