Ich ging, sie blieb Die Zerrissenheit der Ukraine-Flüchtlinge

Ich erinnere mich noch lebhaft an den 24. Februar, einen Donnerstagmorgen. Diese Erinnerungen sind in das Gedächtnis wohl eines jeden Ukrainers eingebettet. Bis zu einem gewissen Grad sind sie unterschiedlich. Aber alle Ketten der Erinnerung haben ein einziges Glied, das das Leben in eines vor und eines im Krieg unterbricht.

Ich weiß noch, wie ich aufwachte, das Telefon einschaltete und Dutzende von verpassten Anrufen des Chefs sah. Mein erster Gedanke war: Fehler in der Überschrift oder ein falsches Bild in der neuesten Ausgabe des Magazins, bei dem ich arbeitete.

Mit leichtem Frösteln wählte ich die Nummer von „Kommissar Andrej“ und hörte mir das Urteil über mein bis zu diesem Moment ruhiges, geregeltes Leben an. „Krieg. Der männliche Teil der Redaktion geht an die Front ... Ich habe mir Sorgen gemacht ... Hast du nicht gelesen, hast du nicht gehört, dass wir im Krieg sind?“ Der Rest der Worte des Chefs war nicht mehr von Bedeutung.

Verdunkelte Fenster und Kerzenlicht

Nachdem ich das Gespräch beendet hatte, ging ich in die Küche, um den Duft der Pfannkuchen meiner Mutter zu genießen. Ich habe damals nicht gewusst, dass dieser, mir seit meiner Kindheit vertraute Duft zu etwas in meinem Gedächtnis werden würde, das meinen Geist vor dem Wahnsinn schützt.

Meine Mutter hatte wie immer morgens den Fernseher nicht eingeschaltet und wusste nicht, dass sich die russischen Truppen rasch auf Kiew zubewegten. Mit zittriger Stimme erzählte ich, was geschehen war und drückte mich an ihre Schulter. Das habe ich immer gemacht, wenn ich Angst hatte und nicht wusste, wie ich weitermachen sollte. Mamas Geruch und ihre Energie gaben mir immer Kraft.

Sie zuckte nicht einmal mit der Wimper. In den vierziger Jahren hätten wir Schlimmeres erlebt, sagte sie und fuhr mit ihrer kulinarischen Magie fort. An die Jahre der deutschen Besatzung konnte sie sich nicht erinnern, weil sie zu jung war. Aber ihre Großmutter erzählte oft vom Leben im von den Nazis besetzten Kiew, von der Brotrationierung, von der Kälte und dem von ausländischen Fahnen geprägten Podol – einem der ältesten Stadtviertel Kiews. Meine Mutter gab die Erinnerungen ihrer Großmutter als ihre eigenen aus und fügte ihnen ihre eigenen Nachkriegserinnerungen hinzu.

Erinnerungen daran, wie deutsche Kriegsgefangene in Formation über den Chreschtschatyk – Kiews zentrale Straße – marschierten, nach der Bombardierung Trümmer beseitigten und zerstörte Gebäude wiederaufbauten. Mit dem Ausbruch des Krieges habe ihre Mutter die Assoziation gehabt, in eine ferne Kriegsvergangenheit zurückversetzt worden zu sein, sagte sie. Aber darauf, sagte sie, sei ihre Mutter mental vorbereitet gewesen.

Am Tag des Kriegsbeginns ging ich nicht zur Arbeit, meine Mutter und ich scrollten verzweifelt durch die Webseiten ukrainischer und internationaler Nachrichtenagenturen. Es folgte eine Reihe ähnlicher Tage. Ich habe versucht, für den von unserer Redaktion eingerichteten Telegram-Kanal zu arbeiten und zu schreiben. Meine Mutter führte den Haushalt. Wir verließen das Haus nicht, während der Klang von Explosionen und Alarmsirenen unaufhörlich durch die Stadt schallte. Abends deckten wir die Fenster mit dicken Tüchern ab und besprachen bei Kerzenlicht den Krieg und überlegten, wie es weitergehen sollte.

Von Kiew nach Berlin. Die Autorin Yulia Valova. © privat

Trotz der Tatsache, dass sich die Situation verschlimmerte und unsere Annahmen, dass alles bald zu Ende sein würde, falsch waren, blieb meine Mutter ruhig und wiederholte: „Wir haben die Nazis überlebt, wir werden die Raschisten“ – eine mittlerweile umgangssprachliche Wortschöpfung – überleben.“ Es war meine Mutter, die mir sagte, dass ich die Ukraine verlassen müsse. Sie sah meine wachsende Nervosität und war irritiert von meiner Aufregung.

In den ersten Tagen, bis ich in Berlin ankam, fühlte ich nichts. Yulia Valova

In den ersten Märztagen haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir waren uns einig, dass mein Weggang die beste Lösung für die Familie sein würde. Jemand musste einen Weg finden, um Geld zu verdienen. Die Rente meiner Mutter würde nicht einmal für einen minimalen Lebensunterhalt ausreichen. Eine zusätzliche finanzielle Belastung für uns war der Unterhalt für meinen behinderten jüngeren Bruder. Er brauchte teure Medikamente. Meine Mutter sagte, sie habe ihr Alter erlebt und ich hätte noch eine Zukunft und müsse mein Gewissen schonen, und bat mich, mich nicht von Schuldgefühlen quälen zu lassen.

Wir haben uns nicht lange verabschiedet. Mit einem weiteren Alarmsirenenton über der Stadt mache ich mich auf den Weg zum Bahnhof. In meinem Rucksack: mein Laptop, Hygieneartikel und eine Garnitur Unterwäsche, Dokumente und Kreditkarten. Wir vereinbarten, dass wir uns jeden Tag, morgens und abends, anrufen würden.

Ohne ihre Tochter. Yulia Valovas Mutter. © privat

In den ersten Tagen, bis ich in Berlin ankam, fühlte ich nichts. Mein Gehirn arbeitete und suchte nach Algorithmen, um das Richtige zu tun. Aber sobald ich mich für einen Wohnort entschieden hatte, explodierten die Gefühle in mir, und es zog mich mit Kraft nach Hause. In den ersten Monaten rief ich meine Mutter Dutzende Male am Tag an, ich war furchtbar verletzt und schämte mich. Ich fühlte mich wie eine Verräterin. Meine Mutter hat mich immer beruhigt und mir gesagt, dass ich keine irrationalen Entscheidungen treffen soll.

Wohnung, Yogastudio, Sprachschule

Ich kümmerte mich, so gut ich konnte, um sie, unser Haus und meinen Bruder. Meine Freunde, die in Kiew blieben, lieferten Lebensmittel, Hygieneartikel, Kerzen und Medikamente.

Schon im Mai hatte ich einen Job gefunden und schrieb für den Tagespiegel. Die Möglichkeit, über mein Land, den Krieg und die Bedürfnisse meines Volkes zu schreiben, entschädigte mich für die Schuld, aus der Ukraine geflohen zu sein. Ich lernte die Interessen einer neuen Leserschaft kennen und lernte von den deutschen Redakteuren einen neuen Erzählstil. Es gelang mir, eine Wohnung in Berlin zu mieten und ein Yogastudio zu finden. Ich begann, eine deutsche Sprachschule zu besuchen. Im Laufe der Zeit begann mein Leben meinem früheren Leben in Kiew zu ähneln.

Als ich anfing, in Deutschland Geld zu verdienen, konnte ich meine Schulden begleichen, ich erkundige mich zweimal im Monat bei Online-Shops, die die nötigen Dinge zu meiner Mutter nach Hause liefern. Sonnenblumenöl, Butter, Milch, Mehl, Eier, Fleisch, Käse, Zucker, Getreide. Meine Mutter mag meine Initiative nicht besonders. Sie wiederholt immer wieder, dass ihre Generation eine Generation von Kindern ist, die im Nachkriegs-Kiew, in Zerstörung, Armut und Hunger aufgewachsen ist, und dass sie in der Lage ist, alles allein zu bewältigen.

Lieferdienst. Valovas Mutter mag die Initiative der Tochter nicht besonders. © privat

Unmerklich kam der Sommer. Ich arbeitete, lernte und berichtete meiner Mutter über mein neues Leben. Sie erzählte mir von ihrem. Eine ihrer lustigen Geschichten handelte von zwei Welpen, die ausgesetzt wurden. Die Welpen lebten in einem verlassenen Haus nebenan, und alle Nachbarn wechselten sich beim Kümmern um sie ab. Nach wie vor war Mutters Hauptbeschäftigung im Sommer ihr Garten. In unseren Gesprächen erzählte sie stolz von den jungen Gurken und Beeren. Die Pflege des Gartens, sagte sie, lenke sie von den Gedanken an den Krieg ab.

Trotz der Sirenen und der Drohnen, die über unser Haus flogen, kümmerte sie sich eifrig um ihre Setzlinge. Sie hat am Ende eine gute Gemüse- und Obsternte eingefahren, ihre Gefriertruhe hat sie komplett mit Gartenbeeren gefüllt. Mehr denn je schien sie damit beschäftigt, Lebensmittel für den Winter zu konservieren – Tomaten und Gurken einzudosen, Kohl zu fermentieren, Beeren einzufrieren.

Ich schickte ihr warme Kleidung und Elektrogeräte aus Berlin, die eine unabhängige Stromversorgung zu Hause ermöglichten.

Ein Generator, Autobatterien und ein Wechselrichter

Als der Herbst kam und die Angriffe auf die Energieinfrastruktur immer häufiger wurden, wurde meine Angst unerträglich. Morgens und abends habe ich nachgehört, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Wenn die Russen gerade die Stadt angriffen, rief ich stündlich meine Mutter an. Manchmal rief mich meine Mutter selbst an, um mich zu beruhigen. Sie sprach nie über ihre Ängste oder Sorgen.

Dank der Pakete aus Berlin hatte meine Mutter ein ganzes Arsenal deutscher Elektrogeräte im Haus angesammelt: Heizungen, einen Generator, Autobatterien und einen Wechselrichter. Wir baten unsere Nachbarn, die sich schon selbst und halbwegs vom Netzsstrom unabhängig gemacht hatten, die Autobatterien an den Heizkessel anzuschließen. Trotz der Stromausfälle ist es jetzt warm in Mamas Haus.

Eines Tages sagte meine Mutter, dass sie mich vermisst und dass wir uns vielleicht nie mehr in diesem Leben wiedersehen werden. Yulia Valova

Ein halbes Jahr lang diskutierten wir am Telefon über den Krieg, tauschten belanglose Neuigkeiten aus, ich erzählte meiner Mutter von meinen Veröffentlichungen, meine Mutter von ihrem Garten. Wir haben nicht über persönliche Erfahrungen gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass wir sogar gelernt hatten, in diesem seltsamen Telefonmodus zu leben. Aber eines Tages sagte meine Mutter, dass sie mich vermisst und dass wir uns vielleicht nie mehr in diesem Leben wiedersehen werden.

Am nächsten Morgen kaufte ich ein Busticket und 36 Stunden später war ich in Kiew. Die zehn Tage zu Hause vergingen nahezu unmerklich. Mein Heimatbesuch fiel mit einer Serie von Drohnenangriffen auf Kiew zusammen, unsere geplanten Spaziergänge durch die Stadt fielen aus. Wir konnten nur mit dem Auto zum Vydubychi-Kloster fahren. Es ist ein heiliger Ort für Kiewer, meine Mutter glaubt, dass das Wasser aus der Klosterquelle ihr Kraft gibt, also haben wir ein paar Plastikflaschen für sie eingepackt.

Am Abend meines letzten Tages zu Hause sagte meine Mutter, sie habe das seltsame Gefühl, dass es so sei, als wäre ich nirgendwo hingegangen, als gebe es keinen Krieg und unser Leben sei dasselbe geworden. Ich weinte leise im Badezimmer und kämpfte gegen den Drang an, zu Hause zu bleiben. Meine Bitten, mit mir nach Deutschland zu kommen, lehnte sie ab. „Mein Zuhause, meine Festung“, sagte sie.

In ihrem Alter hält Mama es für albern und unsicher, das Haus zu verlassen. Aber gleichzeitig hat sie mich praktisch aus dem Haus gedrängt. Am Tag der Abreise begleitete sie mich zum Busbahnhof und wir standen lange auf dort, der Bus fuhr vor. Eingestiegen, beobachtete ich sie vom Fenster aus.

Ich werde weiter mit ihrem „Guten Morgen“ in meinem Smartphone leben und hoffen, dass wir das Ende des Krieges erleben und uns wieder vereinen können.

Zur Startseite