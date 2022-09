Tagesspiegel Plus „Ich will, dass sie in Würde beerdigt wird“ : Vater und Sohn besuchen Begräbnisse wildfremder Menschen, die ansonsten oft unbeachtet bestattet würden

Die Katholiken Georg und Johannes Mesus gehen zu Beerdigungen, bei denen entweder keine Angehörigen sind oder die Besucher christliche Rituale vergessen haben. Georg Mesus gibt dann den Vorbeter, um für eine angemessene Zeremonie zu sorgen.