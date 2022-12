„Ich will mich trennen“ Wie Rana ihren Mann verlässt und anfängt zu studieren

Es sind vier Worte, die Ranas Leben verändern: „Ich will mich trennen.“ Etliche Male stellte sie sich vor, wie sie sie sagt. Etliche Male kommt es ihr unmöglich vor. Dann, an einem Nachmittag im Sommer, als alles schon organisiert ist – die eigene Wohnung, der Schulplatz für ihre Tochter, das BAföG – geht sie in die Küche, in der Sam sich gerade einen Tee einschenkt, und spricht sie aus.

Sam weint, schimpft, zetert, bittet sie, das nicht zu tun, nicht zu gehen. Er versucht zu lachen und alles ins Lächerliche zu ziehen. Als eine geistige Umnachtung von Rana hinzustellen, eine Phase, einen Anfall, der sich bestimmt bald wieder legt. Aber sie bleibt standhaft.

Rana und Sam, die eigentlich beide anders heißen, lernen sich kennen, als Rana 19 Jahre alt ist und Sam 24. Sie heiraten, bekommen Kinder, wohnen zusammen. Beide sind sehr religiös. Rana trägt ein Kopftuch. Eine Scheidung und ein Leben als Single-Mutter zu führen, kann sie sich lange überhaupt nicht vorstellen. Doch das ändert sich, als sie kurz davor ist, mit dem Studieren anzufangen. Da sind sie schon acht Jahre zusammen und da kommt es ihr plötzlich wie eine aufregende Verheißung vor, alleine den Tag zu verbringen. Ohne einen Mann an ihrer Seite, der sie einschränkt, runterzieht und nervt.

Sam wächst im Libanon auf. Er und Rana lernen sich kennen, als er den Sommer in Deutschland bei Verwandten verbringt. Verwandte, bei denen Rana babysittet. Rana verliebt sich in Sam. In seine Lässigkeit, sein Lächeln und die Weise, wie er sich um sie bemüht. Sam macht ihr einen Antrag. Ranas Mutter wütet: „Der will dich nur wegen deiner Papiere heiraten!“ Rana will davon nichts wissen. Sie zieht mit Sam in eine Unterkunft für Asylsuchende, dann in eine Wohnung von Freunden.

Kurz vor dem Abitur bricht sie die Schule ab, arbeitet Vollzeit in einer Tankstelle, verdient 1200 Euro netto, teilt das ganze Geld mit Sam, der nicht arbeitet, sondern die Tage in ihrer Wohnung verbringt und sich abends mit Freunden trifft. Rana stört das nicht. Sie fühlt sich frei und unabhängig. 1200 Euro denkt sie damals, von denen kann man sich fast die ganze Welt kaufen.

Rana vermisst ihre alten Kontakte

Aber irgendwann kippt Ranas gutes Gefühl. Es stört sie, dass Sam viel unterwegs ist und sich wenig für sie interessiert. Sie vermisst ihre Mutter und auch ein bisschen ihre Freundinnen, zu denen sie den Kontakt abgebrochen hat, seitdem sie mit Sam zusammen ist. Weil sie ihre Blicke nicht erträgt. Blicke, die Rana sagen, dass sie auf einem falschen Weg ist.

Ins Herz: Die Liebeskolumne des Tagesspiegel. © Illustration: Tagesspiegel/Felix Möller

Dann ist Rana schwanger. Als der Arzt ihr das sagt, während sie mit gespreizten Beinen auf dem Behandlungsstuhl sitzt, rollt ihr eine Träne die Wange herunter. Sie denkt an Sam und daran, dass die Sache zwischen ihnen nun endgültig besiegelt ist. Dass sie für immer zusammen sein werden und das Kind sie auf ewig verbinden wird. Zu Hause angekommen, erzählt sie Sam nichts. Das macht sie erst eine Woche später. Da hat sie sich längst entschieden und sogar angefangen, sich ein bisschen zu freuen. Sie wird das Kind bekommen.

Rana liebt das Muttersein. Sam ist ihr egal. Er ist bloß ein Nebendarsteller in ihrer neuen kleinen Familie, die hauptsächlich aus ihrer Tochter und ihr besteht. Er kommt nicht mit auf Ausflüge, schläft in den Tag hinein und ist abends oft lange unterwegs.

Zwei Jahre später ist Rana das nächste Mal schwanger. Als auch ihr zweiter Sohn so alt ist, dass er in den Kindergarten gehen kann, plumpst Rana eines Vormittags aufs Sofa und überlegt, was sie jetzt eigentlich mit ihrem Leben anfangen soll. Abgesehen von den Kindern. Sie hat keine Hobbys, keinen Job und nur wenige Freunde.

Sie meldet sich bei der Abendschule an

Rana meldet sich in Foren im Internet an, lernt andere junge Mütter kennen, tauscht sich mit ihnen über gesunde Ernährung, Sport und ihre Beziehungen aus. Parallel fängt sie an, bei einem Bäcker zu arbeiten. Jeden Morgen ab sechs. Fortan muss Sam die Kinder in den Kindergarten bringen. Er tut es, mit sehr viel Genörgel.

Die Liebeskolumne „Ins Herz“ Sie knallt oft plötzlich ins Leben rein und schleicht sich manchmal so leise wie schmerzhaft davon: die Liebe. In der Tagesspiegel-Kolumne „Ins Herz“ erzählen wir jede Woche schöne und traurige, verrückte und vertrackte, rührende und berührende Liebesgeschichten. Wie finden Menschen zueinander und was wird dann daraus? Wollen Sie auch Ihre Geschichte erzählen? Dann schreiben Sie uns an liebe@tagesspiegel.de. Danke!

Rana nervt das. Ohnehin nervt es sie, wie er rumhängt, wie er sich so wenig mit der Welt im Allgemeinen und Verpflichtungen im Speziellen auskennt und trotzdem meint, alles besser zu wissen. Sie wird überheblich, spricht mit ihm, als wäre er ihr drittes Kind. Das Geld, das sie beim Bäcker verdient, kommt ihr irgendwann zu wenig vor für das, was sie leistet. Sie bittet um mehr. Als ihr Chef das ablehnt, kündigt Rana.

Sie meldet sich bei einer Abendschule an. Sam schimpft. Er versteht nicht, warum sie mit ihren 26 Jahren plötzlich wieder zur Schule gehen muss. Rana ist das egal. Sie paukt stoisch für lineare Algebra und Stochastik, Molekularbiologie und Genetik. In der Abendschule lernt sie andere in ihrem Alter kennen. Andere, die große Pläne haben für die Zeit nach dem Abitur. Die meisten wollen studieren.

Er kommt nicht zu ihrer Abiverleihung

Bei ihrer Abiverleihung, zu der Sam nicht kommt, ist Ranas Beschluss bereits gefallen. Sie will das auch: studieren. Sie schreibt sich an der Uni für Wirtschaftsinformatik und Medien ein, bekommt den Platz. Den Gedanken, dass sie das Studium beginnen will, ohne einen jammernden Sam zu Hause, der ihr jeden Tag entgegenschleudert, wie bekloppt ihr Vorhaben ist, hat sie da schon immer häufiger.

In ihrer Wohnung haben die beiden kaum noch etwas miteinander zu tun. Rana spielt immer öfter vor, dass sie im Wohnzimmer, auf dem Sofa oder im Kinderzimmer im Bett ihres Sohnes einschläft, weil sie Sams Nähe nicht mehr erträgt. An einem Tag im Sommer erkundigt sie sich nach Wohnungen für Mütter und ihre Kinder im Studierendenwohnheim. Sie hat Glück. Im November wird eine frei.

Rana weiß, dass sie das machen, dass sie da einziehen will. Dass sie wegwill von Sam. Als sie es ihm endlich sagt, verspricht sie ihm aber auch, dass er sie und die Kinder jederzeit besuchen kann. Dass sie nicht komplett aus seinem Leben verschwinden werden, sondern bloß aus der gemeinsamen Wohnung.

Es dauert nicht lange, da steht Sam jeden Tag vor ihrer Tür im Studierendenwohnheim. Plötzlich will er die Kinder ins Bett bringen, zusammen Abendbrot essen und danach mit Rana fernsehen. Sie stört das, aber sie bringt es nicht übers Herz, Sam rauszuschmeißen.

Dann lernt Rana einen Kommilitonen kennen

Wochen später bricht Sam in Ranas Wohnung zusammen. Er hat schlimme Schmerzen. Im Krankenhaus müssen ihm Gallensteine entfernt werden. Als er entlassen wird, nimmt Rana ihn auf. Sie weiß, dass er sonst alleine wäre. Sie pflegt ihn, bringt ihm Essen ans Bett, wechselt die Laken. Als er wieder fit ist, aber keine Anstalten macht zu gehen, wird Rana wütend. Sie stellt seine Tasche ins Treppenhaus und schließt die Tür hinter ihm.

Ungefähr zur gleichen Zeit lernt Rana jemanden kennen. Einen Kommilitonen. Er ist jünger. Er ist lustig, weltoffen und gesprächig. Erst sind sie nur Freunde, irgendwann knutschen sie. Rana ist so verliebt, wie sie es davor nie war. Sie kann gar nicht fassen, wie schön es ist, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man abends vorm Einschlafen quatscht, den man anruft, wenn einem etwas Lustiges passiert ist und der einen manchmal, einfach aus dem Nichts, in den Arm nimmt.

Es dauert nicht lange, da bekommt Sam mit, dass Rana einen neuen Freund hat. Er tyrannisiert erst ihn und dann seine Familie. Rana ruft die Polizei. Der neue Freund ist verunsichert. Kurz nach ihrem Einjährigen sagt er ihr, dass er das nicht kann. Dass es ihm zu krass ist mit Sam. Dass er sich verschätzt habe. Übernommen. Dass er nicht dachte, dass ihr frühere Beziehung so nachhallen würde. Dass er zu jung sei für so viel Verantwortung.

Vor Rana tut sich ein Abgrund auf. Sie liegt im Bett, wochenlang. Wenn ihre Tochter ins Zimmer kommt, wischt sie sich schnell die Tränen aus dem Gesicht. Tut so, als wäre alles okay. Ansonsten funktioniert sie nur noch. Wie ein Roboter.

Auch jetzt, Monate später, muss sie weinen, als sie darüber spricht. Den Sommer hat sie in verschiedenen Städten verbracht, in Amsterdam, Prag und Brüssel. Da war sie mit Freunden. Sam hat auf die Kinder aufgepasst. Rana sagt, dass sie nie wieder ihr Glück so sehr von jemandem anderen abhängig machen will. Dass sie sich gerade überhaupt nicht vorstellen kann, jemals wieder mit einem Mann zusammen zu sein. Stattdessen will sie sich aufs Reisen konzentrieren, aufs Weltangucken, auf ihre Kinder – und auf die Bachelorarbeit. Die steht bald an.

