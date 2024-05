Im Schnitzel-Reich des Neonazis Ein Rechtsextremist will Landrat werden

Natürlich geht es bei Uwe Schneider erstmal um Wurst. „Wisst ihr, warum die Berliner die Soße zur Currywurst erfunden haben?“, fragt er. „Weil die Wurst einfach nicht schmeckt.“ Zwanzig verschiedene Currywürste hat er in der Hauptstadt probiert, so richtig gemundet hat ihm keine davon, sagt er. Schneider, Küchentuch auf der Schulter und Brille so weit auf der Nasenspitze, dass sie den Eindruck macht, sie könne jederzeit von dort hinunterfallen, ist vom Fach. Hier im Süden Thüringens, im kleinen Dorf Kloster Veßra, verkauft der gelernte Metzger aus seinem Imbiss Rostbratwürste, Leberkäse und Rostbrätl.

Doch Schneiders Speisekarte ist nicht nur fleischlastig, sondern auch politisch. Denn wer hier bei ihm sein Mittagessen zu sich nimmt, macht es nicht gegenüber. „Drüben“, wie Schneider sagt. An der Konkurrenz des Gasthauses „Goldener Löwe“ auf der anderen Straßenseite, arbeitet sich der 61-Jährige zunächst ganz gastronomisch ab.

Rein kulinarisch sei das Wirtshaus kein ernstzunehmender Wettbewerber für seinen Imbiss. Während sein Fleisch ausschließlich aus der Region kommt, ist das „drüben“ anders. Schneider nickt dabei mit seinem Kopf durch den Thüringer Nieselregen in Richtung des großen Fachwerkhauses am Dorfeingang.

Es ist kurz vor ein Uhr an diesem Dienstag Anfang Mai, die Mittagszeit neigt sich dem Ende zu, vor allem Stammgäste kehren jetzt noch bei Schneider ein, der seine letzten beiden Rostbratwürste auf den Grill legt. An der Wand seiner holzvertäfelten Bude hängen die „Imbiss-Regeln“. Die erste: „Alle Menschen sind willkommen!“ Auch das ist anders als „drüben“.

„Dreimal haben sie versucht, mir hier den Imbiss abzufackeln.“ Uwe Schneider kämpft vor allem kulinarisch gegen den Neonazi von gegenüber. © Luca Lang

Dort, auf der anderen Straßenseite prangt auf der Terrassenbeleuchtung das Schwarz-Rot-Weiß der Reichsflagge, darunter eine „Schwarze Sonne“. Bratwürste kosten am „Männertag“ 88 Cent das Stück, das „Zigeunerschnitzel“ ist auf der Speisekarte für 18,88 Euro zu haben. Die einschlägigen Codes der Neonaziszene sind kein Zufall.

Denn Tommy Frenck, der Wirt des „Golden Löwen“, ist einer der bekanntesten Neonazis der Bundesrepublik. Seit einigen Wochen ist der Rechtsextremist zudem Landratskandidat für den südthüringischen Kreis Hildburghausen, in dem Kloster Veßra liegt. Die Wahl findet am 26. Mai statt. Nun fragen sich viele hier, ob die geltende Rechtslage dies nicht eigentlich hätte verhindern können.

Reichsflaggen und Ku-Klux-Klan-Maskottchen

Gewählt werden kann nicht, wer nicht „jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt“, heißt es im thüringischen Kommunalwahlgesetz. Der zuständige Wahlausschuss entschied dennoch mit drei von fünf Stimmen im Sinne Frencks.

Der 37-jährige Rechtsextremist ist tief verwurzelt in der Region. Im Zentrum seiner Aktivitäten steht seit 2014 der „Goldene Löwe“. Hier verkauft Frenck nicht nur Schnitzel, sondern betreibt auch einen Online-Versandhandel, in dem er Reichsflaggen, Ku-Klux-Klan-Maskottchen und Waffen verkauft. Das Gasthaus hat sich zu einem deutschlandweiten Szenetreff des Neonazi-Milieus entwickelt. In den Google-Bewertungen finden sich Einträge von Menschen, die angeben, nur wegen Frenck hunderte Kilometer durch Deutschland gefahren zu sein.

Vor sieben Jahren organisierte Tommy Frenck im nahen Themar die Veranstaltung „Rock gegen Überfremdung“, das bis jetzt größte Rechtsrockkonzert in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Rechtsextremist wurde bereits wegen Körperverletzung und Volksverhetzung verurteilt, sein Name taucht regelmäßig in den Verfassungsschutzberichten des Landes Thüringen auf.

Urteile wegen Körperverletzung und Volksverhetzung: Kandidat Tommy Frenck. © Luca Lang

Uwe Schneiders weltoffene Rostbratwürste direkt gegenüber des „Goldenen Löwen“ sind Frenck und seinen Anhängern ein Dorn im Auge. „Dreimal haben sie versucht, mir hier den Imbiss abzufackeln“, erzählt Schneider, doch kein einziges Mal waren sie erfolgreich. Schneider macht weiter und gehört seit vielen Jahren zu denen in der Region, die an vorderster Front gegen den Einfluss des Neonazis ankämpfen.

Will man Frencks Aufstieg im Kreis verstehen, muss man einige Jahre zurückgehen. In die Zeit, in der Steffen Harzer (Linke) noch die Geschicke der Kreisstadt Hildburghausen lenkte. Von 1996 bis 2014 saß Harzer im Rathaus des 12.000-Einwohner-Ortes. Heute arbeitet der 63-Jährige als Kunstlehrer und betreibt eine Galerie in einer Seitengasse des Marktplatzes in Hildburghausen.

Gelockerte Autoräder und Todesdrohungen

Harzer, ein Zwei-Meter-Mann mit tiefer Stimme, wurde selbst Opfer der rechtsextremen Gewalt, die in den Nullerjahren durch Frenck aufflammte. Zu dieser Zeit noch NPD-Mitglied, bemühte der sich damals schon um Vernetzung und versuchte in die Feuerwehr einzutreten. Als das daran scheiterte, dass alle anderen Feuerwehr-Mitglieder drohten, auszutreten, gründete er einen Fußballverein. Zu einem nicht genehmigten Spiel fuhr Harzer mit der Polizei, um die Partie auflösen zu lassen. Die Spieler liefen mit der 88 auf dem Rücken auf, einer von ihnen kündigte an, Harzer beide Beine zu brechen zu wollen, erzählt der Ex-Bürgermeister. Kurz darauf sprang ihm mitten auf dem Rasen jemand aus Frencks Neonazi-Truppe in den Rücken.

Auch von gelockerten Autorädern und Todesdrohungen erzählt Harzer. Als Deutschland 2008 das EM-Halbfinale gegen die Türkei gewinnt, marschierte Frenck mit seinen Anhängern vor Harzers Haus auf. „Dein Haus wird brennen!“, soll Frenck gerufen haben. Harzer zeigte die Drohung an.

Wirklich Fuß fassen konnte Tommy Frenck im Landkreis mit der Übernahme des „Goldenen Löwen“ in Kloster Veßra. Es wurde ruhiger um ihn, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Vor sechs Jahren kandidierte Frenck schließlich als Landrat und erreichte aus dem Stand 16 Prozent der Stimmen. Nun tritt der Rechtsextremist erneut an und einige im Kreis befürchten, der Neonazi könnte sogar die Stichwahl erreichen.

Ex-Bürgermeister Steffen Harzer wurde selbst Opfer der rechtsextremen Gewalt. © Luca Lang

Das Parteienspektrum zur Landratswahl ist ausgedünnt. Die AfD tritt gar nicht erst an, obwohl sie hier bei der Landtagswahl 2019 über 26 Prozent der Stimmen holte. Zwar rechne man bei den Kommunalwahlen mit guten Ergebnissen, teilt die AfD-Landtagsabgeordnete für Hildburghausen, Nadine Hoffmann, dem Tagesspiegel schriftlich mit. Zwei Interessenten für den Landratsposten seien jedoch wieder abgesprungen. Grund hierfür sei auch, dass „der Widerstand“ gegen den AfD-Kandidaten zur Landratswahl im Ost-Thüringer Saale-Orla-Kreis zu „Zweifeln“ geführt habe.

Neben Tommy Frenck stellen sich in Hildburghausen nun nur der CDU-Kandidat Dirk Lindner, Sven Gregor von den Freien Wählern und die parteilose Kristin Obst zur Wahl. Doch vor allem einer ist im Straßenbild allgegenwärtig. Bei der Fahrt durch den Kreis blüht der Raps, die sanften Ausläufer des Thüringer Walds sind wolkenverhangen und Tommy Frenck lacht von jedem zweiten Strommast, jeder zweiten Laterne. Die Plakate seines rechtsextremen Wählerbündnisses „BZH“ (Bündnis Zukunft Hildburghausen) – der laut dem Thüringer Verfassungsschutzbericht 2022 „führenden neonazistischen Gruppierung im Landkreis“ – sind omnipräsent.

Gab es den Holocaust? Kein Kommentar

Meist ist Frenck selbst zu sehen. Dass auf seinem Hals in großen Lettern „Aryan“, also „Arier“, tätowiert steht, wird auf den Plakat-Fotos durch seinen Hemdkragen verdeckt. Auch sonst scheint es, als versuche Frenck seine Gesinnung zumindest in diesem Wahlkampf zu verbergen. „Frenck präsentiert sich überwiegend als Regionalpolitiker, Unternehmer, Gastwirt und Wohltäter“, heißt es im thüringischen Verfassungsschutzbericht 2022.

Das passt zu seinen Slogans. Es geht um die Unterstützung der Feuerwehren und ärztliche Versorgung auf dem Land. Ein anderes Motiv zeigt eine alte Dame, die ihr Kleingeld zählt. „Fühlst du auch, dass alles schiefläuft?“, heißt es darunter.

Ein Anruf bei Tommy Frenck dauert nur eine Minute. Er möchte sich lieber schriftlich äußern. Auf 14 Fragen des Tagesspiegels geht er auf diesem Weg ausführlich ein. Er stellt sich als Vorkämpfer der Frustrierten im Kreis dar. „Die Bürger im Landkreis haben die Schnauze voll, ständig verarscht und bevormundet zu werden“, schreibt er. Die zwei Stimmen im Wahlausschuss, die gegen seine Kandidatur stimmten, seien „politisch motiviert“. Er selbst stehe vollumfänglich zum Grundgesetz und den Freiheitsrechten eines jeden einzelnen.

Ein Großteil seiner Antworten liest sich wie die eines gewöhnlichen Rechtspopulisten. Das ist der eine Frenck. Es gibt noch einen anderen. Dieser Frenck wird wortkarg, sobald es um den Nationalsozialismus geht.

Wie stehen Sie zum „Dritten Reich“ und den Verbrechen des Nationalsozialismus?

„Über diesen Teil der Geschichte darf man, anders, als es im Grundgesetz eigentlich steht, leider nicht frei reden.“

Gab es den Holocaust? „Aus dem oben bereits genannten Grund werde ich mich auch nicht zu diesem Thema äußern.“

Dass er überhaupt zur Landratswahl antreten darf, ist auch juristisch umstritten. Kreiswahlleiter Mario Geitt teilte dem Tagesspiegel mit, er habe beim Verfassungsschutz Informationen zu Frenck angefragt. Der Wahlausschuss erhielt daraufhin ein siebenseitiges Dossier aus dem Erfurter Innenministerium. Das Papier, das Geitt schon Tage vor der Ausschusssitzung erhielt, konnten die anderen Mitgliedern jedoch erst während der Tagung des Gremiums einsehen. Für die Zulassung Frencks stimmten Geitt selbst sowie Eric Knoth und Antje Rottmann (beide CDU).

Tommy Frenck wird hier von einigen nicht als Neonazi wahrgenommen, sondern als jemand, der im Landkreis etwas anpackt. Thomas Jakob, SPD-Kreisvorsitzender

Die Entscheidung des ehrenamtlichen Wahlausschusses ist zunächst final. Eine Nicht-Zulassung Frencks hätte womöglich eine Grundlage für eine Wahlbeschwerde darstellen können, die Befürchtung: Frenck fechtet seinen Ausschluss an, die Wahl müsse im schlimmsten Fall wiederholt werden. Doch auch andersherum kann es passieren, dass es Neuwahlen gibt. Sollte Frenck gewinnen, könnte das Landesverwaltungsamt seine Wählbarkeit erneut prüfen.

Im Vorfeld der Entscheidung des Wahlausschusses sammelte eine Petition mehr als 6000 Unterschriften, die forderte, den Wahlausschuss mit ausreichend Informationen zu Frenck auszustatten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Initiiert wurde sie vom „Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra“ – ein überparteilicher Zusammenschluss von Bürgern und Bürgerinnen, von ganz links bis in die bürgerliche Mitte.

„Tommy Frenck wird hier von einigen nicht als Neonazi wahrgenommen, sondern als jemand, der im Landkreis etwas anpackt“, sagt Thomas Jakob, Sprecher des Bündnisses und SPD-Kreisvorsitzender. Dieses Bild herrsche auch durch den „Golden Löwen“ vor, es gebe im Kreis sonst „kaum noch Kneipen“. Teilweise seien durch die demografische Entwicklung komplette Vereinsstrukturen weggebrochen. „Wenn da jemand kommt und ein Gefühl des Gemeinsamen herstellt, verfängt das bei einigen“, ist sich Jakob sicher. Frenck sei es dadurch gelungen, eine „rechte Subkultur“ zu etablieren.

Thomas Jakob, Sprecher eines Bürgerbündnisses und SPD-Kreisvorsitzender. © Luca Lang

Und dann sei da noch etwas ins Rutschen geraten durch Corona, erzählt Jakob. „Diese Zeit hat eine gewisse Enthemmung mit sich gebracht. Und das merkt man momentan auch immer noch“, sagt der Kommunalpolitiker. „Ich glaube nicht, dass es da tatsächlich nur um Rechtsextremismus geht, sondern da ist viel Demokratie- und Systemfeindlichkeit dabei.“

Für die Demokratie will er kämpfen, das steht gar nicht zur Debatte, sagt Jakob. Man merkt ihm den Stolz an, wenn er über die Proteste spricht, die seine Mitstreiter und er in den vergangenen Jahren organisiert haben. Bei einem der größeren verkleideten sie sich als Superhelden, erzählt Jakob. „Das hat die Nazis völlig überfordert.“ Teile der Bevölkerung seien gegenüber jeglichem Gegenprotest allerdings skeptisch. „Die Leute hier schauen mehr darauf, was wir tun, als darauf, was die Nazis tun“, sagt er.

Jakob selbst kam zum Bündnis, als Frenck die ersten Rechtsrockkonzerte in Themar, keine fünf Autominuten von Kloster Veßra entfernt, organisierte. Jakob, Mitte 40, ist in Themar aufgewachsen. Die pittoreske Kleinstadt sei eigentlich ein weltoffener Ort, erzählt er. Mit einer Musikszene, die von Blues und Punkrock geprägt war. Dass hier, in dem Ort, in dem er aufwuchs, Tausende gewaltbereite Neonazis mit „hunderten Hitlergrüßen“ auf einer Wiese feiern sollten, wollte er nicht auf sich sitzen lassen.

Es gibt ein Jahr, an das im Landkreis gerne erinnert wird. Ob von Thomas Jakob oder Hildburghausens ehemaligem Bürgermeister Steffen Harzer. 2013. Da wurde es plötzlich ruhig im Kreis. Frenck war verschwunden und reiste als Koch durch Australien. Die Neonaziszene erodierte und wäre „weggebrochen, wenn er nicht wiedergekommen wäre“, sagt Steffen Harzer.

Wegbrechen wird Frenck dieses Jahr jedoch sein Gasthaus. Die Gemeinde wird nach jahrelangem Rechtsstreit ihr Vorkaufsrecht ausüben, der „Goldene Löwe“ dürfte bald Geschichte sein. Verschwinden will der Rechtsextremist aus der Region trotzdem nicht. Er wolle mit seinem Restaurant umziehen, kündigte Frenck auf Tagesspiegel-Nachfrage an. Uwe Schneider kann seine Thüringer Rostbratwürste wohl künftig ohne die braune Konkurrenz auf der anderen Straßenseite verkaufen.